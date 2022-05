Ermittlungserfolg gegen Terrormiliz: IS-Anführer offenbar in Istanbul verhaftet

Von: Sandra Kathe, Tobias Utz

Teilen

Eine Flagge des sogenannten Islamischen Staates (IS). © Andy Rain / dpa

Der IS-Anführer Abu Hassan al-Hashimi al-Quraishi ist wohl bei einer Razzia in der Türkei verhaftet worden. Die türkische Regierung kündigt eine Stellungnahme an.

Ankara/Istanbul – Bei einer Razzia in Istanbul haben Anti-Terror-Einheiten der türkischen Polizei den neuen Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat verhaftet. Das berichteten am Donnerstag (26. Mai) türkische Medien, wie der TV-Sender odatv4, sowie die US-Nachrichtenagentur Bloomberg übereinstimmend. Auch hochrangige Sicherheitsbeamte aus der Türkei haben die Berichte Bloomberg gegenüber bestätigt, unabhängig verifizieren konnte das Rechercheteam die Nachricht jedoch noch nicht.

Wie es im Bericht von odatv4 heißt, sei der IS-Anführer Abu Hassan al-Hashimi al-Quraishi, nach umfassenden Observierungsmaßnahmen seitens der türkischen Polizei ausfindig gemacht und ohne Schusswechsel festgenommen worden. In unmittelbarer Umgebung zu dem Haus, in dem der mutmaßliche Terroristenführer sich aufgehalten haben soll, sei in den Tagen vor der Verhaftung eigens eine Polizeistation eingerichtet worden.

Nach Verhaftung von IS-Anführer: Erdogan will Details bekannt geben

Im Zuge der Ermittlungen sowie erster Verhöre im Anschluss an die Festnahme des IS-Anführers seien darüber hinaus wichtige Informationen über die Terrormiliz erlangt worden. Offiziellen Informationen zufolge sei der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereits über die Festnahme informiert worden und werde in den nächsten Tagen Details über den Fahndungserfolg bekannt geben und weitere Schritte ankündigen.

Seit Anfang März 2022 ist Abu Hassan al-Hashimi al-Quraishi Anführer des IS und Nachfolger seines Bruders, des früheren „Kalifen“ Abu Bakr al-Baghdadi. Seitdem formiert sich die Terrormiliz neu. (tu/ska)