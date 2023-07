Nicht nur wegen Bedrohung durch Iran: Israel rüstet sich für den Cyber-Krieg der Zukunft

Von: Markus Bickel

Das in Ber Sheva stationierte Cyber-Krisen-Reaktionsteam (CERT) geht täglich Hunderten Hinweisen auf Attacken im Netz nach und schützt die kritische Infrastruktur Israels. © N. Bruckmann/Midjourney (maschinell erstellt*)

Vom Iron Dome zum Cyber Dome: Israel strebt einen regionalen Abwehrpakt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten an, um sich vor Cyber-Angriffen zu schützen.

Ber Sheva – Für den Generaldirektor des Nationalen Cyber-Direktorats Israels ist der Feind klar. „Iran, Iran, Iran“, sagt Gaby Portnoy, dessen Posten direkt im Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem angesiedelt ist. Hundert Kilometer südlich, in Ber Sheva mitten in der Negev-Wüste, unterhält die Behörde zudem ein Cyber-Krisen-Reaktionsteam (CERT), das täglich Hunderten Hinweisen auf Attacken im Netz aus der Bevölkerung nachgeht. Das Anrufzentrum zum Schutz kritischer Infrastruktur vor Cyberattacken soll in den kommenden Jahren weiter wachsen.

Als „Cyber-Hauptstadt Israels“ preist Portnoy Ber Sheva, das unweit der Grenzen zu Jordanien und Ägypten liegt. Mehr als 30 Jahre arbeitete er für den Militärgeheimdienst der Israel Defense Force (IDF), ihm unterstanden unter anderem die Units 8200 und 9900. Die IDF-Eliteeinheiten für Fernmelde- und elektronische Aufklärung bilden den Talentpool der heimischen Cyber-Industrie, eine der größten der Welt: 40 Prozent der globalen Cyber-Investments flossen 2021 nach Israel, 17 Milliarden Dollar insgesamt 2022 in den Hightech-Sektor. Nur Indien, Großbritannien, China und die USA zogen weltweit mehr Venture-Kapital an.

Israel: Offene Drehtüren zwischen Armee und Hightech-Sektor

Portnoy macht kein Geheimnis daraus, dass die israelische Cyberabwehr auf Quellen kommerzieller Anbieter zurückgreift – die israelischen Nasdaq-Unternehmen Check Point und CyberArk dürften dazu zählen. Auch ihre CEOs, Gil Shwed und Udi Mokady, dienten einst in der Unit 8200 und setzen nun Milliarden um. Die Hightech-Eliteeinheit gilt als Entwickler des Computerwurms Stuxnet, der 2010 Steuerungssysteme zur Uran-Anreicherung in iranischen Atomanlagen sabotierte. Der Malware-Angriff, zu dem sich Israel nie bekannt hat, markierte den Beginn der Cyberkriegsära.

Portnoy wiederum macht das iranische Ministerium für Nachrichtenwesen (MOIS) für schwere Cyber-Angriffe in Israel verantwortlich – darunter den auf die Technion-Universität in Haifa im Februar und den auf ein Krankenhaus in Hadera 2021. „Für einige Leute im iranischen Geheimdienstministerium gehört es zum Alltag, das Leben von Zivilisten in aller Welt zu schädigen“, so Portnoy.

Neben Mojtaba Mostafavi und Farzin Karimi in Teheran zähle auch Ali Haidari dazu, der in Beirut „die iranische Zusammenarbeit mit der Hisbollah koordiniert, um unschuldige libanesische Zivilisten im Cyberspace zu schädigen“. MuddyWaters nennt sich die Gruppe, die sich des Angriffs auf das Technion Anfang des Jahres bezichtigten, wie die Gruppe Darkbit mit dem Ministerium für Nachrichtenwesen in Teheran assoziiert.

Generative KI als neue Waffe im israelischen Cyberkrieg

Der Cyber-Abwehr dient auch ein vom Inlandsgeheimdienst Shin Bet entwickeltes System Generativer Künstlicher Intelligenz namens „Shabi“ – dem neuesten Element in Israels Sicherheitsarchitektur, die Angriffe nicht nur aus dem Iran, sondern auch seiner arabischen Nachbarn seit 75 Jahren abwehrt. Das nun intensiver denn je im Cyber-Raum zu praktizieren, schafft das Land auch deshalb so erfolgreich, weil die Grenzen zwischen geheimdienstlichen, militärischen und kommerziellen Quellen verschwimmen, wenn es um Aufklärung und Abwehr in der vierten Dimension geht.

So haben sich neben Microsoft, Google, dem israelischen Rüstungskonzern Elbit und der Deutschen Telekom 80 weitere Firmen in Ber Sheva niedergelassen – direkt neben einem Stützpunkt von 1.000 Soldaten, der bis 2026 auf 14.000 Kräfte anwachsen soll. 6.000 davon bilden den Nukleus eines Cyber-Abwehr-Hubs, der die IDF für den Cyberkrieg der Zukunft rüsten soll.

Die Abraham-Abkommen ordnen den Nahen Osten neu

Dazu zählt auch die enge Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die seit Abschluss der Abraham-Abkommen 2020 wie Marokko und Bahrain diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten. Eine „multinationale Cyber-Kooperationsplattform“ sei im Aufbau, bekräftigt Portnoys Counterpart aus Abu Dhabi, Mohammed al-Kuwaiti. Im Juni war der Cyber-Security-Chef der Emirate Gast auf der Cyber Week in Tel Aviv – und saß gemeinsam mit dem Direktor des israelischen Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, auf einem Panel. Vor Abschluss der Abraham-Abkommen wäre das undenkbar gewesen.

Das Interesse der Emirate an Israels Cyber-Ökosystem kommt nicht von ungefähr. Allein die Angriffe auf Firmen in der vis-à-vis zur iranischen Küste gelegenen Petrodollarmonarchie stiegen im vergangenen Jahr um mehr als dreißig Prozent – und liegen damit im weltweiten Trend. Das Know-how der Cyber-Nation Israel zu nutzen, ist denn auch ausdrückliches Ziel der Führung in Abu Dhabi. Es gehe darum, die Abraham-Abkommen „über die Beziehung zwischen Regierungen hinaus“ weiterzuentwickeln, um „neu aufkommende Bedrohungen für die VAE und Israel“ gemeinsam zu adressieren, sagt Cyber-Security-Chef al-Kuwaiti. Als „gute Grundlage für einen regionalen Cyber-Verteidigungspakt“ bezeichnet auch Shin-Bet-Direktor Bar die Abkommen.

Allerdings fürchten zahlreiche frühere israelische Geheimdienstchefs sowie hochrangige Armee-Offizielle die größte Bedrohung zurzeit vor allem im Innern. Aus Protest gegen die von Ministerpräsident Netanjahus rechtsreligiöser Regierung geplanten Beschränkungen der Judikative kündigten zudem fünfzig Reserveoffiziere der Cyberspionageeinheit 8200 vergangene Woche an, Aufrufen zu Reserveübungen nicht mehr zu folgen. In Eliteeinheiten der Armee versorgen die Reservisten die Soldaten unter anderem mit Aufklärungsergebnissen in Echtzeit.

*Dieses Bild wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Text-to-Image-Modell genutzt. Auswahl des Modells, Entwicklung der Modell-Anweisungen sowie finale Bearbeitung des Bildes: Art Director Nicolas Bruckmann.