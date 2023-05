Kampfjets für die Ukraine: Biden vollzieht Kehrtwende

Von: Victoria Krumbeck

Nach der zögernden Haltung Joe Bidens wollen die USA ukrainische Piloten an Kampfjets ausbilden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt die Entscheidung.

Hiroshima - Die Ukraine fordert schon lange mehr militärische Unterstützung vom Westen, allen voran Kampfjets. US-Präsident Joe Biden zeigte sich diesbezüglich stets zurückhaltend. Bidens Administration wollte trotz Drucks des Kongresses nicht einlenken. Doch am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima ließ er von seinem zögernden Kurs ab. Die USA wollen die Ausbildung ukrainischer Pilot:innen an Kampfflugzeugen unterstützen. Was das für die Lieferungen der Kampfjets an die Ukraine bedeutet, ließ er noch offen.

Der erste Prototyp stieg 1974 in die Luft, 1979 ging die F-16 bei der US-Luftwaffe in Dienst. © Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Kampfjets für die Ukraine: USA unterstützen Ausbildung ukrainischer Piloten

Die Vereinigten Staaten werden „die Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfflugzeugen der vierten Generation, einschließlich der F-16, unterstützen“, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Freitag (19. Mai) in Hiroshima. Während der Ausbildung werden die USA zusammen mit Großbritannien, Niederlande, Belgien und Dänemark entscheiden, „wann wir tatsächlich Jets bereitstellen, wie viele wir bereitstellen und wer sie bereitstellen wird“.

Die sogenannte „Kampfjet-Koalition“ bekam weitere Mitgliedsstaaten wie Frankreich. Auch Portugal schloss sich an, wie ukrainische Medien von einem Besuch des Außenministers Dmytro Kuleba in Lissabon berichteten. Die monatelange Ausbildung werde außerhalb der Ukraine an europäischen Standorten stattfinden. Wir hoffen, dass wir in den kommenden Wochen mit dieser Ausbildung beginnen können“, sagte der US-Regierungsmitarbeiter weiter.

US-Kehrtwende: Kampfjets für die Ukraine - Selenskyj spricht von „historische Entscheidung“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Unterstützung der USA für die Kampfjet-Koalition als „historische Entscheidung“ begrüßt. „Dies wird unsere Armee am Himmel erheblich stärken“, twitterte Selenskyj am frühen Freitagabend. „Ich freue mich darauf, die praktische Umsetzung dieser Entscheidung während des #G7-Gipfels in Hiroshima zu erörtern.“

Im Krieg gegen Russland hatte die Ukraine vom Westen bislang nur Kampfjets sowjetischer Bauart vom Typ MiG-29 erhalten. Die Streitkräfte des Landes wünschen sich allerdings Flugzeuge westlicher Bauart. Dazu zählt allen voran der in den USA gebaute F-16. Der Jet gilt als Multitalent, das in großer Stückzahl vorhanden ist und in vielen Staaten genutzt wird. Zusätzlich kommt den USA als Herstellerland eine Schlüsselrolle zu, denn die USA müssen auch jeden Export von F-16 aus den Beständen der Verbündeten genehmigen. Sie haben wegen der sensiblen Technologie der Jets auch Mitsprache, wer daran ausgebildet wird. Zuletzt hatten mehrere europäische Staaten verstärkt Druck gemacht, bei der Frage auf Kiew zuzugehen. (vk/afp)