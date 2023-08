Junge Geflüchtete klagen über „gestopptes Leben“

Von: Ursula Rüssmann

„Unsere Küche hat keinen Herd. Sie erlauben es nicht, zu kochen“, beschreibt ein Junge sein Foto aus seiner Asyl-Einrichtung. © UNICEF/UNI425752/anonymous

Das Kinderhilfswerk Unicef wirft Deutschland vor, Mindeststandards für den Umgang mit minderjährigen Geflüchteten nicht zu erfüllen und damit die UN-Kinderrechtskonvention zu verletzen.

Länder und Kommunen beklagen seit Monaten Belastungen durch die Aufnahme vieler Geflüchteter. Dabei geht es aber fast nie um die Flüchtenden selbst, schon gar nicht um die Lage der besonders verletzlichen unter ihnen: der Kinder und Jugendlichen.

Das Kinderhilfswerk Unicef Deutschland und das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) haben jetzt eine Studie vorgelegt, die die Perspektive wechselt: Sie haben geflüchtete Kinder und Jugendliche befragen lassen, durch das Sinus-Forschungsinstitut. Das Ergebnis: Deutschland setzt den Schutz geflüchteter Minderjähriger, zu dem es durch die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet ist, nur mangelhaft um. Die monatelange, teils jahrelange Unterbringung in großen Unterkünften, so Unicef-Geschäftsführer Christian Schneider, werde den Mindeststandards bei Bildung, Gesundheit und psychosozialer Betreuung nicht gerecht. „Regelmäßig werden Kinderrechte verletzt“, so die Untersuchung.

Ein 15-jähriges Mädchen hat der Studie mit ihren Worten den Titel gegeben: „Das ist nicht das Leben. Das ist sozusagen ein Stopp für das Leben“, hat sie den Befragenden gesagt. Ähnlich ein 17-Jähriger: „Ich würde gerne endlich mein Leben anfangen.“ DIMR-Vizedirektor Michael Windfuhr spricht von einem „retardierten Leben“, das Heranwachsenden aufgezwungen werde. Die beiden Jugendlichen gehören zu 50 jungen Menschen in vier Geflüchtetenunterkünften, die in ausführlichen Befragungen über ihr Leben berichten. Die Studie ist also nicht repräsentativ im Sinne einer großen Zahl Befragter – aber sie liefert beachtliche Tiefeneinblicke in eine öffentlich kaum wahrgenommene Misere.

Denn, auch das eine harte Kritik der beiden Organisationen: Einen Datenüberblick über die Lage geflüchteter Kinder und Jugendlicher hierzulande bleiben Bund und Länder bisher weitgehend schuldig. So weiß niemand genau, wie viele Kinder wie lange in Unterkünften leben oder wie viele zur Schule gehen. Dabei geht es um Zehntausende: 40 Prozent der über zwei Millionen Asylsuchenden seit 2015 sind unter 18.

Deren Probleme sind vielfältig, die Schlaglichter darauf bedrückend. Michael Windfuhr rügt, oft hätten Kinder monatelang Leerlauf bis zum Schulbesuch, der Ersatzunterricht in den Unterkünften sei häufig unzureichend. Wiederholt sprechen die Minderjährigen von ihrer Angst vor Gewalt in den Anlagen: „Viele Männer aus der Unterkunft treffen sich in der Küche in unserem Block und spielen Glücksspiele mit Karten. Meine Mama und meine Schwester haben Angst davor, in die Küche zu gehen“, sagt ein Junge. Und ein anderer: „Ich finde es gut, dass wir hier einen Sicherheitsdienst haben. Es könnte passieren, dass hier ein paar verrückte Leute einbrechen und vielleicht Kinder verletzen.“

Mehrfach beklagen Heranwachsende auch, von ihren mitgeflüchteten Familien getrennt mit fremden Familien in einem Zimmer schlafen zu müssen, ohne zu wissen, warum. Die befragten Mitarbeitenden beklagen Mängel bei der psychologischen Betreuung und zu wenige Dolmetscher:innen. Eine Erzieherin in einer Unterkunft im Osten: „Ich kann nicht mehr, weil ich sitze manchmal stundenlang am Telefon. Ich finde keine Kinderärzt:innen, und ich war in letzter Zeit so deprimiert.“

Zurück bleibt nach der Lektüre das Bild umfassenden Mangels – vor allem an politischer Aufmerksamkeit. Unicef und das DIMR fordern als Konsequenz, dass Familien bevorzugt dezentral untergebracht werden müssten, auch müssten Minderjährige direkt Zugang zu Kindergarten, Schule oder Ausbildung bekommen. Die zusätzlichen Mittel, so Windfuhr, „muss in erster Linie der Bund bereitstellen“.

