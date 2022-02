Lockerungen, Impfpflicht und Omikron: Lauterbach und Wieler nennen neue Details

Live-Ticker

Von Tobias Utz schließen

Die Corona-Fallzahlen erreichen täglich neue Höchststände. Gleichzeitig werden Lockerungen gefordert: Karl Lauterbach und Lothar Wieler wollen sich dazu äußern.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* und RKI-Chef Lothar Wieler äußern sich am Dienstagvormittag auf einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage*.

Themen sind dabei unter anderem die Corona-Impfpflicht, mögliche Lockerungen und die Ausbreitung der Omikron-Variante*.

Die PK lesen Sie hier ab 10.00 Uhr im Live-Ticker.

>>> Ticker aktualisieren <<<

Berlin/Frankfurt – Rund eine Woche vor dem anstehenden Corona-Gipfel nimmt die Debatte um mögliche Lockerungen in Deutschland neue Fahrt auf. Die Rufe nach einer Anpassung der Maßnahmen werde lauter, beispielsweise aus Bayern. Am Montagmorgen forderte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* zunächst Lockerungen, am Mittag verkündete er sie: Unter anderem gilt im Freistaat bald 3G beim Friseur und keine Sperrstunde mehr in der Gastronomie.

Corona: Karl Lauterbach und Lothar Wieler geben Statement ab

Zudem erklärte der Ministerpräsident, dass Bayern die für Mitte März geplante Corona-Impfpflicht im Pflege- und Krankenhausbereich nicht umsetzen werde. Söders Vorpreschen folgten am Montagabend und Dienstagmorgen Forderungen aus der Union, die „partielle Impfpflicht“, wie sie Söder bezeichnete, flächendeckend auszusetzen. Laut Söder führe diese zu „umgekehrten Problemen“, statt eine Lösung zu sein.

+ Lothar Wieler, Chef des RKI, und Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister, auf einer vergangenen Pressekonferenz. (Archivfoto) © Christian Mang/AFP

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach reagierte bereits am Montagnachmittag auf die Nachricht aus Bayern: „Die bayerische Landesregierung sollte das beschlossene Gesetz ernst nehmen“, sagte Lauterbach. „Laxe Vollzugsregeln der einrichtungsbezogenen Impfpflicht können nicht nur das Leben der älteren Menschen mit schwachem Immunsystem gefährden“, erklärte er. Sie gefährdeten auch die Glaubwürdigkeit von Politik. Zu möglichen Lockerungen hatte sich Lauterbach bereits am Wochenende zu Wort gemeldet.

Corona-Lockerungen: Lauterbach und Wieler nennen Details auf Pressekonferenz

Zum Thema will sich Lauterbach auch am Dienstagmorgen auf einer Pressekonferenz in Berlin äußern. Ab 10.00 Uhr will der Bundesgesundheitsminister gemeinsam mit Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts, ein Statement zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland abgeben.

Wieler selbst dürfte sich auf der Pressekonferenz auch zu den Vorwürfen aus Teilen der Ampel-Koalition äußern. Hintergrund ist die Entscheidung des RKI den Genesenenstatus* in Deutschland zu verkürzen. Die FDP übte daran scharfe Kritik*, die Grünen stellten sich hinter Wieler.

Unsere Redaktion begleitet die Pressekonferenz in einem Live-Ticker an dieser Stelle. (tu) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © CHRISTIAN MANG