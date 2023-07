Junge Menschen auf der UN-Konferenz: „Ihr müsst den Karren mit uns aus dem Dreck ziehen“

Das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Zum HLPF ist keine Ministerin und kein Minister:aus Deutschland gereist. © AFP

In New York trifft sich die Weltgemeinschaft, um die globalen Nachhaltigkeitsziele zu überprüfen. Auch zwei junge Menschen aus Deutschland sind dabei - und kritisieren die Älteren. Von Tim Evers.

Diplomat:innen strömen an den aufgereihten Nationalflaggen vorbei durch die Sicherheitsschleuse. Vor der Generalversammlung mischen sich verschiedene Englisch-Akzente mit anderen Sprachen. Franka Bernreiter und Fidelis Stehle haben auf den olivgrünen Sitzen in der letzten Reihe Platz genommen, in dem Saal, wo 2015 großer Jubel ausbrach, als der Weltgemeinschaft ein überraschender Coup gelang. 193 Staaten der Vereinten Nationen hatten sich nach zähen Verhandlungen auf 17 gleichwertige Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) geeinigt.

Zum ersten Mal wurde ein umfassender Zukunftsvertrag festgelegt, der neben der ökonomischen auch die soziale und ökologische Dimension berücksichtigt. Ein Papier, das die Staaten des globalen Nordens und des globalen Südens gleichermaßen in die Pflicht nimmt. Ein Papier, das die Welt bis 2030 gerechter machen sollte: von Gleichstellung der Geschlechter über die Bekämpfung von Armut bis hin zu Maßnahmen für Klimaschutz. Damals war Bernreiter 13 und Stehle 16 Jahre alt.

Sieben Jahre später sitzen sie beim Hochrangigen Politischen Forum (HLPF) mit am Tisch der Diplomat:innen. Beide haben sich über den Deutschen Bundesjugendring erfolgreich auf das Amt als UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung beworben. Seit mehreren Jahren beschäftigt sich Stehle in Jugendverbänden mit nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit, inzwischen studiert er Erwachsenenbildung. Auch Bernreiter, die als freiwillige Pflegekraft arbeitet, war lange in der Jugendarbeit bei den Pfadfinder:innen aktiv. Jetzt reisen sie regelmäßig mit der Regierungsdelegation des Bundesumweltministeriums in Städte wie Stockholm, Paris oder Nairobi, um deutsche Kinder und Jugendliche auf internationalen Konferenzen zu vertreten.

UN-Konferenz zu SDGs: In New York wird Halbzeit-Bilanz gezogen

Beim HLPF in New York wird Halbzeitbilanz gezogen. Neben den Regierungen nehmen auch Vertreter:innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft teil. Sie tauschen sich über die Entwicklung der Agenda 2030 aus, ohne verbindliche Beschlüsse zu verhandeln. „Das HLPF ist nicht fancy, aber hier wird die eigentliche Arbeit für die Nachhaltigkeitsziele erledigt“, drückt es Lachezara Stoeva, die Präsidentin des UN Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) aus. Die Bulgarin leitet die Sitzungen als Vorsitzende der Konferenz.

Bernreiter und Stehle haben den Saal nach den Eröffnungsstatements wieder verlassen und laufen zur nächsten Veranstaltung. „Es muss allen klar sein, dass die Bilanz ganz, ganz düster ist. Diese Konferenz muss der Ausgangspunkt für einen fundamentalen Richtungswechsel sein“, stellt der 23-jährige Stehle klar. An seinem Anzug trägt er einen bunten Anstecker mit dem Emblem der SDGs. Anders als die Pariser Klimaziele sind die Nachhaltigkeitsziele nicht völkerrechtlich bindend. Bis heute wurden erst 12 Prozent der vereinbarten Ziele erreicht. Bei 30 Prozent wird keine oder gar eine rückläufige Bewegung verzeichnet. „Mich macht es wütend, wie viel sich hier gegenseitig auf die Schulter geklopft wird“, platzt es aus Bernreiter heraus. In den Augen der Jugenddelegierten wird die Dringlichkeit nicht erkannt, die drei planetaren Krisen einzudämmen. Dabei geht es um nicht weniger als die Bekämpfung der Klima-, der Biodiversitäts- und der Verschmutzungskrise.

„Die Lage ist drastisch und trotzdem hat nachhaltige Entwicklung in Deutschland keine Priorität.“ Sie ist frustriert, dass auch dieses Jahr keine deutsche Ministerin zum HLPF gereist ist. Das führe dazu, dass die SDGs in der deutschen Öffentlichkeit untergingen. „Erst wenn ich als Bürger:in die Nachhaltigkeitsziele kenne, kann ich sie auch einfordern.“ Nachdem im Vorjahr keine Parlamentarier:innen vor Ort waren, sei ihr immerhin versprochen worden, dass sie dieses Jahr erscheinen würden. Für Bernreiter ein kleiner Erfolg.

Franka Bernreiter. © Tim Evers

Zur Mittagszeit tummeln sich die Delegierten in der Kantine mit Blick auf die Skyline. An einem Tisch sitzen die Jugenddelegierten aus Deutschland, Irland, den USA und Dänemark. Sie haben sich zu einem informellen Essen getroffen. Der Nachwuchs fällt unter den Diplomat:innen nicht auf. Hände werden geschüttelt, Standpunkte zu den verschiedenen Nachhaltigkeitszielen selbstbewusst ausgetauscht. Später werden sie ihre gemeinsamen Positionen zurück in die eigenen Delegationen tragen. Bernreiter und Stehle fühlen sich bei den Jugendtreffen sichtlich wohl. „Wenn Regierungsvertreter:innen unsere Positionen übernehmen würden, dann hätten wir auf internationaler Ebene längst einen Ausstieg aus den fossilen Energien erreicht“, ist sich Stehle sicher.

Im Gegensatz zu den Regierungsvertreter:innen müssten sie nicht wiedergewählt werden oder die eigene Autokratie aufrechterhalten. „Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass der Ölkonzern weiter Profite macht.“ Einer der wenigen jungen Menschen aus dem Globalen Süden vor Ort ist Sameh Kamel.

Der 29-jährige HNO-Arzt kommt aus Ägypten und ist Vertreter des UN-Jugendnetzwerks (MGCY). Er tausche sich mit den anwesenden Jugenddelegierten über dieselben Themenschwerpunkte aus, lediglich die Prioritäten seien andere: „Während sich der globale Norden bei Bildung auf die digitale Transformation fokussiert, setzen wir uns im globalen Süden für Bildung als Grundrecht ein.“ Er selbst sei noch privilegiert genug, um bei der Konferenz dabei zu sein. Aber es gebe hunderte Millionen Kinder und Jugendliche, die nicht die entsprechenden Ressourcen hätten. „Wir müssen sicherstellen, dass ihre Bedürfnisse repräsentiert werden.“

Fidelis Stehle. © Tim Evers

Das haben auch die deutschen Jugenddelegierten erkannt. In den vergangenen Jahren haben sie sich dafür eingesetzt, dass Deutschland die Finanzierung für Jugenddelegierte aus dem globalen Süden übernimmt. Mit Erfolg – fünf junge Delegierte werden dieses Jahr von der Bundesregierung gefördert. Seit sieben Jahren arbeitet Dr. Kamel inzwischen mit den holländischen, irischen und deutschen Jugenddelegierten zusammen und erkennt an: „Sie alle üben erfolgreich Druck auf die eigenen Delegationen aus.“

Dr. Véronica Tomei, Referatsleiterin im Bundesumweltministerium, bestätigt den Eindruck: „Franka Bernreiter und Fidelis Stehle sitzen uns im Sinne einer ständigen Ermahnung im Nacken.“ Sie schätzt die Zusammenarbeit mit den beiden. Auch ihr mache es zu schaffen, dass die Prozesse so langwierig sind. „Ich glaube nicht, dass irgendein Staat die Ziele bis 2030 erreicht.“ In einer Regierung mit vielen verschiedenen Ministerien sei es schwierig, wenn nicht alle die gleichen Interessen hätten. Im Bundesumweltministerium haben sie sich dazu entschieden, den Rede-Slot der Regierung in einer Sitzung zu Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), an die Jugenddelegierten abzugeben.

In Konferenzraum vier erteilt die Vorsitzende Stoeva einem Staat nach dem anderen das Wort. Drei Minuten haben die Delegierten Zeit, das vorab eingereichte Statement vorzulesen. Nach jeder Rede wird höflich applaudiert. Kritische Töne sind selten und wenn, zwischen den Zeilen zu vernehmen. Die meisten Besucher:innen wie Delegierten schenken ihre Aufmerksamkeit dem eigenen Handy oder Laptop. Bernreiter ergreift das Wort, ihr Gesicht wird auf zwei große Leinwände projiziert. „Wir fordern klimagerechte und inklusive Städte, in denen insbesondere auf die vulnerablen Gruppen Rücksicht genommen wird. Dazu gehören Heranwachsende, die gegenwärtig und zukünftig in den Städten wohnen.“ Weiter spricht sie von einem radikalen Wandel und inakzeptabler Politik. Die Rede sticht aus den fast ausschließlich abgelesen Statements heraus.

UN-Konferenz zu SDGs: Die junge Generation fordert Verantwortung ein

Ulrika Modéer, stellvertretende Generalsekretärin beim UN-Entwicklungsprogramm (UNDP), findet, die Jugend sei inzwischen ein Spiegel der UN, die sie ursprünglich neu erfinden wollte. Sie selbst fände es problematisch, wenn sich UN-Organisationen mit der Jugend schmückten. „Die Jugend sollte nicht das Gefühl haben, sich wie Diplomaten anziehen und schöne Reden halten zu müssen. Stattdessen sollte sie ein bisschen mehr wie Greta Thunberg sein“, fordert die Schwedin Modéer. Sie bezweifelt, dass die jungen Delegierten wirklich ihre Generation repräsentierten und mutmaßt, dass sie lediglich für die eigene Karriere vor Ort seien. „Wenn du einen 15-Jährigen fragst, würde er einen 25-Jährigen nicht zur Jugend zählen.“

Bei Stehle und Bernreiter stoßen solche Äußerungen auf großen Unmut. „Junge Menschen werden hauptsächlich als Aktivist:innen wahrgenommen“, beklagt die 20-Jährige. Als Teil der Regierungsdelegation sei der Aktivismus nicht ihre Aufgabe, zumal dieser auf dem UN-Gelände offiziell verboten sei. Zwar hätten sie ähnliche übergeordnete Ziele wie die Aktivist:innen und spielten teilweise im gleichen Team, doch unterscheide sie vor allem die Ausdrucksform. „Sichtbarer Straßenprotest ist unfassbar wertvoll. Aber ich glaube, es braucht auch unser Engagement am Verhandlungstisch, um konkrete Lösungen zu finden“, führt Stehle aus. Ihr Amt ermöglicht ihnen den Zugang zu Informationen, Personen und Räumen, der der Zivilgesellschaft verwehrt bleibt. „Wir haben eine krasse Verantwortung. Es gibt nur zwei Jugenddelegierte aus ganz Deutschland, die die Möglichkeit haben, hier dabei zu sein“, erklärt Bernreiter. Sie seien rückgekoppelt an den Deutschen Bundesjugendring und verträten rund sechs Millionen Kinder und Jugendliche.

Stehle und Bernreiter sind Teil einer Generation, die nicht nur Verantwortung übernimmt, sondern auch einfordert. „Die Nachhaltigkeitsziele sind das allumfassendste globale Zukunftsversprechen, das wir haben.“ Der Weg dahin bleibt lang. Bernreiter finde es unglaublich, dass sich ältere Generation rausziehen wollten, indem sie entschuldigend sagten: ‚Und ihr müsst jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen.“ Sie schüttelt vehement den Kopf und trifft eine wesentliche Unterscheidung. „Ne, ihr müsst den Karren mit uns aus dem Dreck ziehen.“

Die Recherche wurde von der Deutschen Gesellschaft der Vereinten Nationen und dem Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V. organisiert sowie vom Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit finanziert.