Ukraine-Krieg: Kämpfe in der Ukraine werden wieder heftiger

Von: Sandra Kathe, Tim Vincent Dicke, Nail Akkoyun, Marvin Ziegele

Nach einer kurzen Verschnaufpause nimmt Russland die Kampfhandlungen wieder auf: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Russland konzentriert sich im Ukraine-Krieg auf Angriffe im Osten.

Waffenlieferungen der Nato, der EU und vor allem der USA erschweren Russlands Vormarsch im Ukraine-Konflikt.

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.12 Uhr: Bei einem russischen Bombenangriff auf die Orte Soledar und Yahidne sind drei erwachsene Zivilpersonen im Alter von 38 bis 64 sowie drei drei- bis neunjährige Kinder verletzt worden. Das teilte das Büro des Staatsanwalts in der ukrainischen Region Donezk mit, die wegen des Beschusses Untersuchungen eingeleitet hat. Den russischen Militärs, die den Angriff ausgeführt haben, werde ein Verstoß gegen Kriegsgesetze vorgeworfen.

In dem Facebook-Beitrag der Donezker Staatsanwaltschaft vom Sonntagabend hieß es außerdem, dass die russischen Angriffe auf die Region nach wie vor anhielten. Man werde weitere mögliche Kriegsverbrechen dokumentieren und verfolgen.

Seit Tagen gibt es vermehrt Angriffe auf Ortschaften in der Region Donezk, darunter auch mehrere Bombardements im Kreis Bachmut. (Archivfoto) © Anatolii Stepanov/AFP

Krieg in der Ukraine: Vermehrt militärische Aktionen auf beiden Seiten

+++ 17.28 Uhr: Sowohl die russischen Streitkräfte als auch die Verteidigungstruppen der Ukraine haben im Laufe des Wochenendes ihre Kampfhandlungen wieder verstärkt. Der Generalstab in Kiew teilte am Sonntag mit, es habe in der Umgebung der Stadt Slowjansk im östlichen Gebiet Donezk massiven russischen Artilleriebeschuss auf militärische und auf zivile Infrastruktur in verschiedenen Ortschaften gegeben. Auch in Richtung der Orte Siwersk und Bachmut im Gebiet Donezk habe das russische Militär erneut massiv mit Artillerie gefeuert. Dutzende Ortschaften seien von den Angriffen betroffen gewesen, viele Angriffe habe die Ukraine jedoch auch erfolgreich abgewehrt.

Laut dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj gebe es jedoch neben Verteidigungsversuchen der Ukraine auch erfolgreiche Bestrebungen besetzte Gebiete zurückzugewinnen. Dem Militär des Landes sei es bereits gelungen erste besetzte Gebiete zu befreien, „nach und nach“ werde man „auch andere Regionen unseres Landes befreien, die zurzeit besetzt sind“. Wie der britische Geheimdienst berichtet, nehme Moskau die Bedrohung durch die Gegenoffensiven durchaus ernst und setze verstärkt defensive Positionen im Süden und Südosten des Landes ein.

Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Munitionslager in Odessa

+++ 13.40 Uhr: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben bei neuen Angriffen in der Ukraine zahlreiche von den USA und anderen Nato-Staaten gelieferte Waffen zerstört. In Odessa am Schwarzen Meer sei ein Depot mit Harpoon-Raketen und im Gebiet Donezk ein von den USA gelieferter Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars vernichtet worden, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag in seinem täglichen Briefing mit.

Überprüfbar von unabhängiger Seite waren diese Angaben nicht. Die Harpoon-Raketen wurden nach ukrainischen Angaben zuletzt immer wieder gegen die russische Kriegsmarine eingesetzt. Als erfolgreich bezeichnete die Ukraine auch den Einsatz des Mehrfachraketenwerfers vom Typ Himars.

In der Region Charkiw hätten die russischen Streitkräfte mit der Luftabwehr vom Boden aus einen Kampfjet vom Typ Suchoi Su-25 sowie in der Region Slowjansk im Gebiet Donezk mit einem Jagdflugzeug einen Kampfhubschrauber vom Typ Mi-17 abgeschossen. Im Gebiet Charkiw seien etwa 200 ukrainische Soldaten bei den Angriffen getötet worden, sagte Konaschenkow.

Ukraine-Krieg: Russland bereitet sich auf ukrainische Gegenoffensive vor

+++ 11.40 Uhr: Moskau nimmt nach Ansicht von britischen Geheimdienstexperten die Gefahr für seine Truppen in der Ukraine durch Gegenoffensiven der Verteidiger ernst. Russland verstärke seine defensiven Positionen im Süden der Ukraine, hieß es im täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums am Sonntag. „Das beinhaltet die Bewegung von Personal, Material und defensiver Vorräte zwischen Mariupol und Saporischschja sowie in Kherson.“ Die russischen Truppen verstärkten zudem auch ihre Sicherheitsmaßnahmen in der besetzten südukrainischen Stadt Melitopol, hieß es weiter in der Mitteilung auf Twitter.

Die russischen Defensiv-Maßnahmen seien unter anderem wahrscheinlich eine Reaktion auf die Angriffe der Ukrainer auf Kommandoposten, logistische Knotenpunkte und Truppenkonzentrationen, hieß es weiter. Kiew übe zudem seit mehr als einem Monat Druck auf die von Russland besetzten Gebiete in der Region Kherson aus und habe zu verstehen gegeben, dass weitere Offensiv-Maßnahmen geplant seien.

Angesichts des Personalmangels, unter dem die russischen Truppen zu leiden hätten, zeige eine Truppenverstärkung im Süden bei gleichzeitigem Kampf um den Donbass im Osten, wie ernst die Russen die Gefahr durch eine Gegenoffensive nähmen, so das Fazit der britischen Experten.

Ukraine-Krieg: Heftige Gefechte in Donezk – Russische Angriffe vorerst abgewehrt

+++ 8.30 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Region Slowjansk im östlichen Gebiet Donezk nach eigenen Angaben erfolgreich Angriffe von russischer Seite abgewehrt. Es habe massiven Artilleriebeschuss auf militärische und auf zivile Infrastruktur in verschiedenen Ortschaften gegeben, teilte der Generalstab am Sonntag in Kiew mit. Der Feind habe aber keinen Erfolg gehabt, verzeichne viele Verluste und sei nach Gegenwehr der ukrainischen Seite wieder abgezogen. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Auch in Richtung der Orte Siwersk und Bachmut im Gebiet Donezk habe das russische Militär erneut massiv mit Artillerie gefeuert. Dutzende Ortschaften seien von den Angriffen betroffen gewesen. „Angesichts der großen Verluste in den eigenen Reihen ist die Mehrheit der Einheiten der Bestatzungsstreitkräfte in einem sehr schlechten moralisch-psychologischen Zustand und sucht nach einer Möglichkeit, der Teilnahme an den weiteren Kampfhandlungen zu entgehen“, hieß es im Bericht des ukrainischen Generalstabs.

Das russische Verteidigungsministerium hatte zuletzt eine Ausweitung der Angriffe im Osten der Ukraine angekündigt. Nach der Einnahme der Region Luhansk will Russland als Nächstes das Gebiet Donezk komplett ukrainischer Kontrolle entreißen. Der Chef der ukrainischen Militäradministration für das Gebiet Luhansk, Serhij Hajdaj, teilte am Sonntag mit, dass noch zwei Dörfer dort unter Kontrolle Kiews seien. Er widersprach damit erneut Berichten aus Moskau, dass Russland das Gebiet Luhansk komplett eingenommen habe.

Ukraine-Krieg: Mehrere „starke Explosionen“ in Mykolajiw

Update vom Sonntag, 17. Juli, 06.30 Uhr: Der Bürgermeister der Hafenstadt Mykolajiw hat von mehreren „starken Explosionen“ in der vergangenen Nacht berichtet. „Der Luftalarm geht weiter! Ich bitte alle, die Sicherheitsvorschriften nicht zu ignorieren! Ich werde Ihnen später mehr Informationen geben“, schrieb Alexander Senkewitsch in den frühen Morgenstunden auf Telegram.

Mykolajiw wird schon seit Tagen beschossen – unter anderem wurden ein Hotel und zwei Universitäten stark beschädigt. Dabei wurden nach offiziellen Angaben in der vergangenen Woche mindestens ein Dutzend Menschen verletzt.

Ukraine-Krieg: Rettungskräfte schließen Einsatz in Winnyzja ab

+++ 20.22 Uhr: Nach dem russischen Angriff auf die ukrainische Großstadt Winnyzja südwestlich von Kiew haben die Einsatzkräfte des ukrainischen Rettungsdiensts ihren Einsatz beendet. Das meldete der „Staatliche Notdienst“ der Ukraine am Samstag über seinen Telegram-Kanal. Neben den 23 bei dem Angriff am Donnerstag (14. Juli) getöteten Menschen, darunter drei Kinder, meldeten die Rettungskräfte auch eine vermisste Person sowie 202 Verletzte, die teils schwerverletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Insgesamt waren bei dem Angriff 55 Wohnhäuser zerstört worden, 40 Autos und zwei Straßenbahnen beschädigt.

+++ 15.22 Uhr: Nach mehreren erfolgreichen Angriffen auf russische Munitionsdepots, auch mit aus dem Westen gelieferten Waffensystemen, sollen die russischen Angriffe auf die ukrainische Region Luhansk deutlich abgenommen haben. Das berichtet der Chef der ukrainischen Militärverwaltung in dem Gebiet, Serhii Haidai.

Ebenfalls ein Resultat der ukrainischen Angriffe sei nach Angaben von Haidai auch eine Strategieränderung der russischen Truppen, die auf die Einrichtung neuer Munitionsdepots weitestgehend verzichteten und stattdessen direkt mit Versorgungsfahrzeugen an die Front heranrückten. Die „komplizierte Logistik“ der russischen Truppen nutze die Ukraine nun zu ihrem Vorteil, berichtete Haidai laut Angaben des Nachrichtenportals Pravda über das soziale Netzwerk Facebook.

Ukraine-Krieg: Russland bestätigt Raketenangriff auf Millionenstadt Dnipro

+++ 13.15 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat den zuvor von der Ukraine gemeldeten Raketenangriff auf die Industriestadt Dnipro im Osten der Ukraine bestätigt. Moskau sprach jedoch von einem militärischen Ziel des nächtlichen Beschusses, bei dem nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet und 15 verletzt wurden. Auf dem Gelände des Rüstungsindustriekonzerns „Juschmasch“ seien Fabrikhallen für die Ersatzteilproduktion und Reparatur ballistischer Raketen vom Typ Totschka-U vernichtet worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag.

Auch Kiew zufolge richtete sich der Beschuss gegen ein Industriegebiet in der Millionenstadt. Getroffen worden sei aber auch eine belebte Straße in der Umgebung, teilte der Chef der Militärverwaltung von Dnipro, Walentyn Resnitschenko, zuvor auf seinem Telegram-Kanal mit. Unabhängig lassen sich die Angaben beider Kriegsparteien derzeit nicht überprüfen.

Ukraine-Krieg: Russland kündigt „Ausweitung“ der Angriffe an

+++ 12.00 Uhr: Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat bei einer Inspektion der am Ukraine-Krieg beteiligten Truppenteile eine Ausweitung der Angriffe auf das Nachbarland befohlen. „Nach Anhörung (des Lageberichts) hat der Chef des russischen Verteidigungsministeriums die nötigen Anweisungen zur Ausweitung der Aktivitäten der Heeresgruppen in alle Angriffsrichtungen gegeben, um dem Kiewer Regime die Möglichkeit zu nehmen, weiter massive Artillerie- und Raketenangriffe auf Infrastruktur und Zivilisten im Donbass und in anderen Regionen durchzuführen“, teilte das Ministerium am Samstag mit.

Es ist die zweite Inspektion der russischen Einsatzkräfte in der Ukraine durch Schoigu. Die erste fand Ende Juni statt. Bei der jetzigen Veranstaltung zeichnete der russische Verteidigungsminister zwei hochrangige Generäle aus, unter anderem den Chef der Heeresgruppe „Zentrum“, Generaloberst Alexander Lapin. Lapin gilt als mit federführend für die Eroberung des Ballungsraums Sjewjerodonezk/Lyssytschansk im Donbass.

Ukraine-Krieg: Russland verstärkt Angriffe im Donbass

+++ 8.00 Uhr: Nach ukrainischen Angaben haben die russischen Streitkräfte nach einer Umgruppierung ihrer Kräfte die Angriffe im Osten des Landes wieder verstärkt. Die Ukraine habe in den vergangenen 24 Stunden russische Sturmversuche in Richtung Bachmut und vor Donezk abgewehrt, teilte der Generalstab in Kiew am Samstag in seinem Lagebericht mit. „Nach einer Umgruppierung hat der Feind den Angriff auf das Wärmekraftwerk Wuhlehirsk wieder aufgenommen, die Kampfhandlungen halten an“, heißt es zudem. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Allerdings haben auch die Militärexpertinnen und -Experten des Institute for the Study of the War (ISW) beobachtet, dass die russischen Truppen die Verschnaufpause beenden, die sie nach der Einnahme des Ballungsraums Sjewjerodonezk/Lyssytschansk eingelegt haben. Derzeit handle es sich noch um kleinere Gefechte. „Wenn die operative Pause tatsächlich zu Ende ist, werden die Russen wahrscheinlich in den nächsten 72 Stunden ihre Angriffe fortsetzen und verstärken“, heißt es in der Analyse des ISW.

Ukraine-Krieg: Luftalarm in der gesamten Ukraine – Selenskyj warnt Bevölkerung

Update vom Samstag, 16. Juli, 6.30 Uhr: Wolodymyr Selenskyj sieht auch die russische Gesellschaft angesichts des Kriegs gegen sein Land für Jahrzehnte geschädigt. Die Ukraine werde sich „Menschlichkeit und Zivilisation“ bewahren, sagte er in der Nacht zum Samstag (16. Juli) in seiner Video-Ansprache.

Zerstörte Bildungseinrichtungen würden wieder aufgebaut, versprach er. „Aber die russische Gesellschaft mit so vielen Mördern und Henkern wird für Generationen verkrüppelt bleiben – und zwar aus eigener Schuld.“ Angesichts neuer Angriffe auf mehrere Regionen am Abend appellierte Selenskyj einmal mehr an seine Landsleute, Luftalarm nicht zu ignorieren.

In den vergangenen Stunden heulten die Sirenen in der gesamten Ukraine. In sozialen Netzwerken kursierten Videos und Fotos, die fliegende Raketen und Rauchwolken etwa in der südöstlichen Großstadt Dnipro zeigen sollen. Der Gouverneur des zentralukrainischen Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin, bestätigte Explosionen in Krementschuk. Eine weitere Rakete wurde laut dem Odessaer Militärgouverneur Maxym Martschenko über dem südukrainischen Gebiet abgeschossen. Details zu möglichen Opfern und Zerstörungen waren noch nicht bekannt.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff auf Großstadt Dnipro – Tote und Verletzte

+++ 22.39 Uhr: Russische Raketen haben die ukrainische Großstadt Dnipro getroffen. In sozialen Netzwerken kursieren Videos und Fotos, die fliegende Raketen und Rauchwolken in der südöstlichen Stadt zeigen sollen.

Der stellvertretender Bürgermeister Mykhailo Lysenko bestätigte den Angriff auf seinem Facebook-Account. „Als Folge eines Raketenangriffs auf die Stadt Dnipro könnte die Wasserversorgung für einige Zeit unterbrochen sein“, teilte er mit. Das ukrainische Online-Medium Kyiv Independent berichtete unter Berufung auf offizielle Angaben von drei Toten und 15 Verletzten.

Ukraine-Krieg: Russischer Raketenangriff in der Region Donezk

+++ 21.39 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff in der Stadt Bachmut (Oblast Donezk) sind nach ukrainischen Angaben sechs Zivilisten verletzt worden. Die Geschosse der russischen Angreifer hätten einen Supermarkt sowie weitere Geschäfte getroffen, hieß es. „Darüber hinaus wurden etwa zehn Wohnblocks und private Gebäude zerstört oder beschädigt“, so die Worte in dem ukrainischen Bericht.

Update vom Freitag, 15. Juli, 19.23 Uhr: Wie die Kiew Independent am frühen Abend via Twitter berichtet, sind amerikanische Raketensysteme vom Typ M270 in der Ukraine angekommen. Diese würden nun zusammen mit den Himars auf dem Schlachtfeld zum Einsatz kommen. Die Mehrfachraketenwerfer können Ziele in 80 Kilometer Entfernung treffen.

Ukraine-Krieg: Die russischen Truppen geraten durch US-Waffen unter Druck

Erstmeldung vom Freitag, 15. Juli: Kiew – Aus vollen Rohren feuern die ukrainischen Soldaten schon seit Tagen mit den Mehrfachraketenwerfern vom Typ Himars, die sie aus den USA bekommen haben. In den Gebieten im Osten und im Süden ihres Landes, die jetzt unter russischer Kontrolle sind, sprengen sie Waffen- und Munitionsdepots sowie Treibstofflager in die Luft. Auf Videos zeigen sie stolz, wie Ziele in den Gebieten Luhansk, Donezk und Cherson in Flammen aufgehen. Bilder, die nach bald fünf Monaten Ukraine-Krieg die Kampfmoral heben sollen.

Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj lobt die vom Westen gelieferten schweren Waffen als effektiv. Und er fordert mehr davon - und auch Raketen mit höherer Reichweite: statt 70 bis zu 300 Kilometer. Selenskyj kündigt immer wieder eine Offensive an, um verlorene Gebiete zurückzuholen und den russischen Vormarsch zu stoppen. Aber ungeachtet der punktuell erfolgreichen Schläge gegen die Logistik, die als Schwachpunkt der russischen Streitkräfte gilt, sehen selbst ukrainische Experten keinen Durchbruch.

Ukraine-News: Kampfaktivität der russischen Einheiten „drastisch“ gesenkt

Die Zerstörung von Munitions- und Treibstoffdepots in der Nähe der Front wirkt nach Einschätzung des ukrainischen Militäranalysten Oleh Schdanow vor allem kurzfristig. „Das senkt die Kampfaktivität der russischen Einheiten sehr drastisch“, sagt er im ukrainischen Fernsehen. „Das macht uns die Verteidigung leichter. Und wir erhalten die Möglichkeit, an einzelnen Abschnitten zu Gegenangriffen überzugehen. Wie sehr auch Russland sich abmüht: Wir zwingen ihnen den Charakter der Kriegsführung auf.“

Auch kremlkritische russische Medien berichten, dass Moskau kaum Zeit gehabt habe, die jüngste Eroberung des Gebiets Luhansk zu feiern. Russland habe zwar einen Vorteil durch seine Artillerie und Munitionsvorräte. Aber das US-System Himars mit seinen durch GPS punktgenau platzierten Raketen versetze den russischen Einheiten empfindliche Schläge, heißt es in einer Analyse des Portals Meduza. (marv/nak/dpa)