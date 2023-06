Netanjahu besorgt: Westliche Waffen aus der Ukraine wohl in iranischen Händen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Iran, ein Verbündeter Russlands, hat sicherlich Interesse an den westlichen Waffen aus der Ukraine. Das sorgt für Bedenken beim israelischen Premierminister Netanjahu.

Tel Aviv – Im Ukraine-Krieg liefern westliche Länder ständig Waffen an das ukrainische Militär, um dem Land bei der Verteidigung gegen den Angriffskrieg von Kreml-Chef Wladimir Putin zu helfen. Mit Blick auf Militärtechnologie gehört auch Israel zu den wichtigsten Ländern der Welt. Bislang weigert sich Israel aber - trotz Druck aus den USA - Offensivwaffen an Kiew zu liefern.

Ukraine-Krieg: Israel fürchtet um westliche Waffen in iranischen Händen

Hintergrund: Im Nachbarstaat Syrien, in dem seit rund 12 Jahren ein Bürgerkrieg wütet, herrscht ein äußerst zerbrechliches Gleichgewicht. Der Iran, Israels Erzfeind, unterstützt den syrischen Diktator Baschar al-Assad und kontrolliert Gebiete innerhalb der Herrschaftsregionen des Regimes. In der Hauptstadt Damaskus und in Aleppo produzieren die Iranischen Revolutionsgarden, die in Syrien großen Einfluss haben, Raketen und stellen somit eine Bedrohung für Israel dar - auch weil sie bewaffnete palästinensische Organisationen versorgen. Israel hat es sich zum Ziel gesetzt, iranische Bestrebungen zur Ausbreitung in der Region um jeden Preis zu durchkreuzen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu

So wie der Iran unterstützt auch Russland den syrischen Diktator in Damaskus. Israelische Kampfflugzeuge fliegen regelmäßig Angriffe gegen Ziele vor allem in Damaskus, um Waffenlieferungen von iranischen Milizen und deren Produktionsstätten zu zerstören. Mit Russland sorgt das bisher noch für minimale Spannungen. Moskau duldet diese Angriffe, unter anderem auch weil die Interessen von Russland und Iran in Syrien teilweise auseinandergehen. Dennoch befinden sich Israel und Russland in Syrien auf entgegengesetzten Seiten.

Israel befürchtet, eine offensive Unterstützung der Ukraine würde Russland verärgern und den israelischen Spielraum in Syrien beschränken. Bislang wurden daher nur defensive Waffen wie Raketenwarnsysteme geliefert. Die Störung des Gleichgewichts in Syrien ist aber offenbar nicht die einzige Sorge von Israel, wie Premierminister Benjamin Netanjahu in einem Interview mit der Zeitung Jerusalem Post offenbarte.

Ukraine-Krieg: Israel will weiterhin keine Offensivwaffen an Kiew liefern

„Wir haben Bedenken, dass jegliche Waffensysteme, die der Ukraine gegeben werden, gegen uns genutzt werden könnten, da sie in iranische Hände fallen könnten“, sagte Netanjahu gegenüber der Zeitung. Dabei handle es sich nicht nur um eine theoretische Möglichkeit. „Es ist tatsächlich passiert, mit den westlichen Panzerabwehrraketen, die wir jetzt an unseren Grenzen finden“, unterstrich der israelische Premier. Daher müsse Israel „sehr vorsichtig“ sein.

Angesichts der fehlenden israelischen Waffenlieferungen sagte Netanjahu, Israel habe eine andere Stellung als Länder wie Polen oder Deutschland. „Wir haben eine enge militärische Grenze zu Russland“, so der Premier. Russische und israelische Piloten seien über Syrien gemeinsam aktiv. Israel müsse weiter die Freiheit haben, „gegen iranische Vorhaben, sich militärisch an unserer nördlichen Grenze zu stationieren, vorzugehen“.

Daher müsse Israel die Linie vorsichtig ziehen. „Wir wollen, dass der Krieg endet“, sagte Netanjahu. Dank ihrer speziellen Stellung könne Israel dazu beitragen, den Konflikt zu lösen, bemerkte der israelische Premierminister außerdem: „Ich bin mir nicht sicher, ob das passieren wird. Es könnte völlig hypothetisch sein, aber es könnte auch passieren.“ So wie Israel bieten auch mehrere afrikanische Länder sowie die Türkei immer wieder eine Vermittlung an. (bb)