Im Bundestag: Kanzler Scholz steht Rede und Antwort

Nato-Beitritte

Von Lukas Zigo schließen

Kanzler Scholz nahm in den letzten Wochen an zahlreichen internationale Verhandlungsrunden teil. Nun wird er das besprochene in einer Kabinettssitzung erörtern.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reiste in den vergangenen Tagen von Verhandlungsrunde zu Verhandlungsrunde. Was genau bei diesen Verhandlungen besprochen und entschieden wurde, wird am Mittwoch (06. Juli 2022) im Bundestag besprochen.

+ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), blickt ernst bei einer Pressekonferenz am zweiten und letzten Tag eines Nato-Gipfels in Madrid. © Manu Fernandez/dpa

Zunächst beginnt die Kabinettssitzung am Vormittag, danach wird der Kanzler mit einem Bericht zu einem aktuellen Thema beginnen. Im Anschluss können die Abgeordneten dem Kanzler Fragen stellen. Für die Befragung ist rund eine Stunde vorgesehen.

Nato-Beitritt: Schweden und Finnland vollführen Paradigmenwechsel

Bevor es dazu kommt, steht in der Plenarsitzung jedoch die erste Lesung des Ratifizierungsgesetzes für den Nato-Beitritt von Finnland und Schweden auf der Tagesordnung. Abschließend wird der Bundestag am Freitag über die Aufnahme der beiden nordischen EU-Länder in das europäische Verteidigungsbündnis abstimmen. Auch der Bundesrat soll in dieser Sache noch am selben Tag eine Entscheidung treffen.

Die historisch neutralen Länder Finnland und Schweden hatten aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit ihrer traditionellen militärischen Neutralität gebrochen und mit dem Stellen des Antrags auf Nato-Mitgliedschaft einen nachhaltigen Paradigmenwechsel in ihrer Verteidigungspolitik vollführt.

Allen voran der Eintritt Finnlands ist für Moskau nicht nur eine politische Niederlage, sondern verringert die nuklearen Fähigkeiten des Landes stark. Die meisten Atomraketen Russlands sind entlang der Grenze zu Finnland stationiert und sind von Norden bis Süden von nur einer Straße verbunden. (lz)

Rubriklistenbild: © Manu Fernandez/dpa