Nach Ermordung von Militärchef: Militante Palästinenser greifen Israel mit Raketen an

Von: Teresa Toth

Israelischen Medienberichten zufolge gingen die vom Islamischen Dschihad abgefeuerten Raketen auf offenem Gelände nieder. © Fatima Shbair/dpa

Bei einer Militäroperation ermordet Israel den Anführer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Diese reagieren mit Raketenangriffen.

Tel Aviv – In Israel sind Dutzende Raketen eingeschlagen. Israelischen Medienberichten zufolge gingen die Raketen am Freitagabend (05. August) in mehreren Städten bis zum südlichen Rand der Küstenstadt Tel Aviv nieder. Dort sollen sie auf offenem Gelände eingeschlagen oder vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen worden sein.

Israel hatte zuvor Taisir al-Dschabari, den Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ), im Gazastreifen getötet. Laut dem israelischen Militär war der Palästinenserführer für mehrere Raketenangriffe aus dem Gazastreifen verantwortlich. Die EU und die USA stufen den Islamischen Dschihad als Terrororganisation ein.

Israel: „Wir greifen Tel Aviv und die Städte des Zentrums mit mehr als 100 Raketen an“

Palästinensischen Angaben zufolge kam bei der gezielten Tötung des militanten Kommandeurs mindestens neun weitere Menschen ums Leben – darunter auch ein fünfjähriges Kind und weitere PIJ-Mitglieder. Nach aktuellem Stand seien insgesamt 75 Menschen bei der israelischen Militäroperation verletzt worden. Die Raketenangriffe der Palästinenserorganisation seien nun die Antwort auf die israelische Militäraktion.

„Wir greifen Tel Aviv und die Städte des Zentrums und der Umgebung mit mehr als 100 Raketen an“, so der militärische Arm der Organisation am späten Freitagabend. Laut israelischen Medienberichten erreichten bis Mitternacht mehr als 60 Raketen das Land. Die israelische Regierung betonte indes, dass sie es Terrororganisationen nicht erlaube, die Agenda in den Ortschaften am Rande des Gazastreifens zu bestimmen und israelische Bürger zu bedrohen.

Israel: Verteidigungsminister Benny Gantz genehmigt Mobilisierung Tausender Reservisten

„Israel ist nicht an einer breiten Operation im Gazastreifen interessiert, hat aber auch keine Angst vor ihr“, so Israels Ministerpräsident Jair Lapid. „Wer Israel angreifen will, muss wissen, dass wir zu ihm gelangen werden.“ Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz genehmigte am Abend die Mobilisierung von 25.000 Reservisten.

Der Eskalation voran gegangen war die Festnahme eines Anführers des Islamischen Dschihads im besetzten Westjordanland, Bassem Saadi, bei einem israelischen Anti-Terror-Einsatzes am Montag (01. August). Aus Angst vor Vergeltungsangriffen sperrte das israelische Militär über mehrere Tage hinweg Gebiete am Rande des Küstenstreifens ab und erhöhte die Alarmbereitschaft. (tt/dpa)