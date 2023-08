Kadyrows Leute außer Kontrolle? Dramatischer Bericht über tödliche Schießerei „im Urlaub“

Putin-Verbündeter

In Donezk sterben wegen einer Schießerei unter anderem zwei Mädchen. Ein betrunkener Soldat des Tschetschenen-Führers Kadyrow soll der Täter sein.

Mariupol – Ramsan Kadyrow machte zuletzt vergleichsweise wenig Schlagzeilen. Nach dem Wagner-Aufstand in Russland schickte Tschetscheniens Machthaber als Verbündeter von Wladimir Putin zwar Truppen ins Land. Was den Ukraine-Krieg angeht, ist es aber still um „Putins Bluthund“ geworden – obwohl Kadyrow dabei einst vom „Kampf gegen Satanisten“ sprach und den eigenen Leuten drohte. Schließlich gibt es auch Tschetschenen, die auf ukrainischer Seite kämpfen.

Der Stadtrat von Mariupol berichtete nun, dass es in dem von Russland annektierten Dorf Ursuf in der Region Donezk zu einer Schießerei zwischen tschetschenischen Soldaten und dem Büro des örtlichen Kommandeurs gekommen ist. Das berichtet das unabhängige Portal Meduza und beruft sich dabei auf entsprechende Telegram-Einträge.

Kadyrow-Soldat erschießt wohl Mädchen in der Ukraine

Laut unbestätigten Berichten sei ein Kadyrow-Anhänger betrunken gewesen und habe dabei Zivilpersonen und Soldaten erschossen. Tschetschenische Sicherheitskräfte hätten in Ursuf „Urlaub nehmen“ dürfen, teilte ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol mit. Unabhängig verifizieren ließen sich diese Angaben nicht.

Der Stadtrat veröffentlichte auf Telegram Videoaufnahmen von den offensichtlichen Folgen der Schießerei. Mindestens vier russische Soldaten seien bei dem Vorfall vom 11. August getötet worden, hieß es zunächst. Am Montagmorgen (13. August) sprach man in Mariupol dann von sieben getöteten Zivilisten: zwei Mädchen im Teenageralter, vier Männer und eine Frau. Nach der Schießerei war die Ein- und Ausreise aus der Stadt verboten.

Schießerei im Alkoholrausch? Kadyrow-Minister spricht von „Lügen“

Andere unabhängige Quellen haben die Berichte über die Schießerei in Ursuf nicht, berichtete Meduza – betonte aber, dass Iwan Topusow – von Russland ernannte Leiter Ursufs – dem Telegram-Kanal „Astra“ eine Schießerei in dem Dorf bestätigt habe.

Er berichtete auch, dass es Opfer gegeben habe. Topusow konnte nicht angeben, wer an der Schießerei beteiligt war und vermutete, dass es sich um russische Soldaten handelte. Tschetscheniens Informationsminister Achmed Dudajew indes bezeichnete die ukrainischen Berichte als „billige Lügen“, schrieb Meduza. (frs)