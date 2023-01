Nahost-Konflikt bereitet Sorge: Israel will mehr Waffenscheine – Blinken begibt sich auf brisanten Besuch

Tel Aviv – Israels Regierung – die am weitesten rechts stehende, die das Land je hatte – ist erst seit einem Monat im Amt. Seitdem ist der Konflikt mit den Palästinensern noch einmal gefährlich eskaliert. Die Gewaltwelle hatte allerdings schon in der Amtszeit der liberaleren Vorgängerregierung mit einer Serie von Anschlägen begonnen.

Nach Anschlägen in Jerusalem: Netanjahu will gegen „Familien von Terroristen“ vorgehen

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat eine „starke“ und „schnelle“ Antwort auf die Anschläge in Ost-Jerusalem angekündigt. Das Sicherheitskabinett kündigte in der Nacht zu Sonntag (29. Januar) folgende Schritte an:

„Familien von Terroristen, die Terrorismus unterstützen“ die Sozialhilfe zu streichen

Einen Gesetzentwurf beraten, wonach Angehörigen ihre israelischen Ausweise entzogen werden können.

Einen leichteren Zugang zu Waffen für Zivilisten.

Bereits am Sonntag versiegelte israelisches Militär das Haus der Familie des Attentäters, der am Freitagabend vor einer Synagoge sieben Menschen erschossen und mindestens drei verletzt hatte, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Heikle Reise von Blinken: US-Außenminister besucht Israel und Palästinensergebiete

Der US-Außenminister Antony Blinken besucht ab Montag (30. Januar) Israel und die Palästinensergebiete. Es stehen Gespräche mit Netanjahu und Außenminister Eli Cohen sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas auf dem Programm. Blinken hatte die israelische Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland zuletzt mit deutlichen Worten kritisiert.

Aufnahme vom 28. Januar: Israelische Sicherheitskräfte stehen Wache in Jerusalem © Ahmad Gharabli/AFP

Atomstreit mit Iran: Blinken sieht „alle Optionen auf dem Tisch“

Aber nicht nur die Beziehungen zu den Palästinensern, auch, auch das Thema Iran dürfte im Mittelpunkt stehen. Die US-Regierung mit Präsident Joe Biden hat ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen, um den Iran davon abzuhalten, in den Besitz von Atomwaffen zu kommen. Blinken sagte am Sonntag in einem Interview dem Sender Al-Arabija, alle Optionen seien auf dem Tisch.

Auf Nachfrage, ob das auch eine militärische Option mit einschließe, wollte Blinken das nicht ausschließen. Er sagte aber auch, dass der bevorzugte Weg der der Diplomatie sei. Erst vor wenigen Tagen hatten die USA mit Israel eine großangelegte Militärübung abgeschlossen. Hintergrund sind wachsende Sorgen angesichts des iranischen Atomprogramms. (frs mit Material von AFP und dpa)