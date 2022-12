Sittenpolizei im Iran wohl aufgelöst - Neues „Kopftuch-Gesetz“ geplant

Von: Katja Thorwarth, Vincent Büssow

Teilen

Die iranische Sittenpolizei wird aufgelöst. Parallell soll ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden - wegen der Proteste im Iran.

+++ 16.35 Uhr: Beobachterinnen des Iran sprechen nach der Ankündigung des Generalstaatsanwalts, die sogenannte Sittenpolizei abgeschafft zu haben, von einem Ablenkungsmanöver. So bezeichnete die Journalistin Gilda Sahebi den Schritt auf Twitter als „Propaganda“ des Iran, und verwies dabei auf Kontakte vor Ort. Die ehemalige Leiterin des ARD-Studios in Teheran, Natalie Amiri, stellte indessen eine Verbindung zu dem Generalstreik her, der im Iran ausgerufen wurde. Dennoch bezeichnete sie die Auflösung der Organisation als „Teilerfolg“.

+++ 13.35 Uhr: In einem ungewöhnlichen Schritt hat der Iran die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses angekündigt, der die Gründe für die seit mehr als zwei Monaten andauernden Proteste im Land klären soll. Allerdings sollen weder Demonstranten oder Systemkritiker noch andere politische Parteien daran teilnehmen, erklärte Innenminister Ahmad Wahidi laut Nachrichtenagentur Ilna am Sonntag.

Ein Kopftuch ist für Frauen im Iran Pflicht. © Rouzbeh Fouladi/dpa

+++ 10.40 Uhr: Die iranische Sittenpolizei ist nach Justizangaben aufgelöst worden. „Die Sittenpolizei hat nichts mit der Justiz zu tun und wurde von denjenigen, die sie in der Vergangenheit eingerichtet haben, geschlossen“, sagte Generalstaatsanwalt Mohammed Dschafar Montaseri nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna in der zentraliranischen Stadt Ghom.

Sittenpolizei im Iran wohl aufgelöst - Neues „Kopftuch-Gesetz“ geplant

Erstmeldung: Teheran - Im Iran protestieren die Menschen seit dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini gegen das Regime. Die junge Frau war Mitte September von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die Kleiderordnung verstoßen haben soll. Es hätten Haarsträhnen unter ihrem Kopftuch herausgeschaut. Bislang sollen nach Einschätzung von Menschenrechtlern rund 470 Demonstrant:innen bei den Protesten getötet worden sein.

Jetzt reagiert das iranische Parlament, denn nach Angaben des Generalstaatsanwalts ist die Sittenpolizei aufgelöst worden, die bislang hauptsächlich für die Einhaltung der Kleidungsvorschriften von Frauen zuständig war. „Die Sittenpolizei wurde aufgelöst, aber die Justizbehörde wird sich weiterhin mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung auseinandersetzen“, zitierte die Tageszeitung Shargh den Generalstaatsanwalt Mohammed-Dschafar Montaseri am Sonntag (3. Dezember). Weitere Details zu den Umständen und der Umsetzung der Auflösung gab es nicht.

Proteste im Iran: Kritiker:innen reagieren verhalten auf Auflösung der Sittenpolizei

Kritiker:innen der politischen Führung im Iran reagierten verhalten auf die Ankündigung. Die Sittenpolizei sei schließlich nicht das Problem, sondern der Kopftuchzwang. So formulierte es ein iranischer Aktivist auf Twitter: „Frauen müssen überall ohne Kopftuch verkehren können“, forderte er. Dies sei „nur der erste Schritt.“ Andere Beobachter vermuten, dass die Auflösung der Sittenpolizei zwar kein Ende des Kopftuchzwangs bedeute, aber einen wichtigen Teilerfolg der Frauenbewegung im Iran darstellen könnte.

Dabei hatte der iranische Staatsanwalt erst am Freitag verkündet, gemeinsam mit dem iranischen Parlament an einem Kopftuch-Gesetz zu arbeiten. In der Islamischen Republik werde demnach ein Gesetz geprüft, das Frauen zur Kopfbedeckung verpflichtet. „Das Parlament und die Justiz arbeiten“ an diesem Thema, hatte Montaseri laut der Nachrichtenagentur Isna erklärt. Er kündigte Ergebnisse in „ein oder zwei Wochen“ an, äußerte sich aber nicht dazu, was an dem ursprünglichen Gesetz geändert werden könnte.

Iran: Proteste gegen iranische Kleiderordnung für Frauen gehen weiter

Die Sittenpolizei war der Auslöser der bereits seit mehr als zwei Monaten andauernden systemkritischen Aufstände in dem Land nach dem Tod der 22-jährigen Amini. Seit Ausbruch der Proteste werden der Kopftuchzwang und die islamischen Kleidervorschriften von vielen Frauen zunehmend ignoriert. Laut islamischen Gesetzen müssen Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch sowie einen langen, weiten Mantel tragen, um Haare und Körperkonturen zu verhüllen. Dieses Gesetz ist seit über 40 Jahren Teil der gesellschaftspolitischen Doktrin des islamischen Systems um, wie es heißt, „Land und Volk vor der westlichen Kulturinvasion zu retten“.

Ab Montag sind landesweit weitere Proteste - und laut Oppositionskreisen auch Streiks - geplant. (ktho/vbu/dpa)