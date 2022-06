Joe Biden stürzt vom Fahrrad - Sorge um Gesundheit des Präsidenten unbegründet

Von: Ares Abasi

Joe Biden fällt vom Fahrrad. Dem Präsidenten scheint es jedoch gut zu gehen. © Manuel Balce Ceneta/dpa

Joe Biden hat einen Unfall in seinem Heimatort Delaware. Doch dem 79-jährigen US-Präsidenten geht es offenbar gut.

Washington D.C. - Präsident Joe Biden fiel am Samstagmorgen (18. Juni), von seinem Fahrrad, während der 79-Jährige eine Gruppe von Reportern und Anhängern in der Nähe seines Hauses in Rehoboth Beach, Delaware, begrüßte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Biden stand mit Hilfe mehrerer Personen in der Nähe schnell wieder auf und schien unverletzt. „Mir geht es gut“, sagte Biden. Der Präsident der USA erzählte den Passanten, dass er gestolpert und gestürzt sei, als sich sein Fuß an der Pedale seines Fahrrads verfangen habe, so The Daily Beast.

Joe Biden stürzt vom Fahrrad - zuvor feierte er seinen 45. Hochzeitstag

Biden fährt an den Wochenenden oft mit dem Fahrrad durch Delaware. Ein Beamter sagte später zu Reportern: „Wie der Präsident sagte, blieb sein Fuß beim Absteigen am Pedal hängen und es geht ihm gut. Eine ärztliche Behandlung ist nicht erforderlich. Der Präsident freut sich darauf, den Rest des Tages mit seiner Familie zu verbringen“.

Bekleidet mit einem grauen Shirt, marineblauen Shorts und selbstverständlich einem Helm stieg Joe Biden nach seinem Sturz wieder auf sein Fahrrad. Er grüßte die zur Hilfe herangeeilten Passanten, bedankte sich für die Hilfe und sagte: „Okay Leute, wir sehen uns!“

Biden und seine Frau, First Lady Jill Biden, feierten am Freitag (17. Juni) ihren 45. Hochzeitstag. Seine Frau begleitete ihn auch auf der Radtour, die in dem Unfall Bidens mündete. Sie war aber laut Informationen des britischen Guardian bereits um die Ecke gefahren und hatte den Sturz ihres Mannes deshalb nicht gesehen. Das Paar verbringt das Juneteenth-Wochenende - ein Gedenk- und Feiertag zur Erinnerung an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus der Sklaverei - am Strand mit ihrer ersten Katze Willlow. (Ares Abasi)