China und Russland mit Machtdemonstration: Japan sichtet acht Kriegsschiffe

Von: Ares Abasi

Japan sichtet acht russische und chinesische Kriegsschiffe. © HANDOUT/afp

Auf japanischem Territorium befinden sich acht russische und chinesische Kriegsschiffe. Warum das eine Machtdemonstration der Länder darstellt.

Tokio – Mindestens acht russische und chinesische Kriegsschiffe wurden in dieser Woche in der Nähe von Japan gesichtet. Dies ist ein weiteres Zeichen für den offensichtlichen Druck, den die beiden Partner auf Tokio ausüben, da sich die Beziehungen wegen der Ukraine bzw. Taiwan verschlechtern. Das japanische Verteidigungsministerium teilte am Dienstag (21. Juni) mit, seine Streitkräfte hätten fünf russische Kriegsschiffe unter Führung eines U-Boot-Zerstörers beobachtet, die durch die Tsushima-Straße, die Japan und Südkorea trennt, fuhren. Das berichtet der Nachrichtensender CNN.

Die aus fünf Schiffen bestehende russische Flottille – eine kleinere Gruppe von Schiffen oder U-Booten – befinde sich seit einer Woche in der Nähe japanischer Inseln, von Hokkaido im Norden bis Okinawa im Süden, teilte das Ministerium in einer Presseerklärung mit. Unterdessen wurden am Dienstag mindestens zwei chinesische Kriegsschiffe und ein Versorgungsschiff vor den Izu-Inseln gesichtet, etwa 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Tokio. Bei einem dieser Schiffe handelte es sich offenbar um die Lhasa, einen Lenkwaffenzerstörer vom Typ 55 und eines der stärksten Überwasserschiffe Chinas.

Japan: „Offensichtliche Machtdemonstration sowohl Russlands als auch Chinas“

Nach Angaben des Ministeriums operiert diese Gruppe seit dem 12. Juni in den Gewässern vor Japan. „Dies ist eine offensichtliche Machtdemonstration sowohl Russlands als auch Chinas“, sagte James Brown, außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Temple University in Tokio. Diese Aktivitäten sind für Japan sehr beunruhigend. Nicht zuletzt stellt die Verfolgung der Bewegungen der russischen und chinesischen Streitkräfte eine Belastung für die Ressourcen der japanischen Selbstverteidigungskräfte dar.

Aus Tokio wurde nicht behauptet, dass die russischen und chinesischen Seestreitkräfte ihre Aktionen koordinieren, wie dies im vergangenen Oktober der Fall war, als insgesamt zehn russische und chinesische Kriegsschiffe gemeinsam an Übungen teilnahmen, bei denen sie einen Großteil des japanischen Archipels – einer Region, die aus einer Inselgruppe und den Gewässern zwischen den Inseln besteht – umrundeten.

Vor kurzem, als der japanische Premierminister Fumio Kishida Gastgeber eines Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Australiens und Indiens in Tokio war, führten die chinesische und die russische Luftwaffe gemeinsame strategische Luftpatrouillen über dem Japanischen Meer, dem Ostchinesischen Meer und dem westlichen Pazifik durch, so CNN. Brown sagte, Kishidas Ausrichtung dieses Gipfels sei nur ein Grund dafür, dass Peking seinen Unmut über Tokio zeigen wolle.„Peking ist verärgert über japanische Äußerungen zur Sicherheit Taiwans, die von der Kommunistischen Partei Chinas als innere Angelegenheit betrachtet wird“, so Brown.

Japan: USA erklärt Solidarität

Tatsächlich erklärte US-Präsident Joe Biden auf dem Gipfel in Tokio, dass die USA militärisch eingreifen würden, falls China versuchen sollte, Taiwan mit Gewalt zu erobern. Das Weiße Haus nahm diese Äußerung später zurück, aber die USA unterhalten eine starke Militärpräsenz in Japan - Truppen, die bei einem Konflikt um Taiwan ins Spiel kommen könnten. Taiwan und das chinesische Festland werden getrennt regiert, seit sich die besiegten Nationalisten am Ende des chinesischen Bürgerkriegs vor mehr als 70 Jahren auf die Insel zurückgezogen haben. Die regierende Kommunistische Partei Chinas betrachtet die selbstverwaltete Insel jedoch als Teil ihres Territoriums - obwohl sie sie nie kontrolliert hat.

Peking hat militärische Gewalt nicht ausgeschlossen, um Taiwan zu erobern, und Japan betrachtet den Konflikt in der Straße von Taiwan als eine Bedrohung seiner Sicherheit. In der Zwischenzeit ist Moskau verärgert über Tokios Unterstützung für die Ukraine, nachdem russische Streitkräfte vor fast vier Monaten in den europäischen Nachbarstaat einmarschiert sind, so Brown. Diese Unterstützung umfasste die Verhängung von Sanktionen gegen Moskau und die Ausweisung russischer Diplomaten. „Russland möchte daher seine militärische Macht einsetzen, um Japan einzuschüchtern, in der Hoffnung, dass dies Tokio davon abhält, weitere derartige Maßnahmen zu ergreifen“, sagte Brown. Brown bezeichnete die Tatsache, dass die Marineaktionen Russlands und Chinas in dieser Woche offenbar nicht koordiniert waren, als „Silberstreif“ für Tokio. „Japans strategischer Albtraum ist eine echte Allianz zwischen Russland und China“, sagte er. (Ares Abasi)