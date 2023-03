„270 Jahre im Senat gedient“: US-Präsident Joe Biden scherzt über sein Alter

Von: Linus Prien

Der US-Präsident Joe Biden ist mittlerweile 80 Jahre alt. © IMAGO/Bonnie Cash - Pool via CNP

Joe Biden dient tatsächlich bereits seit einer beträchtlichen Zeit in der amerikanischen Politik. 270 Jahre, wie er scherzhaft angegeben hat, sind es jedoch noch nicht ganz.

Washington, DC - Ab wann ist ein Politiker eigentlich zu alt? Was das Amt des Präsidenten der USA betrifft, gibt es keine Alters-Obergrenze. Dem amtierenden US-Präsidenten wird jedoch immer wieder, vor allem durch Republikaner, sein Alter zum Vorwurf gemacht. Joe Biden ist mittlerweile 80 Jahre alt und damit der älteste US-Präsident aller Zeiten. Hin und wieder verhaspelt sich der Demokrat mal in einer Rede, was seinen Gegnern stets als Anlass dient, ihn anzugehen. Biden hat jetzt wohl eine neue Strategie beim Umgang mit seinem Alter und der Kritik, welche er erntet: Humor.

Biden zu alt? US-Präsident witzelt über sein Alter

Erst kürzlich thematisierte Biden sein Alter in einer Rede. Der Präsident sagte, er würde bereits „seit 270 Jahren im Senat dienen“, wie die amerikanische Publikation Newsweek berichtet. In einer anderen Rede sprach er davon, dass langsam auch er weniger Haare auf dem Kopf hätte. Nicht 270 Jahre, sondern gleich 400 waren es ein anderes Mal. Dort sagte Biden, er sei noch nie so optimistisch gewesen, was die Zukunft der USA betrifft. Bei ihm hieße dies etwas, da er schließlich schon seit 400 Jahren dabei sei.

Auf der anderen Seite versuchte Biden sein Alter jedoch, als positiv darzustellen. Dem US-Präsidenten zufolge sei sein fortgeschrittenes Alter hilfreich beim Finden von Lösungen im von Konflikt geprägten Kongress. Die Erfahrung, die in seiner Karriere sammeln konnte, würde sich jetzt auszahlen, meint Biden.

Biden zu alt? Nur 37 Prozent der Demokraten wollen noch eine Biden-Amtszeit

Eine erneute Kandidatur von Joe Biden ist durchaus möglich. Gerade vor dem Hintergrund, dass auch Donald Trump erneut kandidiert und Biden den ehemaligen Präsidenten in der letzten Wahl schlagen konnte. Der größte Kritikpunkt an Bidens erneuter Kandidatur ist jedoch tatsächlich sein Alter. Aus diesem Grund wollen nach derzeitigen Umfragen auch nur 37 Prozent der Demokraten, dass Joe Biden sich erneut zur Wahl stellt, wie Newsweek berichtet.

„Jeder weiß, wie alt Biden ist, aber viele können auch fünf oder sechs Dinge nennen, die Biden durchgesetzt hat“, sagt ein Unterstützer Bidens, laut Newsweek. Darum gehe es auch für Biden, beim Umgang mit seinem Alter. Darum seine Taten sprechen zu lassen und somit das Thema seines Alters in den Hintergrund zu rücken. (lp)