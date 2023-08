Das Leben Jewgeni Prigoschins: Von Putins Koch zum Schattenkrieger Russlands

Von: Wolfgang Hauskrecht

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin führte ein Leben voller Kontroversen und Geheimnisse, das offenbar in einem Flugzeugabsturz endete.

Moskau – Unter anderen Umständen könnte man es als charmante Anekdote betrachten. „Ich bin nicht Putins Koch – ich kann überhaupt nicht kochen“, soll Jewgeni Prigoschin einst geäußert haben. „Putins Koch“: Dieser Beiname war schon lange nicht mehr mit guter Küche verbunden, sondern mit der Tatsache, dass der Geschäftsmann aus Sankt Petersburg mit seiner Söldnertruppe Wagner jahrelang die schmutzige Arbeit für den russischen Präsidenten Wladimir Putin erledigte - teils auf brutalste Art und Weise.

Jewgeni Prigoschin ist tot: Wagner-Chef stirbt bei Flugzeugabsturz in Russland

Am 23. August 2023 starb Jewgeni Prigoschin offenbar im Alter von 62 Jahren, als sein Privatjet nordwestlich von Moskau nahe dem Dorf Kuschenkino abstürzte. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Eine offizielle Bestätigung seines Todes ist bslang nicht veröffentlicht worden.

Name Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin Spitznamen Putins Koch Geboren 1. Juni 1961 Gestorben 23. August 2023 Geburtsort Leningrad, heutiger Name: Sankt Petersburg Ehefrau Lyubow Valentinowna Prigoschina Kinder Polina Prigoschina, Pavel Prigoschin

In den Jahren vor seinem mutmaßlichen plötzlichen Tod war Prigoschin in vielen Regionen der Welt mit seiner Privatarmee tätig, darunter Syrien, etliche Teilen Afrikas und Lateinamerikas - und zuletzt die Ukraine.

Wie der gestorbene Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zum Spitznamen „Putins Koch“ kam

Zu verdanken hatte Prigoschin seine Karriere vor allem einem Mann: Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Man könnte sagen, dass die Figur Prigoschin von Putin geformt wurde. Denn bevor der Sankt Petersburger Putin traf, war er nichts weiter als ein gescheiterter Krimineller. Prigoschin war gerade einmal 18 Jahre alt, als er zum ersten Mal verurteilt wurde. Aus einer Bewährungsstrafe wegen Diebstahls wurden nur zwei Jahre später 13 Jahre Gefängnis, unter anderem wegen Raubüberfällen.

Jewgeni Prigoschin, auch „Putins Koch“ genannt, während einer Ansprache. Die Aufnahme entstand Ende Juni 2023 im ukrainischen Oblast Donezk. © Archivfoto: Zuma Wire / Imago Images | Bearbeitung: IPPEN.MEDIA

Im Jahr 1990 wurde er entlassen. Es war die Zeit, in der zuerst der Eiserne Vorhang und schließlich die ganze Sowjetunion fiel. Prigoschin eröffnete einen Fast-Food-Imbiss. Später gelang es ihm, in Sankt Petersburg ein Luxusrestaurant zu eröffnen, zu dessen Gästen auch Wladimir Putin gehörte.

Jewgeni Prigoschin starb dank Putin als Milliardär

Als dieser Präsident Russlands wurde, erhielt auch Prigoschins Karriere einen Schub. Seine Fast-Food-Kette belieferte den Kreml, was ihm den Spitznamen „Putins Koch“ einbrachte. Obwohl die Kette bankrott ging, erhielt Prigoschin in Russland weiterhin öffentliche Aufträge, organisierte Staatsbankette, lieferte Essen an Schulen, Kindergärten und die russischen Streitkräfte. Alles unter der Protektion Putins.

Dank der Verbindung in die höchsten Kreise des Kreml häufte Prigoschin ein Milliardenvermögen an. Lange Zeit hielt er sich aber im Hintergrund. Erst im September 2022 trat er ins Rampenlicht, als die russische Armee im Ukraine-Krieg eine Niederlage nach der anderen erlitt. Erstmals erklärte er öffentlich, der Anführer der berüchtigten Söldnergruppe Wagner zu sein, die er 2014 ins Leben gerufen hatte und die überall dort im Einsatz war, wo Putin keine regulären Truppen hinschicken wollte. Die Eroberung der lange umkämpften Stadt Butscha reklamierte Prigoschin im Ukraine-Krieg für seine Truppen. Im Oktober - mitten im Krieg - eröffnete Prigoschin mit großem Aufwand seinen Firmensitz in Sankt Petersburg. „Private Militärfirma Wagner“ stand auf dem Schild des großen Glaspalastes.

Die Zentrale der vom verstorbenen Jewgeni Prigoschin gegründeten Wagner-Gruppe. © OLGA MALTSEVA/AFP

Jewgeni Prigoschin soll vor seinem Tod Trollfabriken betrieben haben

Im Laufe des Krieges erhielt Prigoschin von Putin die Erlaubnis, in Gefängnissen tausende Kriminelle für seinen Söldnerdienst zu rekrutieren. Er versprach ihnen die Freiheit, sollten sie die Kämpfe überleben. Wer desertiere, werde erschossen. Abtrünnige ließ Prigoschin mit dem Vorschlaghammer hinrichten.

Zu Prigoschins Reich gehörten angeblich auch Troll-Fabriken, also Unternehmen, die das Internet mit Propaganda überschwemmen. Die US-Justiz beschuldigte ihn, sich mit Internet-Trollen für Donald Trump starkgemacht und die versucht haben soll, die US-Wahl 2016, die Trump schließlich gewann, zu beeinflussen.

Wo Jewgeni Prigoschin den Namen Wagner-Gruppe herhatte

Prigoschins Wagner-Gruppe, benannt nach einem ehemaligen Offizier mit dem Kampfnamen Wagner, wurden nicht nur im Ukraine-Krieg zahlreiche Gräueltaten vorgeworfen. Auch drei russische Journalisten, die 2018 in der Zentralafrikanischen Republik über Wagner recherchierten, wurden in einem Hinterhalt ermordet.

Da der Ukraine-Krieg nicht wie geplant mit einem schnellen Sieg Russlands endete, wurden Risse zwischen der Militärführung im Kreml und der Privatarmee deutlich. Prigoschin warf den russischen Generälen Unfähigkeit vor und beschuldigte sie, seine Truppen absichtlich nicht mit Munition und Nachschub zu versorgen.

Jewgeni Prigoschin legt sich vor seinem Tod mit der Militärführung im Kreml an

Ende Mai 2023 eskalierte der Streit endgültig. Das russische Verteidigungsministerium wollte die Wagner-Truppen auflösen und die Soldaten in die regulären Streitkräfte integrieren. Prigoschin lehnte ab und rief die russische Bevölkerung zum Widerstand auf. Am 24. Juni marschierten Wagner-Söldner in der russischen Stadt Rostow ein, besetzten Militäreinrichtungen und marschierten weiter Richtung Moskau. Putin sprach in einer Fernsehansprache sogar von Hochverrat.

Erst durch die Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko brachen die Wagner-Söldner den Aufstand ab und zogen nach Belarus. Was mit der Privatarmee, die laut Prigoschin zuletzt 25.000 Mann stark war, nach seinem mutmaßlichen Tod durch einen Flugzeugabsturz geschieht, bleibt völlig ungewiss.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Daniel Dillmann sorgfältig überprüft.