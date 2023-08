Lehre aus Prigoschins Tod für Russlands Elite: Leg Dich nicht mit Putin an 

Washington Post

Die Botschaft aus Russland nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin ist klar: Putin duldet keine Kritik. Das gilt vor allem für eine Gruppe im Kreml.

LONDON - Als das Flugzeug, in dem sich vermutlich Jewgeni Prigoschin und mehrere Top-Kommandeure der paramilitärischen Söldner-Gruppe Wagner befanden, am Mittwoch westlich von Moskau vom Himmel fiel, sandte seine Zerstörung eine erschreckende Botschaft an Russlands Elite, auch wenn die Absturzursache vielleicht nie endgültig geklärt werden kann.

„Jeder, der sich illoyal verhält, wird vom Staat als Feind angesehen, der liquidiert werden muss“, sagte ein gut vernetzter Moskauer Geschäftsmann der Washington Post. „Jeder wird glauben, dass die Tat auf Befehl des Zaren begangen wurde. Wir werden vielleicht nie erfahren, ob das stimmt oder nicht. Aber es hat alle erschreckt.“

Wladimir Putins Macht ist nach Prigoschins Tod gestärkt

Der Abschuss von Prigoschins Flugzeug hat Wladimir Putins Machterhalt gestärkt, zumindest kurzfristig, so Beamte und Analysten, und seinen Ruf für seine Rücksichtslosigkeit wiederhergestellt, der durch seine zögerliche Reaktion auf die Wagner-Meuterei im Juni und den rätselhaften Waffenstillstand mit dem abtrünnigen Kriegsherrn untergraben worden war.

Gleichzeitig spiegelt der Ablauf einen weiteren Abstieg in die mafiöse Dysfunktion des russischen Staates wider, den Putin in zwei Jahrzehnten im Amt geformt hat - eines Staates, der während Prigoschins Marsch auf Moskau wie gelähmt schien und nun im Verdacht steht, seinen mutmaßlichen Verrat nicht durch eine Verhaftung und einen Prozess zu lösen, sondern dadurch, dass er einen Jet mit neun weiteren Passagieren an Bord auf die Erde stürzen ließ.

US-Beamte erklärten, sie zögen die Möglichkeit in Betracht, dass das Flugzeug durch eine Explosion an Bord zerstört wurde, wobei es keine Anzeichen für einen Raketenabschuss auf das Embraer-Geschäftsreiseflugzeug gab.

Registrieren Sie sich Lesen Sie jetzt die washingtonpost.com vier Wochen gratis.

Alles nur ein Trick? Putin ermöglichte Prigoschin die Ausreise nach Belarus

Putins Zustimmung zur Aufhebung der strafrechtlichen Anklagen gegen Prigoschin wegen seines Meutereiversuchs im Juni, die ihm die sichere Ausreise nach Weißrussland ermöglichte und ihm sogar eine Audienz im Kreml gewährte, hatte das sorgfältig aufgebaute Bild des Kremls von einem unbarmherzigen Präsidenten erschüttert und die Frage aufgeworfen, ob andere - oder sogar Prigoschin - eine neue Herausforderung annehmen könnten.

Doch am Donnerstag erklärten russische Geschäftsleute, dass sie jetzt mehr denn je zögerten, öffentlich ihre Stimme gegen Putins Einmarsch in der Ukraine zu erheben. Viele der wohlhabendsten Russen haben sich privat kritisch über den Verlauf des Krieges geäußert, und einige hatten erwogen, sich weniger zurückhaltend in der Öffentlichkeit zu äußern, wenn auch nicht so heftig wie Prigoschins Kritik an der russischen Militärführung und der Art und Weise, wie sie den Feldzug geleitet hat.

Nach Prigoschins Tod sagt in Russland niemand mehr was gegen Putin

Doch nach einem offensichtlichen Akt so kalkulierter und dreister Gewalt befürchten sie, dass selbst die mildeste oder konstruktivste Kritik brutale Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen könnte.

„Ich glaube nicht, dass sich nach diesem Vorfall irgendjemand gegen den Krieg aussprechen will“, sagte ein russischer Milliardär, der wie andere anonym bleiben wollte, weil er fürchtete, vom Staat ins Visier genommen zu werden. „Jeder sollte jetzt verstehen, was die Risiken sind. Sie sind gigantisch“, sagte er und fügte hinzu, dass er zusätzliche Maßnahmen ergreife, um seine eigene Sicherheit zu erhöhen.

Russlandexperten waren sich einig, dass Prigoschins Schicksal jeden verbleibenden Impuls in der russischen Elite, Putin herauszufordern, zunichte machen wird. „Die Kosten dafür sind spektakulär gestiegen“, sagte Eric Ciaramella, ein ehemaliger CIA-Russland-Analyst, der jetzt ein Senior Fellow bei der Carnegie Endowment for International Peace ist. „Früher hieß es: ‚Vielleicht kriegen wir nicht genug Leute zusammen, um es zu schaffen‘. Jetzt heißt es: ‚Wenn ich meinen Zeh über diese Linie setze, werde ich in die Luft gesprengt‘“.

Putin sendet mit Prigoschins Tod „deutliche Botschaft an die russischen Eliten“

„Dies ist eine deutliche Botschaft an die russischen Eliten, dass jeder, der unabhängig ist oder so tut, als ob er unabhängig wäre, getötet wird“, sagte ein hoher ukrainischer Beamter.

Ein neues Klima der Angst in Russland wird Putins Griff um die Macht weiter festigen. Aber es könnte auch die wenigen verbleibenden unabhängigen Informationskanäle, die Putin über die Richtung des Krieges erreichen, auslöschen und den russischen Präsidenten noch mehr isolieren, so Experten.

Vor seinem Meutereiversuch hatte Prigoschin eine Reihe von zunehmend scharfen Tiraden gegen die Korruption im russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht und dessen Führung für Munitionsengpässe und Rückschläge in der Militärkampagne verantwortlich gemacht. Zuvor hatte er Putin direkt mit der Handhabung des Krieges durch das Militär konfrontiert und am Vorabend der Meuterei sogar Putins Beweggründe für die Invasion in Frage gestellt, indem er behauptete, der russische Präsident sei von geldgierigen Beamten des Verteidigungsministeriums und Oligarchen hinters Licht geführt worden.

Prigoschins Kritik an der Führung des Verteidigungsministeriums fand nach Angaben europäischer Sicherheitsbeamter Unterstützung im russischen Sicherheits- und Militärapparat und spiegelte die sich vertiefenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Elite über die Kriegsführung wider.

Prigoschins Unterstützer halten sich nun mit Kritik an Putin zurück

Ein hochrangiges Mitglied russischer diplomatischer Kreise sagte, diese unterschiedlichen Auffassungen bestünden nach wie vor, wobei einige ein schnelles Ende des Krieges forderten, während andere eine Ausweitung der Kampagne mit noch zerstörerischeren und wahlloseren Zielen forderten. Er fügte jedoch hinzu, dass nicht mehr klar sei, wer in Prigoschins Abwesenheit Forderungen nach radikaleren Maßnahmen stellen werde. „Es ist klar, dass es innerhalb der russischen Armee Probleme gibt“, sagte er. „Es wäre schwer vorstellbar, dass diese Probleme in den wenigen Monaten nach den öffentlichen Reden Prigoschins gelöst werden konnten.“

Prigoschin wurde auch von einer neuen Generation von Militärbloggern unterstützt, die sich bei Putin Gehör verschafft hatten, als dieser nach alternativen Informationsquellen über den Verlauf der Invasion suchte. Nach Ansicht des dem Kreml nahestehenden politischen Analysten Sergej Markow beginnt nun jedoch eine neue Ära der „militärischen Zensur“, während Prigoschins hochrangige Unterstützer unter den Militärs, wie der Kommandeur der Luftwaffe, General Sergej Surowikin, von ihren Posten entfernt werden. „Dies ist eindeutig die Politik des Verteidigungsministeriums“, sagte Markov.

+ Eine Lehre aus Prigoschin Tod für Russlands Elite: Leg Dich nicht mit Putin an. © IMAGO

Mit Prigoschins Herausforderung betrat Putins Präsidentschaft Neuland. Zum ersten Mal musste er gegen ein mächtiges Mitglied seines eigenen inneren Kreises antreten, das über ein Jahrzehnt hinweg tiefe Verbindungen zum russischen Sicherheitsapparat aufgebaut hatte. Seine Wagner-Gruppe hatte oft als Schattenarm des russischen Staates fungiert, Einfluss aufgebaut und paramilitärische Operationen im Nahen Osten und in Afrika durchgeführt, bevor sie offiziell eine Vorreiterrolle im Krieg in der Ukraine übernahm.

Prigoschins Tod beweist Putins Rücksichtslosigkeit

Die spektakuläre Art und Weise, in der Prigoschin getötet wurde, scheint nach Ansicht westlicher Geheimdienstmitarbeiter und Russlandexperten eine rücksichtslose Eskalation der Putin-Ära zu markieren.

Prigoschin war einer von zehn Passagieren - darunter vermutlich unschuldige Besatzungsmitglieder - in einem Flugzeug, dessen abstürzender Rumpf Dutzende oder Hunderte von Bürgern in der Flugbahn gefährdet haben könnte.

„Es war ihnen egal, dass sie die Besatzung erwischt hatten und dass dadurch Menschen am Boden in Gefahr hätten geraten können“, sagte ein ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter. „Das war extrem leichtsinnig.“

Seit Putins Machtübernahme vor zwei Jahrzehnten wurden auch andere Überläufer, mutmaßliche Verräter und politische Gegner ins Visier genommen, die für ihre barocken Methoden und ihre scheinbare Sorglosigkeit in Bezug auf die Menge an Beweisen, die auf Russland hindeuten, bekannt sind, als ob diese Sorglosigkeit in Bezug auf Fingerabdrücke auch Teil der Botschaft wäre.

Alexander Litwinenko, ein ehemaliger russischer Offizier des Föderalen Sicherheitsdienstes, der nach England übergelaufen war und zu einem lautstarken Kritiker Putins wurde, starb 2006, nachdem er Tee getrunken hatte, der mit radioaktivem Gift versetzt war, und zwar im Rahmen eines Komplotts, das nach Ansicht der britischen Regierung „wahrscheinlich“ direkt von Putin genehmigt worden war.

Prigoschins Tod erinnert auch an Nawalnys Vergiftung

Boris Nemzow, ein Physiker, der sich gegen die angebliche Korruption im Umfeld Putins engagierte, wurde 2015 beim Überqueren einer Brücke in der Nähe des Kremls durch vier Schüsse in den Rücken getötet.

Beim Giftanschlag auf Putins politischen Hauptgegner Alexej Nawalny im Jahr 2020 wurde ein Gift verwendet, von dem nicht bekannt ist, dass es jemals irgendwo anders als in Russland hergestellt wurde. Er überlebte, wurde dann aber auf unbestimmte Zeit inhaftiert.

Prigoschin unterschied sich von diesen und anderen früheren Anschlagszielen vor allem dadurch, dass er während der Putin-Ära viel Reichtum und Macht angehäuft hatte und sich eng mit dem russischen Staatschef verbündet hatte.

Zwei Monate lagen zwischen Prigoschins Meuterei und seiner Ermordung

Die zwei Monate zwischen Prigoschins abgebrochener Meuterei und seiner Ermordung könnten die Zeit widerspiegeln, die der Kreml benötigte, um Prigoschins Organisation zu kastrieren, während die Geschäfte der Wagner-Gruppe abgewickelt und an paramilitärische Gruppen übergeben wurden, die sich im Besitz von Geschäftsleuten befanden, die als kremltreuer galten, so die Experten. „Den CEO des Unternehmens, das man am ersten Tag übernimmt, zu eliminieren, ist ein dummer Schachzug“, sagte Alexander Gabuev, Direktor des Carnegie Russia Eurasia Center.

Aber Prigoschins scheinbar zweimonatige Gnadenfrist vor der endgültigen Auflösung seines Meutereiversuchs hat die ängstlichen russischen Wirtschaftsführer nicht beeindruckt. „Zwei Monate sind keine sehr lange Zeit im Leben eines Menschen“, sagte der russische Milliardär. „Wir alle wissen, dass Putin solche Dinge nie verzeiht. Dass so etwas passieren würde, war immer klar.“

Zu den Autoren Catherine Belton berichtet für die Washington Post über Russland. Sie ist die Autorin von „Putin‘s People“, einem New York Times Critics‘ Book of 2020 und einem Buch des Jahres für die Times, den Economist und die Financial Times. Zuvor war Belton Untersuchungskorrespondentin für Reuters und Moskau-Korrespondentin für die Financial Times. Greg Miller ist ein investigativer Auslandskorrespondent der Washington Post mit Sitz in London und zweifacher Pulitzer-Preisträger. Er ist der Autor von „The Apprentice“, einem Buch über die Einmischung Russlands in das US-Präsidentschaftsrennen 2016 und die Auswirkungen unter der Trump-Regierung.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 25. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Rubriklistenbild: © IMAGO