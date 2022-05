US-Präsident Biden schickt Hunderte Soldaten nach Somalia

Von: Stefan Krieger

Die Entscheidung geht auf eine Forderung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zurück, um der Bedrohung durch Al-Shabaab besser begegnen zu können.

Washington D.C. – US-Präsident Joe Biden hat die Entsendung amerikanischer Truppen nach Somalia genehmigt und damit die Entscheidung seines Vorgängers Donald Trump vom vergangenen Jahr rückgängig gemacht, fast alle dort stationierten Truppen abzuziehen.

Das Weiße Haus in Washington bestätigte am Montag (16. Mai) Bidens Entscheidung, die auf ein Ersuchen von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zurückgeht. Die New York Times (NYT) hatte zuerst darüber berichtet.

Somalia: Dauerhafte US-Militärpräsenz soll wieder hergestellt werden

„Der Präsident hat einem Ersuchen des Verteidigungsministers zugestimmt, eine dauerhafte US-Militärpräsenz in Somalia wiederherzustellen, um einen wirksameren Kampf gegen Al-Shabaab zu ermöglichen, die an Stärke zugenommen hat und eine erhöhte Bedrohung darstellt“, so die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre.

Al-Shabab verübt häufig Bombenanschläge in Mogadischu als Teil ihres Krieges gegen die Zentralregierung Somalias. © Farah Abdi Warsameh/dpa

Vor Trumps Abzug hatten die Vereinigten Staaten etwa 700 Soldaten in Somalia, die sich darauf konzentrierten, die lokalen Kräfte bei der Bekämpfung der Gruppierung Al-Shabaab zu unterstützen. Das US-Militär hat auch gelegentlich Angriffe in dem Land durchgeführt und Truppen in benachbarten Ländern stationiert.

US-Truppen in Somalia: „Nicht direkt“ an Kampfhandlungen beteiligt

In dem Bericht der New York Times wird ein Regierungsmitarbeiter zitiert, der sagte, die Entscheidung der USA sei Anfang Mai getroffen worden und umfasse die Entsendung von nicht mehr als 450 Soldaten. Eine weitere Quelle sagte der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber, es würden weniger als 500 sein.

John Kirby, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, bekräftigte, dass die US-Soldaten weiterhin „nicht direkt an Kampfhandlungen beteiligt“ sein sollen. Sie sollen stattdessen Regierungstruppen „ausbilden, beraten und ausrüsten“. Er betonte, dass die Ankündigung wenig mit dem Regierungswechsel in Somalia zu tun habe. „Wir haben trotz der Regierungswechsel erfolgreich mit den Somalis kooperiert“, erklärte Kirby, „und wir sind überzeugt, dass wir dies auch mit der neuen Regierung tun werden“.



Hintergrund Al-Shabaab Al-Shabaab ist eine militante islamistische Bewegung in Somalia, die Teile im Süden des Landes kontrolliert und dort die Scharia in strenger Form durchsetzt. Ziel der Gruppierung ist die Errichtung eines islamischen Staates am Horn von Afrika und die Beteiligung an einem weltweiten Dschihad. Die Organisation steht auf der Liste der durch das Außenministerium der Vereinigten Staaten ausgewiesenen terroristischen Organisationen im Ausland.

Al-Shabaab verübt regelmäßig Bombenanschläge in Mogadischu und anderswo als Teil ihres Krieges gegen die Zentralregierung des Landes am Horn von Afrika.

Seit dem Sturz des Diktators Mohamed Siad Barre im Jahr 1991 leidet Somalia unter Konflikten und Clan-Kämpfen, ohne eine starke Zentralregierung. Die Regierung hat nur wenig Kontrolle über die Hauptstadt und das Kontingent der Afrikanischen Union, das eine „Grüne Zone“ im Stil des Irak bewacht. (skr)