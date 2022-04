Islamischer Staat: Terrormiliz formiert sich neu

Von: Marvin Ziegele

Kämpfer der Taliban in Afghanistan. Die Taliban rühmen sich mit Erfolgen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, doch der IS gewinnt in der Region an Stärke. © Elise Blanchard/AFP

Den Taliban in Afghanistan ist der sogenannte Islamische Staat (IS) ein Dorn im Auge. Und die Terrormiliz behauptet ihre Position.

Dschalalabad – Die Feindschaft zwischen den Taliban und dem sogenannten Islamischen Staat (IS) wurzelt tief. Basheer war ein junger Taliban-Kämpfer, kaum aus dem Teenageralter heraus, als der IS vor fast acht Jahren sein Dorf im Osten von Afghanistan übernahm. Die Kämpfer trieben Dorfbewohner zusammen, die als Taliban identifiziert wurden, und töteten sie, wobei sie die Männer enthaupteten und ihre Familien zwangen, dabei zuzusehen..

Basheer entkam und lebte in den folgenden Jahren, als der IS mehrere Bezirke in der Provinz Nangarhar kontrollierte, im Verborgenen. Mit der Zeit stieg er in den Reihen der Taliban auf.

Islamischer Staat (IS): Taliban rühmt sich mit Erfolgen gegen Terrormiliz

Heute ist er unter dem Namen Engineer Basheer der Geheimdienstchef der Taliban in Ostafghanistan und spielt eine führende Rolle im Kampf gegen den IS, berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP).

„Ich kann ihre Grausamkeit nicht in Worte fassen, was auch immer einem in den Sinn kommt, sie haben mehr getan als das“, sagte er kürzlich in einem Interview der AP in seinem Hauptquartier in Jalalabad, der Hauptstadt von Nangarhar.

Islamischer Staat (IS) in Afghanistan: Angriffe auf Pakistan ausgedehnt

Seit ihrer Machtübernahme in Afghanistan vor acht Monaten rühmen sich die Taliban mit ihrem Erfolg bei der Bekämpfung des Islamischen Staates, doch die Kämpfer haben sich auf das benachbarte Pakistan ausgedehnt und dort ihre Angriffe verstärkt. Analysten zufolge hat sich der IS zu einer grenzüberschreitenden Terrorgruppe entwickelt, einer der tödlichsten in einer Region, die viele gewalttätige, radikale Organisationen hervorgebracht hat.

Bis Ende März 2022 gab es in Pakistan 52 Anschläge von Militanten, verglichen mit 35 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Anschläge sind auch tödlicher geworden. In diesem Jahr wurden in Pakistan bisher 155 Menschen bei solchen Anschlägen getötet, im Jahr 2021 waren es 68.

Afghanistan und Pakistan: ISIS-K verübt Anschläge

Die schlimmsten Anschläge wurden von einer rücksichtslosen Tochtergesellschaft des Islamischen Staates verübt, die als Islamischer Staat in der Provinz Khorasan oder ISIS-K bekannt ist.

Dr. Amira Jadoon, Assistenzprofessorin am Zentrum für Terrorismusbekämpfung an der US-Militärakademie in West Point, sagte der AP, der ISIS-K sei schwächer als im Jahr 2019. Aber er hat sich von einer Aufstandsbewegung zu einer typischen Terrorgruppe gewandelt, ein subtiler, aber wichtiger Unterschied, sagte sie.

Islamischer Staat (IS) genießt „mehr Freiheiten“ als je zuvor

„Sie ist jetzt eine stärkere Terrorgruppe als 2019, aber vielleicht ein schwächerer „Aufstand“ im Vergleich zu ihren früheren Spitzenjahren, da sie nicht dasselbe Maß an territorialer Kontrolle hat und keine Zivilbevölkerung kontrolliert“, sagte Jadoon. Anders als in Afghanistan hat der IS-K bisher nicht versucht, Anspruch auf ein Gebiet in Pakistan zu erheben.

Nichtsdestotrotz: In einem UN-Bericht vom Februar 2022 wird die Zahl der ISIS-K-Kämpfer auf etwa 4000 geschätzt, und es heißt, dass sie „mehr Freiheit genießen als je zuvor in der jüngeren Geschichte“. (marv mit AP)