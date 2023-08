Justizminister plant Kürzungen bei „Hate Aid“ und Amadeu-Antonio-Stiftung

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

Innenministerin Nancy Faeser will gegen Hassrede im Netz kämpfen - ihr Kollege Justizminister Buschmann hingegen sparen. © IMAGO/Emmanuele Contini

„Hate Aid“ und die Amadeu-Antonio-Stiftung beraten Betroffene. Die beiden Organisationen sehen in den geplanten Kürzungen ein fatales Zeichen für den Kampf gegen Hass im Netz.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will gegen Rechtsextremismus, Desinformation und Hass im Netz kämpfen. Dazu passt es nicht, dass ihr Kabinettskollege Marco Buschmann (FDP), der Bundesjustizminister, ausgerechnet bei den Programmen in diesem Bereich den Rotstift ansetzt.

Bei einem Bürgergespräch in Frankfurt mit Bundeskanzler Olaf Scholz wurde Faeser in der vergangenen Woche von einer Besucherin auf die Kürzungspläne angesprochen. „Das wusste ich nicht – ich kümmere mich“, sagte die Sozialdemokratin zu.

Im Juli hatte das Bundeskabinett den Haushaltsentwurf für 2024 verabschiedet. Zwei Organisationen, die bisher mit Hilfe von Bundesmitteln dem Hass im Netz entgegentreten, müssen demnach auf Mittel verzichten. Es sind „Hate Aid“ und die Amadeu-Antonio-Stiftung.

„Hate Aid“ unterstützte Renate Künast und Luisa Neubauer von „Fridays for Future“

Bei „Hate Aid“ geht es um 600 000 Euro pro Jahr, die für die Beratung für Betroffene von digitaler Gewalt vorgesehen waren. Josephine Ballon, die als Juristin bei „Hate Aid“ tätig ist, nennt die Pläne „angesichts stetig steigender Fallzahlen ein katastrophales Zeichen“. Kürzungen spielten denjenigen in die Hände, „die digitale Gewalt gezielt einsetzen, um die Polarisierung der Gesellschaft voranzutreiben“.

„Hate Aid“ hatte etwa die Grünen-Politikerin Renate Künast begleitet, von der ein falsches Zitat im Netz kursierte. Schließlich wurde Facebook verurteilt, alle Postings zu löschen, die das Zitat enthielten. Auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von „Fridays for future“ erhielt Unterstützung von der Organisation, um Entschädigung wegen sexualisierter Beleidigung zu erstreiten.

Von Kürzungsplänen betroffen ist daneben die Amadeu-Antonio-Stiftung mit ihrem Projekt „Firewall“ (zu Deutsch: Brandmauer), das Präventionsarbeit leistet. Seit 2021 hat die Stiftung nach eigenen Angaben ein bundesweites Trainer-Netzwerk aufgebaut, um Interessierte in Behörden, Schulen oder der außerschulischen Bildungsarbeit zu unterstützen. Es wurde mit rund 260 000 Euro jährlich gefördert.

Geschäftsführer der Amadeu-Antonio-Stiftung: „Jugendliche werden allein gelassen“

„Die Arbeit in diesem Bereich wird um Jahre zurückgeworfen“, klagt der Geschäftsführer der Stiftung, Timo Reinfrank. „Die engagierten Jugendlichen, die sich gegen Hetze in den Sozialen Netzwerken einsetzen, werden nun allein gelassen.“ Nach Darstellung der Stiftung ist die Nachfrage enorm.

Auf Nachfrage macht das Justizministerium der Stiftung keine Hoffnung. Das Projekt „Firewall“ laufe „planmäßig zum 31.12.2023 aus“, teilt eine Sprecherin Buschmanns mit. Mit Blick auf „Hate Aid“ deutet sie ein mögliches Entgegenkommen an. Man stehe in Kontakt mit der Organisation, um sich auszutauschen, „wie die beantragte Anschlussförderung im Hinblick auf die veränderten gesamthaushalterischen Umstände organisiert werden“ könne, formuliert Buschmanns Sprecherin. Zudem bleibe das parlamentarische Verfahren für den Haushalt 2024 abzuwarten – sprich: Änderungen durch den Bundestag.

Darauf zielt der FDP-Rechtspolitiker Thorsten Lieb. Er setze sich dafür ein, „eine ausreichende finanzielle Ausstattung von Beratungsstellen zu sichern“, sagte der Bundestagsabgeordnete der Frankfurter Rundschau. Ein starkes Netzwerk an Beratungsstellen könne „Betroffenen eine Orientierung und das wichtige Signal bieten, dass niemand hier alleinsteht“, fügte Lieb hinzu.

Nancy Faesers Innenministerium verweist an Marco Buschmann

Neben der Beratung müsse aber auch der rechtliche Rahmen stimmen. Der FDP-Politiker warb für ein digitales Gewaltschutzgesetz, durch das Betroffene Verletzungen ihrer Rechte durchsetzen können. „Schnelle Entscheidungen und schnelles Entfernen von Gewaltinhalten sind dafür unabdingbar“, sagt Lieb.

Faesers Innenministerium schaltet sich in diese Diskussion nicht ein. Es verweist darauf, dass Buschmann zuständig sei. Zugleich macht Faeser aber deutlich, dass ihr Haus selbst viele Aktivitäten gegen Hass im Netz entwickle. So sei die Auseinandersetzung mit Hass im Netz und Verschwörungsideologien „eine der zentralen Aufgaben der Bundeszentrale für politische Bildung“, sagt ein Sprecher. Dieses Themenfeld sei „personell und finanziell gestärkt“ worden. Zudem gehe die Polizei massiv gegen Hasspostings vor. Das Innenministerium biete die Gewähr dafür, dass die Arbeit in diesem Bereich fortgeführt werden könne – „trotz angespannter Haushaltslage“.