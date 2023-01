Auf Parodie hereingefallen: Hohn und Spott für Donald Trump Jr.

Von: Caspar Felix Hoffmann

Donald Trump Jr. fällt auf einen satirischen Twitter-Account herein, der ein Verbot von Aretha Franklin fordert – und wird dafür lächerlich gemacht.

Washington, D. C. – Donald Trump Jr. ist in den sozialen Medien lächerlich gemacht worden, nachdem er offenbar auf einen satirischen Twitter-Account hereingefallen ist, der ein Verbot von Aretha Franklins „Natural Woman“ forderte. Der Account „The Trans Cultural Mindfulness Alliance“ (TCMA), der nach eigenen Angaben von Oslo aus betrieben wird, postete, dass das Lied von 1967 „beleidigend für Trans-Frauen“ sei und von Apple und Spotify entfernt werden sollte, fügte aber später hinzu, dass die Beiträge „Satire“ seien.

„Es gibt so etwas wie eine ‚natürliche‘ Frau nicht“, hieß es in dem Posting, und es fügte hinzu, dass das Lied „mehrere schädliche Anti-Trans-Stereotypen aufrechterhält“ und dass es „dazu beigetragen hat, transsexuelle Frauen zu verletzen“. Die Forderung, dass „Natural Woman“ verboten werden sollte, war zwar satirisch, löste aber bei vielen Twitter-Nutzer:innen Empörung aus – auch beim Sohn des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. „Ich stehe zu Aretha Franklin. Ich stehe zu klassischen, amerikanischen, legendären Liedern“, sagte Trump Jr. in einem Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde. Dort erntet er dafür Hohn und Spott.

Donald Trump Jr. spricht im Dezember in Phoenix (Arizona) bei einem Kongress für junge Konservative. © Brian Cahn/Imago

Donald Trump Jr. wird lächerlich gemacht: Wettern gegen den „woken Mob“

In seinem Video, mit dem er auf den TCMA-Tweet reagierte, wetterte Trump Jr. gegen den „woken Mob“. „Jetzt müssen sie den Song Natural Woman angreifen. Aber man hat mir gesagt, Leute, man hat mir gesagt, dass Trans-Frauen Frauen sind. Richtig?“, sagte er. „Sie können stillen, sie können schwanger werden, sie können all die Dinge tun, die eine Frau tun kann.“

„Ein biologischer Mann, der in Frauensportarten spielt, ist eine natürliche Frau, die diese Sportarten spielt, richtig? Jetzt haben sie also ein Problem“, fügte er hinzu. „Denkt mal kurz darüber nach, Leute, jemand, der in der Musik bahnbrechend war, wahrscheinlich einer ihrer bekanntesten Hits, jeder kennt ihn. Jeder kennt den Song, aber wisst ihr was, es ist ihnen ein bisschen unangenehm, Leute.“

Hohn und Spott für Donald Trump Jr.: „Dies ist ein Satire-Account“

Nachdem der Franklin-Post viral ging, betonte die Person hinter dem TCMA-Account, dass es sich um eine Parodie handelt. „Dies ist ein Satire-Account“, sagte die ungenannte Person gegenüber Medien. „Ich hätte nie gedacht, dass es jemand ernst nehmen würde.“ Sie fügte hinzu, dass es sich um einen Kommentar zur „Woke“-Kultur und zur „Dummheit der Medien“ handele.

In einem inzwischen gelöschten Tweet schrieb der Account-Inhaber jedoch: „Zur Klarstellung: Die TCMA ist keine Satire-Organisation“ und erklärte, dass die Leute hinter dem Account „eine Gruppe von Trans-Personen sind, die versuchen, die Kultur für Transgender-Personen fairer zu gestalten“. (cas)