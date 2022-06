Von rechts außen ins „Zentrum“: Jörg Meuthen hat eine neue politische Heimat

Von: Lucas Maier

Jörg Meuthen hat eine neue Partei gefunden. Er ist nicht der erste Ex-AfD-Politiker der diesen Weg geht.

Berlin – Nach rund vier Monaten, hat sich der Ex-AfD-Chef Jörg Meuthen einer neuen Partei angeschlossen. Der 60-Jährige hat sich nach dpa-Informationen für ein Parteibuch der Zentrumspartei entschieden.

In seiner neuen politischen Heimat habe er das gefunden, was in der deutschen Politik derzeit schmerzlich fehle, sagte er gegenüber dpa. Für den Ex-AfD-Politiker steht die Partei für Aufklärung, ein klares Wertefundament und eine unideologische bürgerliche Vernunft. Von der Idee, eine eigene Partei zu gründen, sei er wegen der geringen Erfolgschancen abgerückt, betonte Meuthen.

Von der AfD ins „Zentrum“: Meuthen ist nicht der erste, der diesen Weg geht

Im Januar war bereits der Uwe Witt der Zentrumspartei beigetreten. Zuvor war er, ebenso wie Meuthen, aus der AfD ausgetreten. „Das Zentrum wird definitiv nicht zu einem Sammelbecken ehemaliger AfD-Mitglieder werden. Eine AfD 2.0 wird es mit mir nicht geben“, erklärte Meuthen in Berlin.

Die Zentrumspartei

Sie entstand im 19. Jahrhundert als Interessenvertretung der katholischen Bevölkerung und spielte bis zur Weimarer Republik eine große Rolle. Heute hat sie nach eigenen Angaben rund 300 Mitglieder. In der Vergangenheit war die Partei mit radikalen Kampagnen gegen Abtreibungen aufgefallen.

Meuthen ist derzeit fraktionsloser Europaabgeordneter. Aus der AfD war er Anfang des Jahres ausgetreten, da ihm nach eigenen Angaben, der Kurs mancher AfD-Spitzenfunktionäre zu radikal war. Zu den ehemals radikalen Anti-Abtreibungsforderungen der Zentrumspartei sagte Meuthen, dass er keinen Änderungsbedarf beim Abtreibungsrecht sehe. (lm/dpa)