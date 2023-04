Nach Protest für strengere Waffengesetze: Parlament in Tennessee schließt zwei Demokraten aus

Von: Helmi Krappitz

Das Parlament in Tennessee schließt zwei demokratische Abgeordnete aus. US-Präsident Joe Biden zeigt sich fassungslos.

Washington/Nashville – Zwei Abgeordnete der Demokraten wurden nach ihrem Protest für ein schärferes Waffenrecht aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen. Die Parlamentarier des republikanisch dominierten US-Bundesstaats Tennessee stimmten am Donnerstag ab. Mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit wurde für einen Ausschluss von Justin Jones und Justin Pearson entschieden – der Ausschluss einer dritten Abgeordneten Gloria Johnson scheiterte.

Biden fassungslos: Ausschluss von Abgeordneten sei „schockierend“

Der amerikanische Präsident Joe Biden verurteilte den Ausschluss der Abgeordneten aufs Schärfste. Republikaner sollten sich mehr auf die Begrenzung der Waffengewalt konzentrieren. „Drei Kinder und drei Beamte wurden bei einer weiteren Massenerschießung erschossen. Und worauf konzentrieren sich die republikanischen Beamten? Bestrafung von Gesetzgebern, die sich Tausenden von friedlichen Demonstranten angeschlossen haben, die zum Handeln aufriefen“, schrieb der Präsident am Donnerstag auf Twitter. „Es ist schockierend, undemokratisch und ohne Beispiel.“

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama nannte die Vorgänge im Abgeordnetenhaus von Tennessee ein Beispiel für „eine allgemeinere Erosion von Anstand und demokratischen Normen“.

Protest für strengere Waffengesetze: Hat der Ausschluss rassistische Hintergründe?

Die republikanische Vorsitzende der Parlamentskammer, Cameron Sexton, verglich den Protest, an dem die drei Abgeordneten teilnahmen mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021. „Zu keinem Zeitpunkt gab es Gewalt. Zu keinem Zeitpunkt haben wir Gewalt gefördert. Tatsächlich forderten wir das Ende der Waffengewalt, die unsere Kinder Tag für Tag terrorisiert, und alles, was wir anbieten, sind Momente der Stille“, versicherte Jones vor der Abstimmung dem CNN. „Es ist kein Zufall, dass die beiden jüngsten Schwarzen Abgeordneten im Bundesstaat Tennessee und eine von zwei Frauen heute vor Gericht stehen.“

Zwei Abgeordnete des Parlaments in Tennessee wurden wegen dem Protest gegen strengere Waffengesetze ausgeschlossen. Die dritte Abgeordnete darf bleiben. © picture alliance/dpa/The Tennessean/AP | Nicole Hester

Die zwei ausgeschlossenen Abgeordneten sind beide Schwarze, die nicht ausgeschlossene Abgeordnete, ist eine Weiße. Demnach sei die Abstimmung eine reine „Machtausübung“, erklärte Carrie Russell, Dozentin für Politikwissenschaft an der Vanderbilt University in Nashville gegenüber The Independent. Die Entscheidung, den Abgeordneten ihren Sitz zu entziehen, sei Teil einer größeren, oft rassistischen und sexistischen Dynamik im Parlament von Tennessee.

Tote an einer Grundschule: Proteste für strengere Waffengesetze

Die Proteste, an denen die Abgeordneten teilgenommen hatten, ereigneten sich, nachdem Ende März an einer Grundschule in Nashville drei Kinder und drei Erwachsene von einer Angreiferin getötet worden waren. Die mutmaßliche Schützin war laut Polizeiangaben nach dem Angriff von Polizisten erschossen worden. Es habe sich um eine 28-jährige Frau gehandelt, die früher selbst auf die Schule gegangen sei, hieß es. Sie sei mit mindestens zwei Sturmgewehren und einer Handfeuerwaffe bewaffnet gewesen. (hk/dpa)