Justin Biebers Urlaubspläne

Von: Verena Kern

Luxus-Yachten in Barcelona: Der Lebensstil der Superreichen trägt erheblich dazu bei, das Klima zu verändern. © Augst / Eibner-Pressefoto/Imago

Die boulevardeske Beschäftigung mit den Promis und den Reichen dieser Welt ist ein Problem – fürs Klima. Die Kolumne „Öko-Logisch“.

Wollen Sie wissen, wo die Stars Urlaub machen? Vielleicht winken Sie jetzt ab und sagen: Interessiert mich nicht. Mir geht es auch so. Aber erstaunlich viele Medien sehen das anders. Überall wird oft und ausführlich über den Lebensstil reicher Menschen berichtet, als wäre das von überragendem Interesse. Nun könnte man das einfach abtun und sagen: Na ja, ist halt Boulevardjournalismus – was soll’s!? Das stimmt aber nicht so ganz.

Als ich nach einem Thema für diese Kolumne suchte, bin ich auf eine Fotostrecke über die Urlaubsorte von Stars wie George Clooney und Justin Bieber gestoßen. Und zwar dort, wo ich es nicht erwartet hatte. Nämlich bei der Deutschen Welle, dem Auslandssender der Bundesrepublik, der für Boulevardjournalismus nun wirklich nicht bekannt ist.

Die Fotos sind schön: Südpazifik, Bali, St. Tropez – und James Bond taucht auch auf. Mal abgesehen davon, dass sich nicht erschließt, warum man wissen sollte, wo Mick Jagger schon überall war in seinem Leben, ist diese intensive Beschäftigung mit den glanzvollen Seiten des Reichtums ein Problem – fürs Klima.

Fürs Klima? Ja, genau. Kurioserweise hat die Deutsche Welle erst vor wenigen Wochen ein Video veröffentlicht, dessen Titel die Sache auf den Punkt bringt: Wie die Reichen das Klima ruinieren. In knapp zwölf Minuten wird gut erklärt, wo das Problem liegt: „Privatjets, Mega-Yachten, Hubschrauber, Villen: Der luxuriöse Lebensstil der Superreichen pumpt unsere Luft mit Schadstoffen voll.“ Milliardäre wie Jeff Bezos zum Beispiel produzieren im Jahr so viele CO2-Emissionen wie mancher Südsee-Inselstaat.