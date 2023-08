Journalismus: „Jetzt geht es ans Eingemachte“

Im Gespräch

Von Martin Benninghoff schließen

Der scheidende FR-Politikchef und seine Nachfolgerin Christine Dankbar über Journalismus in Krisenzeiten, den AfD-Höhenflug der AfD und den Umgang mit dem Klima-Aktivismus.

Ein ungewöhnliches Treffen: Der Noch-Politik-Ressortleiter der FR, Martin Benninghoff, empfängt seine Nachfolgerin Christine Dankbar zum Gespräch – oder ist es andersherum? Eine Schlüsselübergabe der besonderen Art, nur ohne Schlüssel. Stattdessen geht es um ihr Verständnis von Politikjournalismus, konträre Meinungen in der Redaktion, Gendern und Klima-Aktivismus, den Umgang mit der AfD – und Journalismus in einer Diktatur: China.

Martin Benninghoff: Christine, wir haben – neben unserer Tätigkeit in der Leitung des FR-Politikressorts – noch eine Gemeinsamkeit: Wir, Du als gebürtige Bayerin, ich als Rheinländer, sind beide aus Berlin nach Frankfurt gekommen.

Christine Dankbar: Das war mir gar nicht klar.

Benninghoff: Was verbindest Du mit Frankfurt?

Dankbar: Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder die gleiche Situation gehabt. Wenn man sagt, dass man nach Frankfurt geht, gibt es immer eine kurze Pause und dann heißt es, oh interessant, die Bankenstadt. Banken, das verbinden die Berliner mit Frankfurt. Dass hier auch der Deutsche Fußballbund seinen Sitz hat, ist kaum ein Thema. Meist hat man mir zu verstehen gegeben, dass Frankfurt nicht gerade eine schöne Stadt sei, was aus Berliner Sicht schon anmaßend ist, denn Berlin ist im landläufigen Sinne auch keine Schönheit. Aber die Berliner halten ihre Stadt für das Zentrum Deutschlands, was bei den Hauptstadtjournalisten ganz ähnlich ist. Ein Grund mehr, mal ein bisschen aus der Blase herauszukommen. Wobei ich natürlich regelmäßig nach Berlin pendeln werde. Die Stadt ist nun mal der Regierungssitz.

Benninghoff: Wie ist Deine Erfahrung mit der „Berliner Blase“, von der immer die Rede ist? Gibt es die so wirklich?

Dankbar: Doch, das ist schon so. Aber das liegt auch am Takt der Politik. In den Sitzungswochen des Bundestages sind die Termine bei Politikern und Journalisten so getaktet, dass man wirklich kaum aus dem Regierungsviertel herauskommt. Ich weiß aber von vielen Abgeordneten, dass sie versuchen, ein bisschen von der Stadt mitzubekommen. Es klappt aber nicht immer. Insofern bewegt man sich da schon ein bisschen in einer eigenen Welt. Und wir Journalistinnen und Journalisten bewegen uns entsprechend mit.

Benninghoff: Wie behält man bei all der Nähe die professionelle Distanz?

Dankbar: Das ist ein Thema, aber auch wenn es ein bisschen zynisch klingt: Die Ampelregierung macht es einem schon einfacher. Es wird so viel gestritten im politischen Berlin, dass ich da keinen Mainstream erkennen kann, der der journalistischen Berichterstattung manchmal vorgeworfen wird. Ich kenne kein politisches Thema, das in den letzten Wochen und Monaten verhandelt wurde, über das ich nicht mehrere Meinungen gehört hätte. Andererseits tut es aber auch gut, mal ein