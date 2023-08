Die Polizei, dein Freund und Helfer? Weshalb in Deutschland eine Spaltung droht

Von: Pitt von Bebenburg

Viele in Deutschland finden unsere Polizei nützlich. Andere sehen in ihr, wegen Gewaltausfällen, Stigmatisierungen und teils Fremdenhass, eine Gefahr. Ein Essay.

Frankfurt – Es gibt nicht viele Punkte, an denen Menschen unmittelbar Erfahrungen mit den Organen ihres Staates machen. Ihr Bild von ihm stammt vor allem aus politischen Debatten und Medienberichten. Dabei gibt es eine gravierende Ausnahme: Die Polizei ist in unser aller Alltag präsent. Polizist:innen verkörpern den Staat, wenn sie nach einem Diebstahl um Hilfe gebeten werden, Demonstrationen begleiten oder gegnerische Fußball-Fangruppen auseinander halten – aber auch, wenn sie jemanden ohne Anlass kontrollieren, Gewalt anwenden oder ihre Schusswaffen einsetzen. Das Ansehen des Staates steht und fällt mit dem Verhalten der Polizei.

Wenn also Kontrollen mit rassistischem Hintergrund üblich sind, Polizeigewalt nicht geahndet wird, Beamt:innen für Beteiligung an rechtsextremen Chats nicht behelligt werden, trifft das den Staat ins Mark, verliert er Respekt.

Polizeieinsätze in Frankfurt und Dortmund werfen Fragen auf

Die Sicherheitsbehörden, insbesondere die Innenministerien und die Verfassungsschutz-Ämter, haben „Delegitimierung des Staates“ als neue extremistische Bestrebung ausgemacht, die den demokratischen Rechtsstaat unterhöhle. Der Begriff ist nicht falsch, beschreibt aber nicht nur diejenigen, die gemeint sind – etwa „Reichsbürger“, aus deren Sicht die Bundesrepublik Deutschland keine Legitimität besitzt. Es gibt nämlich auch diejenigen innerhalb der Polizei, deren Verhalten den Staat Legitimität kostet.

Mehrfach sind in den vergangenen Jahren Menschen in Deutschland von Polizisten erschossen worden. Im Frankfurter Bahnhofsviertel tötete ein Spezialeinsatzkommando der Polizei Anfang August 2022 den 23-jährigen Somalier Amin F., mit fünf Kopfschüssen. Wenige Tage danach wurde der 16-jährige Senegalese Mohamed Lamine Dramé in der Dortmunder Nordstadt mit Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet. Beide Vorfälle lösten Diskussionen aus – aber die Demonstrationen gegen Polizeigewalt fielen winzig aus, verglichen mit der Reaktion auf solche Fälle in anderen Ländern.

Mehr Aufmerksamkeit für Polizeigewalt gegen George Floyd als für Fälle in Deutschland

Selbst in Deutschland wurde der Tod von George Floyd in den USA aufmerksamer verfolgt als der von Amin F. oder Mohamed Lamine Dramé. Liegt das daran, dass unangemessene Gewalt in den USA häufiger als hier geschieht? Das sagen Polizeigewerkschaften, die betonen, die deutsche Polizei setze bei kritischen Situationen auf Deeskalation. Auch der Frankfurter Polizeiforscher Tobias Singelnstein sieht enorme Unterschiede. In den USA übe die Polizei sehr viel massiver Gewalt aus. Auch die Ausbildung sei völlig anders und in Deutschland sehr viel fundierter und länger als in den USA.

Polizei in Leipzig bei linken Protesten. Nicht jede Person kann der Staatsmacht vertrauen. © Imago

Die polizeikritischen Sozialwissenschaftler Daniel Loick und Vanessa E. Thompson melden hingegen Zweifel an. Die unterschiedliche Aufmerksamkeit, die Fälle von Polizeigewalt in Deutschland und in den USA erhalten, habe „eher etwas mit deutschen Befindlichkeiten zu tun haben als mit den tatsächlichen Differenzen“, schrieben sie in „Die Zeit“, in Deutschland fehle „marginalisierten Menschen die öffentliche Lobby.“

Dagegen besitzt die Polizei in Deutschland ein hohes Ansehen. Sie ist, wie Singelnstein jüngst der FR sagte, „in Umfragen seit Jahrzehnten die Institution, der Bürgerinnen und Bürger am meisten vertrauen“. Die meisten Leute sähen dabei aber „schon, dass es auch Probleme gibt“. Dabei geht es nicht nur um Gewalt.

Studie deutet auf benachteiligte Betroffene nach Polizeigewalt

Es bereitet der „Delegitimierung des Staates“ den Boden, wenn Polizist:innen durch ihre Einstellung, ihr Reden und Handeln den demokratischen Staat untergraben. Es sind Beamt:innen aus Frankfurt, die in Chats den Nazi-Führer Adolf Hitler feiern, unliebsame Gruppen nach Auschwitz schicken wollen, die über behinderte Menschen, Musliminnen und Muslime, über Jüdinnen und Juden, über Linke und Grüne oder generell über Frauen herziehen.

Es sind Vorgesetzte bis hinauf zum hessischen Innenminister, die bei solchen Vorkommnissen nicht zügig einschreiten und Behörden, die Disziplinarverfahren gegen solche Beamt:innen endlos hinauszögern. Es sind Polizist:innen, die gezielt Migrant:innen kontrollieren und schikanieren, nicht nur durch das sogenannte „Racial Profiling“.

Der Frankfurter Kriminologe Singelnstein hat mit anderen Forschenden in einer groß angelegten Studie Menschen befragt, die von gewaltsamen Übergriffen durch die Polizei berichteten. Das Beunruhigende an seiner Studie sind nicht nur die Vielzahl von Vorwürfen, die dort geäußert werden. Sondern insbesondere der Umstand, dass solche Fälle fast nie strafrechtliche Konsequenzen haben. Singelnstein konstatiert, „dass Betroffene polizeilicher Gewalt kaum Chancen haben, ihre Deutung des Geschehens zur Geltung zu bringen“.

Am Kipppunkt angekommen? Delegitimierung des Rechtsstaats schreitet voran

In den meisten Fällen verzichteten die Betroffenen ohnehin auf eine Anzeige – weil sie nicht immer wieder mit der schlimmen Situation konfrontiert werden wollen oder davon ausgehen, dass eine Anzeige nichts bringt. Mit guten Gründen, wie die Studie zeigt. Tatsächlich hatten Anzeigen nur in den wenigsten Fällen Erfolg. Lediglich in zwei Prozent der Fälle wurde Anklage erhoben.

Wenn Menschen aber den – oftmals berechtigten – Eindruck gewinnen, dass sie Unrecht nicht vor Gerichten zur Geltung bringen können, trägt auch das zur Delegitimierung des Rechtsstaats bei. Sind wir an einem Kipppunkt angekommen?

Die Gefahr besteht zumindest, denn im Erleben des polizeilichen Handelns spiegelt sich eine gesellschaftliche Spaltung. Welche weiße Person gerät schon regelmäßig in Polizeikontrollen? Als Gegenmittel genügt es nicht, die Polizei als „Freund und Helfer“ darzustellen; immerhin gibt es kaum einen Beruf, der bereits heute in Fernsehfilmen so positiv dargestellt wird wie der Polizeiberuf.

Die Polizei braucht mehr Glaubwürdigkeit

Was hilft, sind glaubwürdige Initiativen für Transparenz, für eine innere demokratische Kultur in den Reihen der Polizei, für eine effiziente Strafverfolgung, für eine konsequente Anwendung von Disziplinarrecht. Und Präventionspartnerschaften, in denen Zivilgesellschaft und Polizei dauerhaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

Leitbilder für die Polizei helfen hingegen nur, wenn sie mit Leben erfüllt werden. Hessen hat sich nach den Polizeiskandalen der vergangenen Jahre – rechtsextreme Chats, illegale Abfragen aus polizeilichen Systemen, Versagen beim Einsatz gegen den rechten Terroristen in Hanau – auf den Weg gemacht, ein neues Leitbild zu erarbeiten. „Wir schaffen Vertrauen und Akzeptanz durch kompetentes Handeln“, heißt es darin. Oder auch: „Wir sind im Einsatz, mit Engagement und Menschlichkeit.“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen – zumindest für diejenigen, die der Polizei vertrauen. Für die anderen muss es anmuten wie ein rührendes Stück Wirklichkeitsverweigerung. (Pitt von Bebenburg)