Joe Biden hat sich der Eindämmung Russlands verschrieben - Aber was für einer?

Ukraine-Krieg

Unklar ist jedoch, was Eindämmung in der aktuellen Krise überhaupt bedeutet. Eine Analyse von Foreign Policy.

Washington - Vor fünfundsiebzig Jahren, zu Beginn des Kalten Krieges, teilten sich die außenpolitischen Denker der USA in drei Lager, wenn es um die Frage ging, wie man mit der Bedrohung durch die sowjetische Expansion umgehen sollte. Die Linken, angeführt von Henry Wallace, dem Kandidaten der Progressiven Partei bei den US-Wahlen 1948, plädierten dafür, den ihrer Ansicht nach berechtigten Sicherheitsbedenken des damaligen sowjetischen Führers Joseph Stalin gegenüber seiner Westflanke Rechnung zu tragen.

Die Rechten, darunter der Philosoph und Polemiker James Burnham (Autor des 1947 erschienenen Buches Struggle for the World), beharrten darauf, dass Stalin die Weltrevolution vorantreiben wolle und gestoppt werden müsse, selbst um den Preis eines Dritten Weltkriegs.

Diejenigen in der Mitte, einschließlich der Staatsmänner um den damaligen US-Präsidenten Harry Truman, betrachteten die Sowjetunion als eine gefährlich aggressive Macht, vertraten jedoch die Ansicht, dass ihre Expansion „eingedämmt“ werden könne, bis, wie der US-Diplomat George Kennan vorschlug, das Regime milder geworden oder verschwunden sei.

Biden scheint Trumans Rolle im Kalten Krieg zu rekapitulieren

Heute, da der russische Präsident Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert ist und die von Truman geschaffene internationale Ordnung umstürzt, sind alle drei Tendenzen des Kalten Krieges wieder aufgetaucht. Der Kolumnist Peter Beinart plädiert für Zugeständnisse mit der Begründung, dass Putin ein Herrschaftsrecht über seine Nachbarschaft beansprucht, das die USA – ungeachtet liberaler Vorbehalte – nach wie vor propagieren. (John Bolton, der kriegslüsterne und kurzzeitige nationale Sicherheitsberater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, erklärte einmal, die Monroe-Doktrin sei „lebendig und eine gute Doktrin“.)

Auf der anderen Seite hat die außenpolitische Expertin Kori Schake den US-Präsidenten Joe Biden aufgefordert, US-Truppen in der Ukraine zu stationieren, um zu zeigen, dass die USA nicht bereit sind, dem russischen Revanchismus nachzugeben.

Biden, der Truman bereits in vielerlei Hinsicht ähnelt, scheint Trumans Rolle im Kalten Krieg zu rekapitulieren. Unklar ist jedoch, was Eindämmung in der aktuellen Krise überhaupt bedeutet.

Putins Vorstellungen konträr zu denen der USA

Die heutigen Versionen von Zugeständnissen und Zurückdrängung sind ebenso fehlgeleitet wie ihre Vorläufer. Die USA können Putins Forderungen nicht nachgeben, ohne eine Weltanschauung zu akzeptieren, die ihrer eigenen radikal widerspricht, denn Putins Glaube an sein Recht, die Nationen an seiner Grenze zu kontrollieren, schließt die Vorstellung ein, dass kleinere Staaten nicht die gleichen souveränen Rechte wie Großmächte haben.

Wenn man natürlich glaubt, wie der Forscher Anatol Lieven kürzlich in Foreign Policy argumentierte, dass die „regelbasierte globale Ordnung“ ein Euphemismus für die „Vorherrschaft der USA“ sei, oder, wie Beinart behauptet, dass die Vereinigten Staaten Zentralamerika so zynisch betrachten wie Russland Georgien oder die Ukraine, dann ist nichts verloren, wenn man Putins Forderungen nachgibt.

Gefahr, dass Putin einen noch größeren Krieg riskiert

Was die Stationierung von US-Streitkräften in der Ukraine angeht und die Gefahr, dass Putin einen noch größeren Krieg riskiert, sollten die USA keine Wette eingehen, die sie sich nicht leisten können zu verlieren. Die Vereinigten Staaten dürfen nicht an der Aufrichtigkeit oder Tiefe von Putins Überzeugung zweifeln, nämlich, dass der Westen versuche, Russland aus Europa auszugrenzen, und dass Putin daher Gefahr laufe, ein Nullsummenspiel zu verlieren. Die Tatsache, dass Putin wirklich davon überzeugt ist, macht sie nicht wahr.

Und auch wenn er sich irrt, ist er nicht weniger ereifert, das wiederherzustellen, was er als den rechtmäßigen Platz Russlands betrachtet. Abschreckung kann nicht funktionieren, weil Putin nicht zu bluffen scheint. Und US-Soldaten werden keine große Hilfe leisten können.

Ukraine ist ein unabhängiger Staat, den Putin nicht akzeptiert

Der Kalte Krieg bietet keine einfache, überzeugende Analogie zur gegenwärtigen Situation, denn damals agierte Russland nur innerhalb eines Bereichs, den der Westen ihm zugestanden hatte: Truman akzeptierte den sowjetischen Staatsstreich in der Tschechoslowakei im Jahr 1948, ebenso wie es der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower im Fall von Ungarn im Jahr 1956 tat.

Die Ukraine hingegen ist ein unabhängiger Staat, dessen Unabhängigkeit Putin nicht akzeptiert. Was die damalige Zeit wirklich mit unser heutigen verbindet, ist die Tatsache, dass Truman, die ehemaligen US-Außenminister Dean Acheson und George Marshall und andere eine Handlungsweise und Rhetorik finden mussten, mit der sie die Realität des russischen Angriffs anerkannten, ohne diesen zu legitimieren. Truman akzeptierte weder die Berlin-Blockade von 1948 durch die Sowjetunion, noch stimmte er Vorschlägen zu, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen; er fand mit der Luftbrücke einen Weg, die Blockade zu umgehen.

Vorschläge zur „Finnlandisierung“ der Ukraine sind vom Tisch zu weisen

Was bedeutet das heute? Erstens bedeutet dies, dass Vorschläge zur „Finnlandisierung“ der Ukraine sowie vermutlich auch Georgiens und anderer ehemaliger Sowjetstaaten vom Tisch zu weisen sind – eine Möglichkeit, die der französische Präsident Emmanuel Macron aufwarf. Einem unwilligen Staat die Neutralität aufzuzwingen, um einen gefährlichen Feind zu beschwichtigen, wäre ein großer Rückschritt auf sehr schlüpfrigem Terrain.

Dasselbe gilt möglicherweise nicht für eine regionale Lösung, bei der die Staaten freiwillig den „alllianzfreien“ Status im Austausch für Sicherheitsgarantien akzeptieren, wie der Politikwissenschaftler Samuel Charap kürzlich in Foreign Affairs vorschlug. Ukrainische Regierungsvertreter haben begonnen, zaghaft zu signalisieren dass sie eine solche Lösung akzeptieren könnten.

Was Putin und die Nato beide tun könnten

Sollte dem so sein, ist nicht klar, ob Putin dies zufriedenstellen würde. Der Westen weiß nicht, ob er wirklich nur die Zusicherungen will, die er zu wollen vorgibt. Der Vertragsentwurf, den Russland im Dezember 2021 in Umlauf brachte, enthielt eine Reihe von Forderungen, die auf diplomatischem Wege abgemildert und in gegenseitige Zugeständnisse umgewandelt werden könnten. So könnte sich die Nato beispielsweise bereit erklären, Mittelstreckenraketen aus Europa abzuziehen oder deren Anzahl zu verringern, wenn Russland dies ebenfalls tut.

Oder Putin könnte sich bereit erklären, russische Truppen zu verlegen, wenn die Nato im Gegenzug verspricht, ihre Truppen in Osteuropa abzuziehen oder zu reduzieren (die erst nach der Einnahme der Krim durch Russland im Jahr 2014 dort stationiert wurden). Putins Beharren darauf, dass die Nato der Ukraine die Tür verschließt, ließe sich mit der festen, aber informellen Zusage abwiegeln, dass der Beitritt erst nach einer bestimmten Anzahl von Jahren erfolgen würde. Selbst die kubanische Raketenkrise wurde letztlich durch eine informelle Verpflichtung zum Abzug der US-Raketen aus der Türkei gelöst; die Parteien mussten es nur wollen.

Putin scheint überzeugt zu sein, dass der Westen fallen muss

Die erklärten Kämpfer des Kalten Krieges wie Eisenhower und der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan kombinierten eine starre Rhetorik mit einer flexiblen Taktik; hoffentlich tut Biden dasselbe. Was aber, wenn Putin das Angebot der USA sieht und es vom Tisch fegt? Ganz allgemein scheint Putin davon überzeugt zu sein, dass der Westen fallen muss, damit Russland aufsteigen kann.

In ihrem gemeinsamen Kommuniqué verpflichteten sich Russland und China nach viel hochtrabendem Gerede über Demokratie zum Widerstand gegen die Farbenrevolutionen, die die russlandtreuen Regime in Georgien und der Ukraine gestürzt haben. Wenn sie es ernst meinen, steht etwas Größeres auf dem Spiel als eine Neuregelung der Grenze zwischen Ost und West.

Die liberale Weltordnung ist verteidigungswürdig

Biden muss echte Risiken eingehen, um akzeptable Bedingungen zu erreichen, vor allem weil seine europäischen Verbündeten mit den Folgen einer Konfrontation in einer Weise leben müssten, wie es die USA nicht müssten. Aber Putin muss sich auch über den Preis im Klaren sein, den er zu zahlen hat, wenn er sich entschließt, seine ehrgeizigen Ziele zu verfolgen. Die liberale Weltordnung, so zerrissen sie auch sein mag, ist immer noch sehr verteidigungswürdig. (James Traub)

James Traub ist Kolumnist bei Foreign Policy und Non-Resident Fellow am Center on International Cooperation der New York University und Autor des Buches What Was Liberalism? The Past, Present and Promise of A Noble Idea.

Dieser Artikel war zuerst in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Leser:innen von fr.de zur Verfügung.