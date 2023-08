Prigoschin kein Einzelfall: Es ist der nächste mysteriöse Flugzeugabsturz in Russland

Von: Patrick Mayer

Jewgeni Prigoschin soll bei einem Flugzeugabsturz nordwestlich von Moskau getötet worden sein. Schon einmal ließ ein mysteriöses Flugzeugunglück in Russland Gerüchte aufkommen.

Moskau - Im Ukraine-Krieg brachte er schlimmes Leid über viele Menschen, jetzt soll er selber tot sein: Jewgeni Prigoschin. Der Chef der Wagner-Söldner soll am Mittwoch (23. August) bei einem Flugzeugabsturz in Russland getötet worden sein. Das berichten russische Medien übereinstimmend.

Jewgeni Prigoschin: Wagner-Chef wohl bei Flugzeugabsturz in Russland getötet

Laut russischen Behörden soll die Leiche des 62-jährigen Militärunternehmers mittlerweile identifiziert sein, nachdem unmittelbar nach der Meldung über den mutmaßlichen Flugzeugabsturz Prigoschins auf der Route Moskau nach Sankt Petersburg schnell Gerüchte aufkamen. Zum Beispiel, dass er seinen Tod inszeniert haben könnte.

Am frühen Mittwochabend deutscher Zeit hatte unter anderem die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija vermeldet, dass eine Embraer Legacy 600 im Gebiet Twer bei dem Ort Kuschenkino abgestürzt sei. Der Absturzort liegt demnach 200 Kilometer nordwestlich von Moskau. Die Maschine soll auf dem Weg zu Prigoschins Firmensitz der Wagner-Söldner gewesen sein.

Ein Trümmerfeld: Russische Feuerwehrleute stehen am mutmaßlichen Absturzort der Prigoschin-Maschine. © IMAGO / SNA

Unklar war am Donnerstagabend (24. August), wie es zu dem Absturz des Wagner-Flugzeugs Prigoschins kam. Die russischen Behörden hatten Fotos von brennenden Wrackteilen sowie von Feuerwehr im Einsatz veröffentlicht. Es ist der nächste mysteriöse Flugzeugabsturz in der Russischen Föderation, nachdem am 10. April 2010 die polnische Regierungsmaschine bei Smolensk unweit der Grenze zu Belarus abgestürzt war.

Flugzeugabstürze in Russland: Unglück von Smolensk sorgte in Polen für Schock

Seinerzeit kamen alle 96 Passagiere ums Leben, darunter der damalige polnische Staatschef Lech Kaczynski, seine Ehefrau Maria, zahlreiche Mitglieder des Warschauer Parlaments sowie ranghohe Offiziere der polnischen Armee. Die Tupolew Tu-154 war bei dichtem Nebel beim Landeanflug auf den Militärflugplatz Smolensk-Nord verunglückt. Es war ein riesiger Schock für Polen, wo seither immer wieder Vorwürfe gegen die russischen Behörden laut werden.

Beispielhaft: Der Vorsitzende der rechtspopulistischen polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, hatte am 10. April 2022 am Jahrestag des Todes seines Zwillingsbruders Lech Kaczynski angedeutet, dass das Regime in Moskau hinter dem Unglück stecken könnte. Vor tausenden Menschen sagte der heutige Vize-Ministerpräsident damals vor dem Präsidentenpalast, er habe zur Frage nach der Absturzursache eine „vollständige und verifizierte Antwort von mehreren Quellen, auch aus dem Ausland“ vorliegen. Seiner Meinung nach handelte es sich bei dem Unglück von Smolensk um einen „Angriff“.

Warschau, der 11. April 2010: Tochter Marta Kaczynska kniet am Sarg ihrer Mutter Maria Kaczynska. © IMAGO / Eastnews

Flugunglück von Smolensk 2010: Polnischer Politiker erhebt Vorwürfe gegen Moskau

Für diese Theorie werde er „sehr bald“ Beweise vorlegen, meinte der konservative Politiker, er konnte diese aber seither nicht liefern. Der heute 74-Jährige forderte, „diejenigen zu identifizieren, die die Entscheidung getroffen und diejenigen, die sie ausgeführt haben, hier in Polen, aber vor allem in Russland. Der Postkommunismus in Russland ist genauso kriminell wie der Kommunismus.“ Damit nicht genug: Die polnische Staatsanwaltschaft hatte 2017 offiziell Ermittlungen gegen die Fluglotsen in Smolensk eingeleitet und sprach offiziell vom Verdacht eines „Attentats“.

Der Postkommunismus in Russland ist genauso kriminell wie der Kommunismus.

Flugunglück von Smolensk: Hatte russisches Regime von Wladimir Putin was damit zu tun?

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Marek Pasionek erklärte seinerzeit: „Alte und neue Beweise erlauben es uns, neue Vorwürfe gegen die Fluglotsen zu erheben - und gegen eine dritte Person, die sich damals im Tower des Flughafens aufhielt. Der Vorwurf lautet: die vorsätzliche Herbeiführung einer Flugkatastrophe. Wir haben uns an die russische Regierung gewandt: Wir fordern sie auf, den Fluglotsen den Vorwurf vorzutragen und ein Verhör zu ermöglichen, an dem polnische Staatsanwälte teilnehmen.“

Wie der Deutschlandfunk berichtete, sollen laut polnischer Experten die Fluglotsen den Piloten beim Landeanflug wiederholt signalisiert haben, dass die Maschine auf Kurs sei, obwohl sich diese deutlich außerhalb des zulässigen Korridors befand.

Wrackteile der abgestürzten polnischen Regierungsmaschine im April 2010 im russischen Smolensk. © IMAGO / ITAR-TASS

Polnische Vorwürfe gegen Russland: Wladimir Putin überwachte die Ermittlungen

Kaczynski verwies bei seinen Anschuldigungen darauf, dass sein Bruder eine anti-russische Politik verfolgt habe, beispielsweise im Krieg zwischen Russland und Georgien (Kaukasuskrieg 2008). Brisant: Der damalige russische Regierungschef und jetzige Präsident Wladimir Putin hatte seinerzeit als Ministerpräsident die Ermittlungen zu dem Vorfall überwacht. Der Kreml wies jegliche Beteiligung von sich.

Ebenfalls brisant: Lech Kaczynski, seine Frau und hochrangige Mitglieder seiner Regierung wollten im April 2010 an einer Gedenkfeier für die Opfer des „Massakers von Katyn“ teilnehmen. Im nahe von Smolensk gelegenen Wald von Katyn hatten sowjetische Truppen nach ihrem Einmarsch in Polen zwischen dem 3. April und dem 11. Mai 1940 ein Massaker an geschätzt 4.400 polnischen Militärangehörigen sowie Eliten verübt. (pm)