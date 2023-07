Japan: Mord an Shinzo Abe wühlt die Nation weiter auf

Von: Felix Lill

Teilen

Shinzo Abe einen Tag vor dem Attentat. © Imago

Ein Jahr nach dem Anschlag auf den einflussreichen Ex-Premier lasten die Folgen weiter auf dem Land – und der regierenden LDP.

Um auf die Idee zu kommen, an diesem Ort könnte sich jemals etwas Weltbewegendes ereignet haben, muss man sich bücken. Auf Kniehöhe ist an einer Leitplanke, die den Zebrastreifen vor wendenden Bussen schützen soll, ein dezentes Schild angebracht. In grüner Farbe auf weißem Grund steht da, neben einem schlicht gezeichneten Blumenstraußsymbol: „Blumen und andere Widmungen, die sich an den Verstorbenen richten, nehmen Sie bitte wieder mit nach Hause. Gezeichnet: Stadt Nara.“

Offensichtlich will man an dieser T-Kreuzung der westjapanischen Stadt Nara jedes Aufsehen vermeiden. Aber wer hier, zwischen einer Bushaltestelle und einem Kaufhaus, stehenbleibt, dem fällt auf, dass der Ort nicht so mondän ist, wie man ihn sich vorstellt. Ein US-amerikanischer Tourist macht Fotos vom Zebrastreifen. Eine Passantin bleibt kurz stehen und verbeugt sich vor der Leitplanke. Aus sicherer Entfernung beobachtet ein älterer Mann in Sicherheitsweste das Geschehen.

Am 8. Juli vergangenen Jahres wurde an dieser Stelle einer der mächtigsten Politiker Japans bei einer Wahlkampfveranstaltung niedergeschossen. Kurz danach wurde bekannt, dass Shinzo Abe tot war. Das Attentat beschäftigt Japan auch ein Jahr später noch. Abes Mörder, der 42-jährige Tetsuya Yamagami, gestand die Tat sofort und gab als Motiv an, Abe gehasst zu haben, weil dieser zum finanziellen Ruin seiner Mutter beigetragen habe. Die sei seit mehr als 20 Jahren Mitglied einer Sekte namens „Touitsu kyoukai“ (Deutsch: Vereinigungskirche) gewesen. Die Gruppe hatte ihre Mitglieder oft finanziell ausgenommen.

Mord an Shinzo Abe: Dubiose Rolle der „Vereinigungskirche“

Und Abe, auch nach seinem Rücktritt als Premier 2020 noch einer der einflussreichsten Politiker seines Landes, hatte mit der „Touitsu kyoukai“ im Austausch gestanden. Wie auch andere Politiker, insbesondere aus seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP), der auch der nun regierende Premier Fumio Kishida angehört. Kishida musste daher mehrere Kabinettsmitglieder austauschen, die sich von der Sekte hatten unterstützen lassen. Der Politikverdrossenheit im Land hat dies Auftrieb gegeben.

Koichi Nakano, Politikprofessor der angesehenen Sophia Universität in Tokio, hat eine bemerkenswerte Beobachtung gemacht. „Schon kurz nach dem Attentat hat man aufgehört, über den Mord an sich zu sprechen“, sagt er, „man sprach vielmehr über die Hintergründe, die dazu geführt hatten.“ Es gebe zwar kaum Verständnis für den Täter und den Mord: „Aber es besteht viel Sympathie für die individuelle Lage, in der er sich befunden hat.“

Koichi Nakano war einer der bekanntesten Kritiker des nationalistisch eingestellten Shinzo Abe und von dessen LDP. Nakano glaubt: „Die LDP steckt in großen Schwierigkeiten.“ Denn eine Untersuchung ergab bald, dass von 379 LDP-Abgeordneten im Parlament 179 Kontakt zur „Touitsu kyoukai“ hatten. Oft erhielten sie Spenden oder Hilfe in Wahlkampagnen. Im Gegenzug drückte die in Japan übermächtige Regierungspartei wohl ein Auge zu bei den Aktivitäten der Sekte.

Japan: Zweifel an öffentlicher Sicherheit

Premier Kishida scheint zwar seit dem G7-Gipfel in Hiroshima im Mai wieder relativ fest im Sattel zu sitzen. Diverse Politiker:innen der LDP könnten aber Probleme haben, noch eine Wahl zu gewinnen, wenn sie keine Unterstützung mehr durch die „Touitsu kyoukai“ erhalten werden. „Sofern die Wahlbeteiligung nicht weiter sinkt, sondern steigt, wird es für die LDP ungemütlich“, so Nakano.

Ein weiteres Problem ist die öffentliche Sicherheit. Direkt nach dem Abe-Attentat hatte die Regierung angekündigt, Politiker stärker zu schützen. Im April aber wurde ein Geschoss auf Premier Kishida geworfen, wenngleich dieser nicht verletzt wurde. Und Bauanleitungen für Pistolen und Bomben sind im Web leicht zu finden. In Japan – einem Land mit strengen Waffengesetzen, einer geringen Mordrate und bisher viel Stolz auf die öffentliche Sicherheit – ist dies höchst beunruhigend.

Japan: „Ein Tag zum Vergessen“

In Nara, wo Abe erschossen wurde, will man von all dem nichts mehr hören. „Das war ein Tag zum Vergessen“, erinnert sich Sadayuki Kusamiya. Der ältere Herr hat eine Trillerpfeife um den Hals gehängt, winkt Verkehrsteilnehmerinnen über einen anderen Zebrastreifen direkt am Ausgang des Bahnhofs, ungefähr 50 Meter vom Tatort entfernt. Es ist der Job, den der 70-jährige seit Jahren macht, um seine Rente aufzubessern. „Eigentlich passiert hier nie etwas! Das ist eine absolut friedliche Gegend.“ Aber dass die Sicherheitsvorkehrungen dürftig sind, habe er schon öfter gedacht. War das Abe-Attentat nur ein Einzelfall in einem ansonsten sicheren Land? Oder muss das Bild vom sicheren Japan korrigieren?

Kurz nach dem Attentat begann in Japan eine Debatte über die Frage, ob ein Denkmal für Abe errichtet werden solle. „Die Anwohner wurden befragt“, sagt Sadayuki Kusamiya mit seiner zittrigen, aber lauten Stimme. „Aber die Leute waren dagegen, wollten ihre Ruhe haben. Sie wollen nicht jeden Tag an diese Tragödie erinnert werden.“ Vor einigen Tagen wurde dann doch ein Denkmal enthüllt – auf einem Friedhof fünf Kilometer vom Tatort entfernt.