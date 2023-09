Schalom Chemnitz: Ein Gastwirt, der nicht allen koscher ist

Porträt

Von Pitt von Bebenburg schließen

Uwe Dziuballa betreibt das „Schalom“ in Chemnitz und wurde Opfer rechter Übergriffe. Ein Linker war er nie – und seine Freundschaft mit dem umstrittenen Kabarettisten Uwe Steimle wirft Fragen auf.

Chemnitz - Uwe Dziuballa hat so viel zu erzählen, dass es nur so aus ihm heraussprudelt. Um das zu hören, muss man zu ihm ins Restaurant „Schalom“ im Chemnitzer Brühl-Kiez kommen, denn dort ist Dziuballa seit mehr als 20 Jahren fast täglich anzutreffen. Außer montags, wenn das koschere Lokal für den regulären Betrieb geschlossen ist, aber manchmal Kulturveranstaltungen anbietet. Denn, so sagt Dziuballa augenzwinkernd: „Meine Frau und ich, wir gehen gerne montags spazieren.“

Er schaut auf, wiederholt den Satz. „Wir gehen gerne montags spazieren, aber wir gehen nicht montagsspazieren. Verstehen Sie?“ Dziuballa will sicher gehen, dass der Zuhörer das Wortspiel verstanden hat. Denn er fühlt sich oft missverstanden. Sehr oft.

+ Der Brühl-Boulevard, nicht weit vom „Schalom“, war in der DDR ein beliebter Einkaufsboulevard. © Pitt von Bebenburg

Uwe Dziuballa ist gelernter Ingenieur, aber seit 23 Jahren auch ein erfolgreicher Gastwirt. In seinem koscheren Restaurant serviert er Gerichte wie Shakshuka, Shawarma oder Couscous mit Lammragout. Ex-Kanzlerin Angela Merkel war schon im „Schalom“, gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Viele andere Prominente haben sich hier bewirten lassen, zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Auch so ein Mensch, der häufig missverstanden wird. Habeck, der Grüne, die Hassfigur für die Montagsspaziergänger und -spaziergängerinnen, die in Chemnitz bis heute an jedem Montag demonstrieren, gegen die Herrschenden, gegen die Grünen, gegen hohe Energiepreise, gegen Corona-Maßnahmen, für Russland und so weiter. Uwe Dziuballa hat keine Berührungsängste, auch nicht mit einem Grünen.

Das Lokal, das Uwe Dziuballa zusammen mit seinem sechs Jahre jüngeren Bruder betreibt und in dem die 82-jährige Mutter immer noch in der Küche steht, war schon im Michelin-Führer empfohlen worden und im Varta-Führer. Trotzdem haben viele Menschen bundesweit erst 2018 mitbekommen, dass der eloquente Mann mit den stoppelkurzen Haaren unter der Kippa ein koscheres Restaurant in Chemnitz betreibt.

+ Ostalgie-Kabarettist Uwe Steimle beherrscht den AfD-Sound. © Andreas Weihs/Imago

„Freundschaft heißt nicht, immer einer Meinung zu sein“

Denn damals wurde Dziuballa Opfer eines Angriffs von Rechtsextremen. Es war Ende August vor fünf Jahren, die Nazi-Clique kam gerade von einer Demonstration und zog durch die Straßen, als sie den Mann mit der Kippa vor seinem Lokal entdeckte, das auch mit hebräischen Buchstaben für sich wirbt, aber ohnehin weit über die Stadt hinaus bekannt ist. Aus der Gruppe Vermummter heraus wurden Steine auf das jüdische Restaurant geworfen. Einer davon traf Dziuballa an der Schulter. Dabei wurden, wie sich der Gastwirt erinnert, Parolen wie „Judensau“ und „Verschwinde aus Deutschland“ gerufen.

Chemnitz wurde in jenen Tagen über Deutschland hinaus zum Inbegriff einer Stadt mit massivem Rechtsextremismus-Problem. Und Dziuballa war einer der wenigen Betroffenen, die auch öffentlich darüber sprachen. Doch anders als andere Betroffene, etwa die Gruppe des hessischen SPD-Bundestagsabgeordneten Sören Bartol, eckte Dziuballa auch bei linken Antifaschistinnen und Antifaschisten an. Über Dziuballa kann man vieles sagen. Aber sicher nicht, dass er politisch links steht.

Manche haben ihn vielmehr rechts einsortiert, eben im Umfeld jener Montagsdemonstrierenden, mit denen der Gastwirt sprachlich seinen Spott treibt. Zu diesem Image hat nicht zuletzt Dziuballas Freundschaft mit Uwe Steimle beigetragen, einem populären Ostalgie-Kabarettisten aus Dresden, der durch positive Äußerungen über Wladimir Putin und abschätzige Bemerkungen über den Zustand der deutschen Demokratie aufgefallen ist. Manche sehen ihn nahe bei Pegida, andere eher im Umfeld der „Reichsbürger“.

Und Dziuballa? Der sagt: „Mit jemandem befreundet zu sein heißt nicht, immer einer Meinung zu sein.“ Im Gegenteil: „Ich bin jemand, der gerne Leute um sich hat, mit deren Meinungen ich nicht einverstanden bin.“ Genau an dieser Bereitschaft zur persönlichen argumentativen Auseinandersetzung fehle es ihm viel zu oft.

Doch dann sagt auch Dziuballa so einen Satz voller Andeutungen über den Zustand der politischen Ordnung in der Bundesrepublik. „Ich weiß nicht, wie das in der Zukunft bewertet wird. Aber wir nennen es Demokratie“, formuliert er. Heute gebe es keinen vernünftigen Meinungsstreit mehr, wie er zu einer Demokratie gehören würde, urteilt er – sondern „Tonnen von Parallelgesellschaften“. Viel zu schnell werde von außen über Menschen geurteilt. „Früher hieß das: Das ist ein schwieriger Charakter. Heute ist man gleich Nazi.“

So klingt das, wenn der Gastwirt Dziuballa, der von gewaltbereiten Nazis angegriffen wurde, diejenigen in Schutz nimmt, die auf der linken Seite als Stichwortgeber der Nazis gesehen werden.

Vor einigen Monaten hat Dziuballas Frau Ute den befreundeten Kabarettisten Steimle eingeladen, für eine Veranstaltung im Kulturzentrum Kraftwerk, das sie leitet. Die Ankündigung sorgte für Aufregung. Die sächsische Grünen-Vorsitzende und Chemnitzer Stadträtin Christin Furtenbacher protestierte: Steimle falle „seit Jahren mit antisemitischen, rassistischen und extrem rechten Aussagen sowie antidemokratischen Äußerungen und Verschwörungsmythen“ auf. Doch das Kraftwerk hielt an der Einladung fest, und das Zentrum war voll, als „Steimle aktuell – Live und unzensiert“ auftrat.

Dziuballa sieht seinen Freund zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt. Mit Sicherheit sei er kein Antisemit, jedenfalls nicht mehr, seit Dziuballa mit Steimle durch Israel gereist sei. Man müsse Menschen zugestehen, dass sie dazulernen könnten, betont der Restaurant-Betreiber.

Der Schalom-Wirt mag es sichtlich, wenn er nicht den Erwartungen entspricht. Das gilt auch für sein Restaurant. Am Anfang hätten sich viele Gäste gewundert, dass in einem jüdischen Restaurant nicht ununterbrochen Klezmer-Musik läuft, die jüdische Hochzeitsmusik. Manche wären sogar mit der Erwartung gekommen, dass es in einem solchen Lokal eine Erinnerung an die Opfer des Holocausts und der Konzentrationslager geben müsse. Dabei sei sein Umgang mit dem Judentum „eher vom Humor bestimmt als vom Kanzler Hitler“, formuliert der Gastwirt in typischer Dziuballa-Manier. „Hier erfahren Menschen eher so die Leichtigkeit des Seins.“

+ Uwe Dziuballa vor seinem koscheren Restaurant Schalom in Chemnitz. © Imago/Robert Fishman

Wie weit geht Dziuballas Verständnis für rechte Positionen?

Die Anfeindungen, die Übergriffe, „die Summe der erlebten Ablehnung“, wie Dziuballa formuliert, sei „eigentlich seit 2000 konstant“ geblieben, registriert er. Doch eines habe sich „stark geändert“, und zwar zum Positiven, nämlich die Aufmerksamkeit der Stadtgesellschaft von Chemnitz. Bis etwa 2012 seien die Schmierereien und Übergriffe von der Polizei wie der Politik „negiert, relativiert“ worden. Dann, und vor allem seit dem Jahr 2018, habe man „gemerkt, dass bestimmte Tendenzen nicht einfach so vorbei gehen“. Und dass das eskaliere, wenn man „keinen Einhalt gebietet“. Seither werde es endlich ernst genommen, wenn er bedroht oder angegriffen wird. Und manche Beamten, die auf ihrer Streife nach seinem Restaurant schauen sollen, seien auch mal hineingekommen zum Essen.

Für die Montagsdemonstrierenden zeigt Dziuballa ein gewisses Verständnis. „Wenn man lange Zeit in eine Ecke gestellt wird, dann hast Du mal eine überpacete Gegenreaktion“, formuliert er. Die „westlich geprägte Politik“ habe es „geschafft, dass man sich minderwertig fühlen kann“, findet er und nennt ein Beispiel: „Warum gibt es einen Ostbeauftragten der Regierung? Warum gibt es keinen Westbeauftragten?“. Rückfrage: Warum richtet sich der Ärger dann nicht nur gegen die Regierung, sondern gegen Linke, gegen Migrantinnen und Migranten, gegen einen Juden wie ihn? „Der Ausländer, der Flüchtling – der ist greifbar, an dem kann man sich abarbeiten“ – so erklärt sich Dziuballa diesen Umstand.

Den Aufschwung der AfD missbilligt Dziuballa zwar, aber selbst diese Entwicklung hält er für nachvollziehbar. „Dass Leute nach Alternativen suchen, kann ich verstehen“, sagt er. Wenn eine „hohe Nervosität“ wegen der Ergebnisse der AfD herrsche, dann sei der Punkt erreicht, „wo das vermeintlich Westliche endlich mal zuhört“. Damit hätten die Ostdeutschen „plötzlich auch einen Pfeil im Köcher“.

Das ist auch Steimles Hauptthema – dass die Ossis kein Gehör fänden in dieser Bundesrepublik. Dass Dziuballa nicht immer die Meinung seines Freundes vertritt, haben wir im Laufe des Gesprächs im „Schalom“ verstanden. Aber für welche Themen gilt das eigentlich und für welche nicht? Wie steht er zum aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine, nachdem sein Freund Steimle lobende Worte für Wladimir Putin gefunden hat? Russland trage die Kriegsschuld, urteilt Dziuballa. „Da kann es keine zwei Meinungen geben“, findet der Gastwirt, obwohl es offenkundig allein schon zwischen ihm und Steimle zwei verschiedene Meinungen gibt. Politisch sollten aber Kanäle nach Moskau aufrecht erhalten bleiben, betont Dziuballa. Und „man soll nicht über jedem Russen den Stab brechen“.

Schlagzeilen machte in diesem Jahr eine Friedensdemonstration in Dresden, zu der Steimle aufgerufen hatte – und an der auch Dziuballa teilnahm. Die Aktion sei missverstanden worden, urteilt Dziuballa. Steimle hatte am Jahrestag der Bombardierung Dresdens, die gerne von Rechtsextremen zum Aufmarsch genutzt wird, Fähnchen mit der Friedenstaube verteilt und gemeinsam mit mehreren hundert Menschen durch das Absingen des in der DDR populären Liedes „Kleine weiße Friedenstaube“ protestiert. Dziuballa war dabei – nach seinen Worten, weil er mit Steimle über dessen Chemnitzer Auftritt sprechen wollte und es keine andere Gelegenheit an diesem Tag gegeben habe. Dort habe er „einem Freund, der bedrängt wurde, geholfen.“ Steimle habe völlig unterschätzt, wie viele Menschen seinem Aufruf folgen würden.

Kurz nach Steimle und Dziuballa zogen Rechtsextreme in Dresden auf, die den Jahrestag der Bombardierung regelmäßig zu Propagandazwecken nutzen. Unglücklich sei das gewesen, dass die beiden Demonstrationen so kurz hintereinander gelaufen seien, findet Dziuballa. Schon in die Steimle-Demo hatten sich Menschen gemischt, die auf einem Transparent Robert Habeck mit dem nationalsozialistischen Chefpropagandisten Joseph Goebbels gleichsetzten oder „Meine Gedanken sind frei“ zu einem Reichsadler zeigten – so berichtete es die örtliche Presse.

Wie steht Dziuballa also zur Bombardierung Dresdens durch die Engländer und US-Amerikaner im Februar 1945, die Steimle für ein „Kriegsverbrechen“ hält und die ihn zu einer Friedensdemo veranlasst hat? „Es trifft natürlich immer die Falschen“, sagt Dziuballa. Aber in diesem Fall ist er überzeugt, dass die Bombardierung nötig war, um die Nationalsozialisten zu besiegen. Eine jüdische Chemnitzerin, die öfter in seinem Restaurant zu Gast sei, habe nur überlebt, weil ihr damaliger Wohnort Dresden bombardiert wurde. „Sie sollte noch deportiert werden. Aber wegen der Bombardierung sind die SS-Leute abgehauen“, schildert Uwe Dziuballa.

Schon ist man wieder bei den bewegenden Fragen der Politik gelandet im Gespräch mit diesem Gastwirt aus Chemnitz, der polarisiert. Aber in dieser Frage immerhin kann Uwe Dziuballa schwerlich missverstanden werden kann. (Pit von Bebenburg)