Jill Biden steigt in den Kulturkampf der USA ein – und macht Wahlkampf für ihren Mann

Jill Biden hält eine Rede während einer Veranstaltung zur Anerkennung von Lehrern im Jahr 2022. Die First Lady hat sich aktiv für die Unterstützung und Anerkennung von Lehrern eingesetzt. © Washington Post photo by Demetrius Freeman

Die First Lady und Community-College-Dozentin Jill Biden trat hinter einer Trennwand in einem Empfangsraum im Hay-Adams Hotel mit Blick auf das Weiße Haus hervor.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 21. August 2023 The Washington Post.

Es war die erste Woche, in der Biden eigenständig Wahlkampf für die Wiederwahl ihres Mannes machte und an Spendenveranstaltungen für den Biden Victory Fund teilnahm, wie an diesem Abend Mitte Juni. Der sonnendurchflutete Raum war halb leer; etwa 50 Personen in Cocktailkleidung, darunter prominente Latinos, die die Biden-Kampagne unterstützen. Einige nickten zustimmend, als die First Lady die Errungenschaften der Biden-Regierung im Bereich der Infrastruktur anpries und Donald Trump sanft angriff, ohne seinen Namen zu nennen.

Dann kam Biden auf ein anderes Thema zu sprechen – eines, das mit ihren beiden Jobs zu tun hat. „Wie mir jemand in der Fotoschlange sagte, können wir keine Bücher verbieten“, sagte sie unter zustimmendem Gemurmel. „Wir können keine Bücher verbieten. Ich bin Lehrerin. Das können wir nicht tun.“

Erfahrungen der First Lady: Bidens Frau Jill ist seit Jahrzehnten als Lehrerin tätig

Die First Lady ist seit mehr als drei Jahrzehnten als Lehrerin tätig: zunächst als Englischlehrerin an einer High School in Wilmington und später als Dozentin am Delaware Technical Community College. Als ihr Mann 2009 die Vizepräsidentschaft übernahm, begann sie, Schreibkurse am Northern Virginia Community College zu unterrichten, eine Rolle, die sie auch während der Biden-Regierung beibehalten hat. Ihre Amtszeit als First Lady fiel mit einer Zunahme von Versuchen zusammen, bestimmte Bücher aufgrund ihres Inhalts in Schulen im ganzen Land zu verbieten oder einzuschränken, oft wenn die Texte Themen wie LGBTQ+-Personen oder Rassismus behandeln. Obwohl „Buchverbot“ ein ungenauer Begriff ist - die Personen, die Einwände gegen den Inhalt erheben, unterscheiden sich in der Regel von denjenigen, die befugt sind, Maßnahmen zu ergreifen, und einige Texte sind nach der Entfernung wieder in die Regale zurückgekehrt - hat das Gespenst der politischen Zensur von rechts die Liberalen in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Die Person, die an der Spendenaktion der First Lady teilnahm, war nicht die einzige, die Amerikas profilierteste Pädagogin dazu drängte, darüber zu sprechen.

„Ich bin mir sicher, dass auch Dr. Biden diese Bücherverbote sehr am Herzen liegen - sie machen mir Sorgen“, sagte Eva Longoria, die Schauspielerin und Regisseurin, als sie die Spender im Hay-Adams aufwärmte. „Sie löschen unsere Geschichte aus - ob es sich nun um die Geschichte der Frauen, der Chicanos oder der Schwarzen handelt - das ist sehr gefährlich für unser Land.

Die Bidens positionieren sich gegen Bücherverbote in US-amerikanischen Schulen

Bidens Bemerkung bei dieser Veranstaltung – „wir können keine Bücher verbieten“ – erinnerte an Kommentare, die sie 2022 in Interviews mit der „Today“-Show („Das ist Amerika, wir verbieten keine Bücher“) und Anfang dieses Jahres mit der Associated Press („Ich glaube nicht daran, Bücher zu verbieten. Ich denke, die Lehrer und die Eltern können zusammenarbeiten und entscheiden, was den Kindern beigebracht werden soll.“).

Gleichzeitig scheint der East Wing darauf bedacht zu sein, einen schmalen Grat zu beschreiten, wenn es um ihre Beteiligung am Kulturkampf geht. Die Debatte darüber, welche Bücher in Schulen und Bibliotheken gehören und wie Themen wie Rasse, Geschlecht und Sexualität von Pädagogen diskutiert werden, ist Teil eines politischen Kampfes, der umso chaotischer wird, je näher man der Front kommt. Bidens Reden gehen nur selten auf den Inhalt ein, der in Frage gestellt wird, oder darauf, wie die Gegenreaktion konservativer Aktivisten den Berufsstand in Bedrängnis bringt. Selten spricht Biden das Thema an, es sei denn, sie wird dazu aufgefordert - zum Beispiel von Journalisten oder von jemandem auf der Fotolinie. Stattdessen wirbt sie für die Politik der Regierung und die Wohlfühlprogramme „Teacher of the Year“ (Lehrer des Jahres) oder ein „personalisiertes Board“ auf Pinterest mit „snackbaren Ratschlägen“ für Lehrer.

„Die Kulturkriege sind belastet, und das ist es, was eine First Lady vermeiden will“, sagte Elizabeth J. Natalle, eine emeritierte Professorin für Kommunikation an der Universität von North Carolina in Greensboro, die mehrere Bücher über First Ladies veröffentlicht hat.

Vorgehen gegen „MAGA“-Republikaner: Bidens Team sagt Kampf an

In einer Erklärung gegenüber der Washington Post sagte Kevin Munoz, ein Sprecher von Joe Bidens Wiederwahlkampagne, dass die Regierung nicht zögern werde, die „MAGA-Republikaner“ für ihre „extremen und unverantwortlichen Handlungen“ anzuprangern, lehnte es jedoch ab, spezifische Details darüber zu liefern, wie die Kampagne die Rolle der First Lady in Bezug auf die Versuche, den Zugang zu bestimmten Büchern zu beschränken, sieht. Eine Sprecherin von Jill Biden, Vanessa Valdivia, wollte sich nicht zur Haltung der First Lady gegenüber der republikanischen Rhetorik äußern und verwies stattdessen auf ihre Rolle als „wirksame Botschafterin für die Bildungspolitik der Regierung“ und „ihre Arbeit zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Bildung für alle, einschließlich der Förderung des allgemeinen Zugangs zur Vorschule, der Einstellung und Bindung von Lehrern, Möglichkeiten für berufsbegleitendes Lernen und erschwinglichere Optionen für die Ausbildung nach der Highschool, einschließlich Community Colleges“.

Die First Lady hat ihre Vorliebe für Bücher im Allgemeinen deutlich gemacht, auch für Texte, die sich mit Rassen- und Geschlechterfragen befassen. In einem Interview mit Kelly Clarkson aus dem Jahr 2021 erwähnte Biden, dass sie vor kurzem Isabel Wilkersons „Caste“ gelesen habe, in dem sie die These vertritt, dass die amerikanische Gesellschaft nach einer Rassenhierarchie strukturiert ist, die mit der in Indien und Nazideutschland vergleichbar ist. Später in diesem Jahr sagte Biden gegenüber Good Housekeeping, dass zu ihren Lieblingsbüchern, die sie Schülern beibringt, „To Kill A Mockingbird“, der Bildungsroman von Harper Lee, der den Prozess gegen einen Schwarzen im Süden wegen angeblicher Vergewaltigung verfolgt, und „The Scarlet Letter“ von Nathaniel Hawthorne gehören, in dem es um die öffentliche Demütigung einer Frau in einer puritanischen Gesellschaft mit strengen Geschlechterrollen geht. In demselben Interview sagte sie, dass sie kürzlich Born a Crime“ unterrichtet habe, ein Memoir des ehemaligen Daily Show“-Moderators Trevor Noah, das sich mit Rassismus und der südafrikanischen Apartheid befasst. (Die Bücher von Wilkerson, Lee und Noah sind in den letzten Jahren ins Fadenkreuz von Aktivisten geraten. Hawthorne‘s war von den 1990er bis in die 2010er Jahre häufig Ziel von Zensurmaßnahmen wegen seines sexuellen Inhalts.)

„Sie ist in der Schule, sie ist in der Volkshochschule“, sagte der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, ein demokratischer Kollege, der kürzlich ein Gesetz unterzeichnete, das Bibliotheken verpflichtet, Richtlinien zu erlassen, die Buchverbote verbieten, um weiterhin staatliche Mittel zu erhalten. „Sie weiß, dass der Zugang zu Informationen, die freie Wahl des Studienfachs und die Sicherstellung, dass man auch über Dinge liest, mit denen man nicht einverstanden ist, zur Bildung gehören.

„Dies könnte eines ihrer Lieblingsthemen sein – in Bezug auf das Verbot von Büchern – damit wir mehr Zugkraft bekommen und uns in dieser Sache bewegen, denn wir bewegen uns in dieser Sache nirgendwo hin“, sagte Jeanine Downie, eine Dermatologin aus Montclair, N.J., und überzeugte Biden-Wählerin, die vor kurzem an einem Wählerforum von Fox News teilnahm. Nach Downies Meinung haben die Liberalen „nichts Wesentliches getan, um dies zu bekämpfen“. Das Biden-Lager sollte sich in seiner Rhetorik gegen die Anfechtung von Büchern „härter anlehnen“, sagte sie.

USA: Joe Biden hat sich mehrfach für bessere Bedingungen für Lehrkräfte eingesetzt

Die demokratische Basis ist laut Celinda Lake, einer prominenten Meinungsforscherin der Demokraten, die als eine der beiden führenden Meinungsforscherinnen der Biden-Kampagne im Jahr 2020 fungierte, über die Anfechtung von Büchern aufgeregt. „Die Umfragen waren vom ersten Tag an extrem konsistent“, sagte Lake, die das Thema unter den 2024 registrierten Wählern getestet hat. „Und es hat sich gezeigt, dass die Menschen unerbittlich gegen das Verbot von Büchern sind“. Biden selbst wird als viel weniger parteiisch wahrgenommen als andere politische Persönlichkeiten“, fügte Lake hinzu, und die Leute lieben es, dass sie Lehrerin ist“. Das Thema aufzugreifen, so die Meinungsforscherin, „würde sehr gut zu ihrer Art zu reden passen“, obwohl sie die Wähler nicht speziell zur First Lady und den Buchverboten befragt hat.

Biden hat ihr Profil genutzt, um sich für eine höhere Bezahlung von Lehrern, eine allgemeine Vorschule und ein gebührenfreies Community College einzusetzen. Ihr Portfolio im Weißen Haus zum Thema Bildung konzentriert sich auf das, was sie die „drei R‘s des Lehrens“ nennt: „Rekrutieren, respektieren und halten“. Präsident Biden hat den Einfluss seiner Frau auf seine Bildungsagenda jahrzehntelang mit Sprüchen wie „Ich schlafe jede Nacht mit einem NEA-Mitglied“ angedeutet, eine Anspielung auf die Mitgliedschaft der First Lady in der National Education Association, der größten Lehrergewerkschaft des Landes.

In letzter Zeit jedoch haben einige der hitzigsten Themen in der Bildungspolitik eher mit dem Inhalt des Unterrichts zu tun als mit Kosten, Zugang und Löhnen.

Von den Republikanern geführte Bundesstaaten haben, gestärkt durch die „Elternrechtsbewegung“, die während der Pandemie über Maskierung und Fernunterrichtsrichtlinien Fuß fasste, Gesetze erlassen, die die Art und Weise, wie Rasse und Geschlecht in öffentlichen Schulen unterrichtet werden, einschränken. Bis Oktober 2022 hatten 25 Staaten mehr als 60 Gesetze erlassen, die den Unterrichtsinhalt regeln, wie eine Analyse der Washington Post im vergangenen Jahr ergab. In Auslegung dieser Gesetze haben die Bildungsbehörden der Bundesstaaten Lehrplanstandards eingeführt, die vorschreiben, welche Materialien verwendet werden dürfen und wie der Unterricht zu gestalten ist. Der Bildungsausschuss des Bundesstaates Florida hat beispielsweise neue Regeln für den Unterricht über die Geschichte der Schwarzen verabschiedet, die u. a. besagen, dass die Sklaverei für die Versklavten von Vorteil war, weil sie ihnen neue Fähigkeiten beibrachten.

Gegen Bücherverbote: „Man muss dafür sorgen, dass sich die Lehrkräfte unterstützt fühlen“

Im Juni kündigte das Weiße Haus an, es werde einen „Koordinator gegen Bücherverbote“ ernennen, der Schulbezirke darin schulen soll, wie Bücherverbote, die sich gegen bestimmte Gemeinschaften richten, gegen Bundesrecht verstoßen können. Vizepräsident Harris hat unterdessen die Strafverfolgung der Verwaltung im Kampf gegen das, was sie als „MAGA-Extremismus“ bezeichnet, geleitet. Harris reiste letzten Monat nach Florida, um die neuen Bildungsrichtlinien des Bundesstaates zu kritisieren, in denen suggeriert wird, dass versklavte Menschen „Fähigkeiten“ erlernt haben, die „zu ihrem persönlichen Vorteil eingesetzt werden können“.

Sheila Nix, Harris‘ Stabschefin im Wahlkampf und frühere Stabschefin von Jill Biden, als diese Second Lady war, sagte gegenüber The Post, dass „alle Schulleiter“ eine Rolle dabei spielen müssen, „Extremismus auszurufen.“ Sie sagte: „Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass die First Lady nur für die Politik zuständig ist und der Vizepräsident nur die Rolle des Kämpfers übernimmt“.

Nix räumte ein, dass ein unpolitisches Ziel wie der Verbleib von Lehrern im Beruf darunter leiden könnte, wenn sich Lehrer politisch angegriffen oder unterminiert fühlen. „Man muss dafür sorgen, dass sich die Lehrkräfte unterstützt fühlen“, sagte sie. „Und wenn man extreme Äußerungen und ein feindseliges Umfeld zulässt, das von unseren Gegnern geschaffen wird, ohne etwas zu tun und zu sagen, dann unterstützt man sie nicht“.

Eine Analyse der Post vom Juni ergab, dass mehr als 160 Lehrer ihre Stelle aufgrund neuer Gesetze und politischer Debatten über den Unterricht verloren hatten. Die First Lady habe keine konkreten Gespräche mit Lehrern geführt, die ihre Stelle verloren hätten oder anderweitig im Kreuzfeuer des Kulturkampfes bestraft worden seien, sagt Valdivia, die Sprecherin der First Lady.

„Ich bin wirklich enttäuscht über das Schweigen, das wir von ihr als der profiliertesten Pädagogin der Vereinigten Staaten gehört haben“, sagte Sophia DeLoretto-Chudy, eine ehemalige Lehrerin einer dritten Klasse in Austin, die für den politischen Arm des Women‘s March gearbeitet und 2020 für Joe Biden gestimmt hat. „Es gibt diese Normalisierung der Verfolgung von Lehrern und des Eindringens in die Klassenzimmer von Lehrern, die wir früher, als meine Mutter noch Lehrerin war, nicht erlebt haben.“

Kulturkampf in den USA: Präsident BidensStimme sei enorm wichtig

Randi Weingarten, Präsidentin der American Federation of Teachers, sagte, dass Bidens Stimme in Bezug auf den Kulturkampf im Klassenzimmer wichtig sei. „Ihre Stimme ist bei jedem Thema wichtig, das mit Familien zu tun hat, und dies ist ein Thema, das für Familien im Moment von großer Bedeutung ist“, sagte Weingarten. „Sie kennt dieses Thema aus erster Hand. Sie kennt die Bedeutung von Büchern und von Büchern im Leben von Kindern“. Für Weingarten hat die Sichtweise der First Lady als Lehrerin und nicht als Wahlkampfsurrogat das größte Gewicht.

„Die Politiker sprechen über die Dinge in Form von ‚Buchverboten, ja oder nein? Das ist die Art, wie DeSantis es macht“, sagte sie. „Was sie tut und was ich versuche, ist eine Aufklärungskampagne“.

Ende April wies Biden bei einer Veranstaltung im Rosengarten zur Ehrung des Lehrers des Jahres 2023 mit einem Augenzwinkern auf den Druck hin, dem die Lehrer ausgesetzt sind, vermied aber eine Kontroverse rundheraus.

„Wenn ich in letzter Zeit den Fernseher einschalte, sehe ich Experten und Politiker, die über unseren Beruf sprechen. Ich höre, wie sie unsere öffentlichen Schulen angreifen, die Wahrheit über unsere Arbeit verdrehen und behaupten, dass Eltern und Lehrer zerstritten sind“, sagte sie. „Es gibt keine Kluft zwischen denen, die unsere Schüler lieben, und denen, die sie unterrichten - denn wir alle tun beides.

Zur Autorin Kara Voght ist Politikreporterin für das Ressort „Style“ der Washington Post und schreibt Reportagen und Profile, die das politische Geschehen einfangen. Ihre Arbeiten sind auch in The Atlantic, The New Republic, Rolling Stone und Mother Jones erschienen. Sie wuchs in Ost-Connecticut auf und lebt in Washington.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.