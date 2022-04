Joachim Stamp: Vom Stellvertreter zum neuen NRW-Ministerpräsidenten?

Von: Nail Akkoyun

Am 15. Mai 2022 tritt Joachim Stamp als FDP-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Aktuell ist er stellvertretender Ministerpräsident.

Frankfurt – Joachim Stamp ist ein Politiker der FDP und aktuell Minister für Kinder, Familie, Geflüchtete und Integration in der schwarz-gelben Regierung in Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus ist er Stellvertreter des amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU). Bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 wird er ebenfalls für das Ministerpräsidentenamt kandidieren und gilt als Spitzenkandidat.

Name Joachim Stamp Geburtsdaten 21.06.1970 Partei FDP Amt Stellvertreter des amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst

Geboren wurde Stamp 21. Juni 1970 in Bad Ems (Rheinland-Pfalz). In Bonn studierte er bis 1998 Politikwissenschaft mit den Nebenfächern Philosophie und Religionswissenschaft, 2011 promovierte der FDP-Politiker an der Universität Potsdam. Joachim Stamp ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

Nordrhein-Westfalen: Joachim Stamp trat Nachfolge von Christian Lindner an

1987 trat Joachim Stamp in die FDP, viele Jahre war er im Bundesvorstand der Jungen Liberalen. Seit 2006 sitzt er im Landesvorstand der FDP in Nordrhein-Westfalen, seit 2012 auch im Bundesvorstand der Partei. Nach anderthalb Jahren Mitarbeit unter des früheren Bundesaußenministers Guido Westerwelle arbeitete Stamp als Referent für Politische Bildung der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach. Im Zeitraum zwischen Februar 2010 und Juni 2012 war er zudem Generalsekretär der Nordrhein-Westfälischen FDP.

Aktuell der stellvertretende Ministerpräsident von NRW: Joachim Stamp. (Archivfoto) © Imago

Anschließend wurde Stamp in das Landesparlament gewählt, wo er bis zum 11. Juli 2017 als stellvertretender Vorsitzender FDP-Landtagsfraktion fungierte. Am 25. November 2017 wurde er zum Nachfolger vom heutigen Bundesfinanzminister und damaligem FDP-Landesvorsitzenden Christian Lindner gewählt, der seine politische Karriere in Berlin fortsetzte.

Seit der Landtagswahl 2012 vertritt Stamp seine Partei im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Er wurde jeweils über die Landesliste der FDP gewählt. Seit 2005 kandidierte er ununterbrochen im Landtagswahlkreis Bonn II. Bis zu seiner Ernennung als Minister unter dem damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) war er unter anderem als ordentliches Mitglied und Sprecher des Integrationsausschusses tätig. (nak)