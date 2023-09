„Wo sind die Bremsen?“: Netanjahus Justizreform spaltet weiter das Land

Israelis protestieren vor dem Obersten Gerichtshof gegen den Plan der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystem zu reformieren. © Ilia Yefimovich/dpa

Die Regierung will sie, die Bevölkerung ist dagegen: Die umstrittene Justizreform liegt jetzt beim Obersten Gericht. Doch die Proteste in Israel gehen weiter.

Jerusalem – Das Verfahren gilt als eines der Wichtigsten in der Geschichte in Israel: Seit Dienstag verhandelt der Oberste Gerichtshof über die Frage, ob dem Gericht selbst die Befugnisse der Rechtsaufsicht durch die Legislative entzogen werden könnten.

Das Verfahren zur Justizreform, das sich über Monate hinziehen wird, findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem das zutiefst polarisierte Land von Protesten heimgesucht wird und am Rande einer schweren Verfassungskrise steht. Denn die am stärksten rechtsgerichtete Regierung in seiner Geschichte versucht, die Funktionsweise der Institutionen des Landes zu ändern.

Die Argumente werden von allen 15 Richtern angehört, was eine noch nie dagewesene Besetzung des gesamten Gerichts darstellt. In einem Leitartikel der Tageszeitung Haaretz vom Dienstag hieß es, dies sei „die wichtigste Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof in der Geschichte Israels“, doch ist noch nicht einmal klar, ob die Regierung die endgültige Entscheidung respektieren wird.

Massenproteste begleiten die Justizreform in Israel

Nach acht Monaten mit Massenprotesten, Streiks und Straßenblockaden - darunter Zehntausende von Menschen, die sich in der Nacht vor Beginn der Anhörung vor dem Gericht versammelten - haben sich die Probleme zu rechtlichen Auseinandersetzungen über die Gewaltenteilung in einem Land ohne geschriebene Verfassung und ein System der legislativen Kontrolle, das sich fast ausschließlich auf den Obersten Gerichtshof stützt, verdichtet.



Das Gericht wurde von den Antragstellern, die eine Abstimmung der Regierung im Juli als Machtübernahme auf Kosten der richterlichen Unabhängigkeit bezeichneten, aufgefordert, über sein eigenes Schicksal zu entscheiden. Konkret beschloss die Regierungskoalition, dem Gericht die Befugnis zu entziehen, Maßnahmen der Regierung aufzuheben, die sie für „unangemessen“ hält.

Simcha Rothman, das Knessetmitglied, das den Gesetzesentwurf zur Justizreform eingebracht hat, argumentierte während der Anhörung, dass die Richter als „privilegierte Elite“ agierten und darauf hinarbeiteten, den Willen des Volkes umzustoßen. „Es ist mir klar, dass die Herren Richter glauben, dass sie richtig handeln“, sagte Rothman. „Aber wenn Sie in dieser Frage die letzte Instanz sind, wo sind dann die Gleichgewichte und wo sind die Bremsen?“

Die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Esther Hayut, erwiderte, dass es bei der Anhörung nicht um die Mitglieder des Gerichts gehe, sondern um dieses spezielle Gesetz. „Es geht uns nicht um unsere Würde oder unseren Status“, sagte sie. „Wir befassen uns mit den lebenswichtigen Interessen der Öffentlichkeit, wenn Pflichten verletzt werden, zu denen die Verwaltungsbehörde, in diesem Fall die Regierung, verpflichtet ist.“

Israels Oberster Gerichtshof in Jerusalem © ecomedia/robert fishman/Imago

„Lassen nicht auf uns herumtrampeln“: Benjamin Netanjahu veröffentlicht Video zur Justizreform

Unabhängig davon, wie das Gericht entscheidet, sind die Aussichten auf eine Krise in der Verwaltung groß. Einige wichtige Minister haben erklärt, sie würden sich nicht an ein Urteil halten, das ihr Votum vom Juli, die gerichtlichen Überprüfungsbefugnisse des Gerichts zu beschneiden, rückgängig macht. Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich geweigert, klar zu sagen, dass er dem Urteil Folge leisten würde. Letzte Woche retweetete Netanjahu ein Video einer Rede des Knessetsprechers, in der dieser sagte, dass „die Knesset nicht aufgeben und akzeptieren wird, dass auf ihr herumgetrampelt wird“.



Wenn das Gericht das Gesetz aufhebt, wäre es das erste Mal, dass es eine Gesetzesänderung an einem „Grundgesetz“ rückgängig macht. Es könnte das Gesetz auch aufrechterhalten, aber versuchen, seine Anwendung einzuschränken. In beiden Fällen ist unklar, ob sich die Regierung an die Entscheidung halten wird.

Justizreform erregt Widerstand „Die Verfassungkrise ist bereits da“

„Die Verfassungskrise ist bereits da“, sagte Tzipi Livni, eine ehemalige Justizministerin und Gegnerin der Justizreform, auf der Massenkundgebung vor dem Gericht am Montagabend.

Die Kontroverse hat die Stabilität Israels erschüttert, die Währung fallen lassen, Investoren in die Flucht getrieben und zu einer Spaltung in den Reihen des Militärs geführt, die Kommandeure dazu veranlasste, die Regierungsminister vor einer Bereitschaftskrise zu warnen.



Am Tag vor der Sitzung des Obersten Gerichtshofs füllten Demonstranten das Zentrum Jerusalems, strömten aus dem Bahnhof und füllten die Straßen rund um das Gericht, das Parlament und das Büro des Premierministers. Die Polizei schlug die Proteste zurück.

Einige hatten in der Nähe des Gerichts kampiert. Inmitten der starken Polizeipräsenz trommelte die kleinere Menge am Dienstag und blies in Vuvuzelas - was die Autofahrer zum Hupen veranlasste - und schwor, weiterhin die Straßen zu füllen und gegen die Justizreform zu kämpfen. „Jetzt warten wir auf den Obersten Gerichtshof“, sagte Eyal Jaffe, 71, ein pensionierter Oberst, der eine Gruppe von Veteranen des Jom-Kippur-Krieges von 1973 anführt, die in den letzten 24 Stunden vor dem Gericht gewartet hatte. „Und wenn diese Revolution weitergeht, werden wir weiter protestieren“. In der Armee stößt die Justizreform seit langem auf verheerende Reaktionen.

Proteste gegen Justizreform: Demonstranten umzingeln das Oberste Gericht

Die Anhörung begann mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gerichtsgebäude und im Inneren. Die Regierung trägt ihre Argumente zuerst vor, gefolgt von den Anwälten der Gegner. Ilan Bombach, ein Anwalt der Regierung, erklärte den Richtern, dass der Oberste Gerichtshof nicht befugt sei, eine von der Knesset beschlossene Änderung eines Grundgesetzes zu überprüfen, und dass die aktuellen Argumente von den gewählten Gesetzgebern zu entscheiden seien.

Ein Richter fragte daraufhin, was passieren würde, wenn die Knesset Rechte abschaffen würde, die der Oberste Gerichtshof gewährleistet. „Das ist ein extremes Szenario“, sagte Bombach. „Die Regierung und die Knesset erwarten, dass der Oberste Gerichtshof ihnen vertraut, dass sie nicht das einsetzen, was man als Atomwaffe bezeichnen könnte.“

Ungewöhnlicherweise wird die Regierung nicht von der israelischen Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara vertreten, die nicht nur gegen die Gesetzesänderung ist, sondern auch ihren eigenen Anwalt geschickt hat, um dagegen zu argumentieren. „Wenn die Regierung uns sagt: ‚Vertraut uns‘, müssen wir sehr vorsichtig sein“, sagte Anar Helman, der Vertreter des Generalstaatsanwalts, nach einer Mittagspause vor dem Gericht.

In dem engen Anhörungssaal drängten sich Regierungsbefürworter, Gegner und internationale Diplomaten. Unter ihnen war Amit Becher, der Vorsitzende der israelischen Anwaltskammer und einer der Antragsteller gegen die Gesetzesänderung, der am Dienstag auf X, der früher als Twitter bekannten Social-Media-Plattform, sagte, dass „der Kampf lang ist, aber am Ende werden die Demokratie und der Zionismus gewinnen“.

Justizreform in Israel: Das Land ist tief gespalten

Justizminister Yariv Levin, ein entschiedener Befürworter der Justizreform, schrieb auf Facebook, dass die Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof selbst „ein fataler Schlag für die Demokratie und den Status der Knesset“ sei. . . . Das Volk ist der Souverän, und sein Wille kommt in den von der Knesset erlassenen Grundgesetzen zum Ausdruck.“



Die Debatte innerhalb und außerhalb der Gerichtsmauern verdeutlichte die tiefgreifende Spaltung in der Sichtweise der Israelis auf das Oberste Gericht. Die Rechte prangert das Gericht als elitäre, linke und säkulare Institution an, die der Regierungspolitik, die ihrer Meinung nach den Willen der Wähler widerspiegelt, im Wege steht. Die Linke sieht es als eine der letzten demokratischen Säulen, als Hüterin der Minderheitenrechte.

Netanjahu war am Dienstag nicht vor Gericht, sondern berief stattdessen eine ungewöhnliche Sitzung des gesamten Kabinetts ein, an der auch sein oberster Rechtsberater teilnahm. Der Premierminister sagte, er habe die vergangene Woche damit verbracht, nach einem Kompromiss zu suchen, der ein umstrittenes Gerichtsurteil verhindern oder zumindest aufschieben würde. Das Ansehen des langjährigen Regierungschefs in den Umfragen und in der internationalen Gemeinschaft hat durch die Kontroverse erheblich gelitten.

Netanjahu trifft Musk und Biden in New York

Er wird nächste Woche nach New York reisen und hofft auf eine verspätete Einladung zu einem Treffen mit Präsident Biden, der die Justizreform kritisch sieht. Am Montag meldete der israelische Fernsehsender Channel 12, dass Netanjahu in San Francisco mit Elon Musk, dem Eigentümer von X, zusammentreffen wird, bevor er im Laufe der Woche vor der UN-Vollversammlung spricht.



Tzachi Hanegbi, Israels nationaler Sicherheitsberater und langjähriger Verbündeter Netanjahus, sagte letzten Monat, Netanjahus Büro erwarte eine Einladung ins Weiße Haus. Doch am Sonntag erklärte er in einem Interview mit dem lokalen Radiosender 103FM lediglich, dass die beiden Staatsoberhäupter zur gleichen Zeit in New York sein würden.

Rubin berichtete aus Tel Aviv.

