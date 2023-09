Proteste in Israel: „Der Justizumbau zielt ab auf Annexion“

Proteste in Israel: Demonstrierende vor dem Obersten Gerichtshof in Israel

Verhandlung vor Oberstem Gericht

Von Inge Günther schließen

In Israel tobt ein Streit um den Justizumbau. Menschenrechtler Omri Metzer erklärt den Protest gegen Netanjahus Regierung und die Unvereinbarkeit von Demokratie und Besatzung.

Tel Aviv – Das Oberste Gericht in Israel hat mit Spannung erwartete Beratungen über einen höchst umstrittenen Justizumbau der rechts-religiösen Regierung begonnen. Am Dienstag (12. September) kamen erstmals in der Geschichte des Landes alle 15 Richter zusammen, um über acht Petitionen gegen eine jüngst verabschiedete Grundgesetzänderung zu beraten. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch unklar. Es wird erwartet, dass die Beratungen mehrere Wochen oder Monate dauern könnten.

Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte Ende Juli die Änderung verabschiedet, die dem Obersten Gericht die Möglichkeit nimmt, gegen „unangemessene“ Entscheidungen der Regierung, des Ministerpräsidenten oder einzelner Minister vorzugehen. Sie ist Teil eines umfassenden Gesetzesvorhabens zur Schwächung der Justiz. Seit Jahresbeginn spalten die Pläne weite Teile der israelischen Gesellschaft. Menschenrechtler Omri Metzer erklärt im Interview, warum:

Justizumbau in Israel: Oberstes Gericht entscheidet über Reform – was bedeutet das?

Herr Metzer, der Justizumbau der teils rechtsextremen Regierung Benjamin Netanjahus wird als Angriff auf die Demokratie verstanden, insbesondere auf das Oberste Gericht als Garant der Gewaltenteilung. Was bedeutet das konkret für eine linke NGO wie den Human Rights Defenders Fund (HRDF)?

Wir stehen Menschenrechtsverteidigern in Verfahren gegen Vorwürfe wegen Demonstrationen, Störung der öffentlichen Ordnung und dergleichen juristisch bei. Auch unterstützen wir palästinensische Menschenrechtler, die vor dem Militärgericht angeklagt sind. Mit dem Obersten Gericht haben wir selten zu tun. Aber der Justizumbau wird indirekte Auswirkungen auf unsere Arbeit haben, und zwar schwerwiegende. Sie bedrohen unsere Existenz.

In welcher Weise?

Wir finanzieren uns großteils über Gelder, die wir von ausländischen Staaten oder Stiftungen, oft aus Europa, erhalten. Wir sind dafür sehr dankbar. Die jetzige Regierung hat nun ein Gesetz in der Pipeline, wonach auf solche Spenden an israelische NGOs Steuern in Höhe von 65 Prozent erhoben werden sollen. Das bedeutet, dass diese Mittel zu 65 Prozent in die Besatzung und die Siedlungen fließen können, statt an Organisationen, die diese Politik bekämpfen. Mit dem Justizumbau wäre auch das Oberste Gericht nicht mehr in der Lage, so ein Gesetz zu kippen.

Privatspenden sollen von dieser neuen Regelung ausgenommen bleiben.

Die bekommen fast nur rechte Organisationen, etwa von jüdischen Sponsoren aus Amerika.

Interview zu Justizreform von Netanjahu: Metzer warnt vor Folgen für Menschenrechtler

Die Rechtsaußen-Regierung Netanjahus scheint wenig Skrupel zu kennen. Was kommt auf linke NGOs in Israel noch zu?

Sie hat sogar vor, ein Kamera-Gesetz zu erlassen, das Videoaufnahmen von Soldaten im Einsatz in der Westbank verbieten soll. Also das, was Menschenrechts-Aktivistinnen und Aktivisten tun. Sie werden kriminalisiert, weil sie den Record-Button gedrückt haben. Das betrifft Menschenrechtler überall im Land und erlaubt ihnen im Grunde kaum noch, sich zu engagieren.

Proteste gegen Justizreform – wer steckt dahinter?

Die Demokratieverfechter, die seit über acht Monaten allwöchentlich auf die Straße gehen, kommen aus einem breiten Spektrum von mitte-rechts bis links, von ehemaligen Militärs und Reservisten über LGBTQ-Gruppen bis hin zu dem kleinen, aber stets präsenten Anti-Besatzungs-Block. Liegt darin nicht eine Chance für ein neues kritisches Bewusstsein, das auch die Palästina-Frage nicht ausklammert?

Wenn, dann aus unterschiedlichen Motiven. In gewisser Weise trägt der explizite Rassismus von Itamar Ben-Gvir von der Partei „Jüdische Macht“ und Bezalel Smotrich von den „Religiösen Zionisten“ (beide Kabinettsmitglieder; Red.) zu einer Art kritischen Bewusstwerdung bei.

Sie spielen auf Smotrichs Aufruf an, Huwara, ein palästinensisches Dorf, auszuradieren; oder Ben-Gvirs Statement, jüdische Siedler hätten nun mal Vorfahrt in der Westbank?

Ja, so was ist ein Augenöffner. Man möchte nicht, dass Israel so in der Welt gesehen wird. Aber als Menschenrechtsverteidiger nehmen wir auch wahr, weshalb eine der Hauptgruppen in der Protestbewegung wie die „Brothers in Arms“, die aus dem Sicherheitsapparat kommen, für ein starkes Justizsystem eintritt. Sie sagen nichts darüber, ob Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten begangen wurden. Aber sie sagen laut und klar, dass man ein starkes Oberstes Gericht in Israel braucht, um gegen Prozesse vor dem Internationalen Strafgericht oder dem Internationalen Gerichtshof gefeit zu sein. Weil ein respektables unabhängiges Justizsystem der beste Schutz gegen Einmischung von außen ist.

Trotzdem, Slogans wie „Demokratie und Besatzung sind unvereinbar“, sind bei den Protesten nicht zu überhören.

Ja, es stimmt, den Leuten wird bewusster, worum es den extremrechten Parteien bei dem Justizumbau geht, nämlich um eine Annexion der Westbank und nach meiner Überzeugung auch um ethnische Säuberung in den C-Gebieten (Red. gemeint sind die 60 Prozent des Westjordanlandes, in denen sich neben israelischen Siedlungen noch palästinensische Dörfer befinden).

Extremrechten Parteien geht es bei dem Justizumbau um eine Annexion der Westbank.

Oberstes Gericht in Israel kann Justizreform ausbremsen

Ein solches Vorhaben könnte das Oberste Gericht ausbremsen. Auch wenn es nicht gerade eine linke Bastion ist, hat es doch öfters zugunsten der Anerkennung von Rechten von Palästinenser:innen entschieden. Ein Grund, warum das rechte Lager es entmachten will?

Ja, unbedingt. Aber das Bild ist mir ein bisschen zu rosig. In anderen Fällen haben die Richter Siedlervorhaben gestützt. Andererseits hat das Oberste Gericht wiederholt arabisch-israelische Parteien bei den Wahlen zur Knesset zugelassen, deren Kandidatur die Wahlkommission sperren wollte. Auch das ist dem rechten Lager ein Dorn im Auge.

Die Angemessenheitsklausel, um ein Gesetz von unabhängiger Seite zu prüfen, hat die Regierungskoalition bereits einstimmig abgeschafft. Sieben beim Obersten Gericht eingereichte Petitionen wenden sich dagegen. Am 12. September ist eine erste Anhörung terminiert …

… keine Ahnung, was rauskommt. Aber Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara, die die Petitionen gegen die Regierung unterstützt, beweist Courage.

Wie muss ein neuer Friedensprozess in Israel aussehen?

Der Jahrestag der Osloer Friedensabkommen fällt auf den Tag danach, den 13. September. Als gescheitert gilt der Friedensprozess schon lange. Aus dem israelischen wie palästinensischen Vokabular ist der Begriff verschwunden. Was falsch lief, füllt Bücher. Aber wie müsste ein Friedensprozess jetzt aussehen?

Kurz gesagt, kollektive Rechte für Palästinenser, ein Ende der Besatzung sollten der Ausgangspunkt für Gespräche sein, nicht deren Ergebnis. Anders sind keine politischen Verhandlungen auf Augenhöhe möglich. „Oslo“ war als Friedenskonzept nicht praktikabel, insofern auch schlecht für Israel. Es hat den Siedlungen natürliches Wachstum erlaubt, was sich als Mittel entpuppt hat, Rechte der Palästinenser zu missachten.

Sind die Siedler die eigentlichen Gewinner von „Oslo“?

Sie sind zumindest stärker denn je. Übergriffe radikaler Siedler haben zugenommen, ohne dass sie groß zur Rechenschaft gezogen werden. Ihre wilden Außenposten werden reihenweise legalisiert. Siedler-Repräsentanten hatten sie schon in früheren Regierungen. Aber jetzt sitzen dort die Allerextremsten.