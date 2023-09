Weidel im Sommerinterview: Opportunistisch, spröde, verbissen – nicht kanzlertauglich

Von: Moritz Post

Teilen

Alice Weidel vor dem ARD-„Sommerinterview“ mit Moderator Matthias Deiß. © IMAGO/M. Popow

Wie ein trotziges Kind sitzt Alice Weidel im ARD-„Sommerinterview“ - und demonstriert ihre Kanzlerunfähigkeit. Die Kolumne.

Das Sommerloch geht langsam aber sicher zu Ende und damit laufen auch die letzten Folgen der „Sommerinterviews“. In der ARD hat man sich zum krönenden Abschluss die AfD-Politikerin Alice Weidel eingeladen. Und die liefert gleich zu Beginn schon beinahe Komödiantisches. Auf eine mögliche Kanzlerkandidatur der Co-Vorsitzenden der „Alternative für Deutschland“ angesprochen, antwortet sie ohne vor Scham zu Erröten: „Viele bei uns sind qualifiziert, Kanzler zu werden.“ Der war gut!

Weidel im „Sommerinterview“: Der Populismus langweilt nur noch

Das Sommerinterview zeigt deutlich auf, wie ungeeignet Alice Weidel für das Amt an der Spitze der Regierung wäre. Im gesamten ARD-Interview wirkt die rechte Spitzenpolitikerin alles andere als souverän und hinterlässt einen spröden Eindruck beim Publikum: Statt den Höhenflug ihrer Partei in den Umfragen gelassen zu nehmen, fordert Weidel im „Bericht aus Berlin“ sofortige Neuwahlen für den Bund. Das ist die Forderung einer opportunistischen Polit-Karrieristin, aber nicht einer Regierungschefin. Statt ein konkretes alternatives Konzept anzubieten, den Menschen die Hand zu reichen, bemüht sich Weidel um das Aufbauen einer diffusen Drohkulisse – „Alles ist von oben diktiert“. Der übliche Populismus, der mittlerweile nur noch langweilt.



In der Schnellfragegrunde zum Ende des Interviews haben die Gäste die Chance, in kurzen Antworten auf teilweise gewitzte Fragen noch einmal charismatisch zu wirken. Doch Alice Weidel schafft es an diesem Punkt noch nicht einmal, eine einzige Sache zu nennen, wofür sie Bundeskanzler Olaf Scholz loben würde. Das wirkt verbissen und nicht überzeugend. Wer nicht in der Lage ist, seinen Widersacher:innen auch nur ein einziges Wort der Anerkennung zu gönnen, kann auf Dauer nicht bei den Menschen verfangen und eignet sich nicht für die Rolle des Kanzlers oder der Kanzlerin.

Alice Weidel: Wie ein trotziges Kind im „Sommerinterview“

Stattdessen alle Jahre wieder im Sommerinterview mit AfD-Spitzenpolitiker:innen: Wie ein trotziges Kind, sitzt Alice Weidel dem ARD-Mann Matthias Deiß gegenüber und beschwert sich, dass sie nicht ausreden dürfe. Es ist sicher richtig, dass Deiß die AfD-Co-Vorsitzende immer wieder unterbricht. Aber auch nur, weil Weidel nicht in der Lage ist, kurz und prägnant auf eine Frage zu antworten. Beziehungsweise generell auf Fragen zu antworten. Stattdessen das gewohnt inhaltsleere Gerede der Rechtspopulistin, die mit angestrengter Stimme und weit aufgerissenen Augen ihre Gillamoos-Rede fortzusetzen scheint, wo sie von Wahnsinnigen und Idioten in der Regierung gesprochen hat.



Beispiel Fachkräftemangel: Anstatt politische Lösungen für das Thema anzubieten, wonach Bericht aus Berlin Moderator Deiß ganz konkret gefragt hatte und sie deshalb aufgrund der Bitte um Beantwortung der Frage unterbrechen muss, spricht die Bundestagabgeordnete von Anreizen durch das Bürgergeld, die hinsichtlich des Nichtarbeitens gesetzt würden.

Um zu erkennen, dass diese Argumentation völlig hanebüchen ist und verkennt, dass der Fachkräftemangel in Deutschland in großen Teilen durch den demographischen Wandel getragen ist, dafür muss man weder Volkswirt sein noch Soziologie studiert haben. Alice Weidel scheint das aber egal zu sein. Stattdessen regt sie sich in der Folge über das Bildungsniveau in Deutschland auf. Angesichts ihrer offensichtlichen Unkenntnis einfachster sozialwissenschaftlicher Grundlagen fragt man sich schon, wer hier eigentlich wahnsinnig oder idiotisch ist?

Moritz Post