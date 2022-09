Iran: Regime kündigt hartes Durchgreifen gegen Demonstranten an

Proteste im Iran: Zahl der Toten steigt

Von: Jan-Frederik Wendt, Moritz Serif, Erkan Pehlivan

Bislang sind bei landesweiten Proteste gegen die iranische Führung mindestens 35 Menschen getötet worden.

Update vom Samstag, 24. September, 10.11 Uhr: Laut iranischen Staatsmedien sind bei Protesten im Iran inzwischen 35 Menschen getötet worden. „Die Zahl der Todesopfer bei den jüngsten Unruhen im Land ist auf 35 gestiegen“, berichtete die mit dem Sportministerium verbundene Nachrichtenagentur Borna am Freitagabend (23. September) unter Berufung auf das Staatsfernsehen. Bisher hatten die iranischen Behörden die Zahl der Toten offiziell mit 17 angegeben. Aktivist:innen gingen schon am Freitag von mindestens 50 Toten aus.

Ausgelöst wurden die landesweiten Proteste durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini am Freitag (16. September) vergangener Woche. Sie war in der Hauptstadt Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie das islamische Kopftuch offenbar nicht den strikten Vorschriften entsprechend getragen hatte.

Iran: Laut Staatsmedien sind mittlerweile 35 Menschen getötet worden (Symbolfoto). © Vahid Salemi/dpa

Proteste im Iran: Geheimdienst warnt

+++ 13.31 Uhr: Irans Streitkräfte haben auf Schärfste vor einer Störung der Sicherheit im Land gewarnt. „Wir werden den Feinden nicht erlauben, die Situation auszunutzen“, hieß es in einer Mitteilung, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete. Auch der Geheimdienst warnte nach Angaben der Agentur Tasnim vor einer Teilnahme an „illegalen Versammlungen“. Am Donnerstag (22. September) hatte Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi ein hartes Durchgreifen der Sicherheitskräfte bei den landesweiten Protesten angeordnet.

Proteste im Iran: Noch kein Statement von Baerbocks Außenministerium

+++ 11.36 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hatte angekündigt, dass es mit ihr feministische Außenpolitik gebe. Bislang hat ihr Ministerium allerdings noch kein Statement zu den Protesten im Iran abgegeben. Mahsa Amini war nach ihrer Festanhme durch die iranische Sittenpolizei gestorben. Infolgedessen kam es zu Demonstrationen. Frauen schnitten sich ihre Haare ab.

Update, 23. September, 10.26 Uhr: Die Proteste im Iran halten weiter an. Allerdings sterben dabei immer mehr Menschen. Laut der Organisation Iran Human Rights (IHR), die ihren Sitz in Oslo hat, seien mindestens 31 Zivilisten gestorben. Das Staatsfernsehen sprach von mindestens 17 Menschen. Sowohl Sicherheitskräfte als auch Demonstrierende seien unter den Opfern. Außerdem sei der Zugang zu WhatsApp und Instagram blockiert worden.

Iran: Regime kündigt hartes Durchgreifen gegen Demonstranten an

Erstmeldung vom Freitag, 23. September: Teheran - Seit Tagen halten die Demonstrationen im Iran an. Während die Menschen Freiheiten vom Mullah-Regime fordern, gehen die Sicherheitskräfte gegen die Demonstrierenden brutal vor. Die Gewalt könnte in dem Land noch weiter eskalieren. Irans Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi hat jetzt ein hartes Durchgreifen bei den landesweiten Protesten angeordnet.

Proteste in Iran © dpa/AP

Iran: Justizminister will härter gegen Demonstranten vorgehen

Als Begründung für seine Anordnung nannte der Justizchef die Sicherheit der Bürger. Expert:innen hatten immer wieder ihre Sorgen geäußert, dass die iranischen Sicherheitskräfte noch brutaler gegen die Menschen vorgehen werden, damit die Proteste beendet werden. Bislang seien in den Städten Irans mindestens 17 Menschen getötet worden, berichtete das Staatsfernsehen. Unter den Opfern seien sowohl Sicherheitskräfte als auch Demonstranten.

Iran: Exiliraner solidarisieren sich mit Demonstranten

Auch prominente Iraner im Exil solidarisieren sich mit den Demonstrierenden. Der Fußballstar Ali Karimi etwa stellte sich auf die Seite der Demonstranten. Der Ex-Profi erhielt dafür Zuspruch vieler Iranerinnen und Iraner. „Hab keine Angst vor starken Frauen. Vielleicht kommt der Tag, an dem sie deine einzige Armee sind“, schrieb der Ex-Profi auf Twitter. Karimi hatte in der Vergangenheit auch in der Bundesliga gespielt.

Iran: USA verhängen Sanktionen gegen Sicherheitsbeamte

Auch international gibt es Unmut über die Gewalt in Irans Straßen. Als Konsequenz verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen die Sittenpolizei und hochrangige Sicherheitsbeamte. Wie das Finanzministerium mitteilte sind davon auch hochrangige Führungskräfte verschiedener Sicherheitsorganisationen des Landes betroffen, darunter auch der Leiter der Sittenpolizei. Etwaiges Vermögen der Betroffenen wird in den USA eingefroren und US-Bürgern werden Geschäfte mit ihnen untersagt.

Iran: Hintergründe zu Tod von Amini weiterhin unklar

Hintergrund der Proteste ist der Tod der 22 Jahre alten Kurdin Mahsa Amini. Die Frau war nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei in Teheran zusammengebrochen und in einem Krankenhaus gestorben. Grund für die Festnahme der Kurdin: sie soll ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben. Was nach der Festnahme von Amini geschah, bleibt weiterhin unklar. Kritiker gehen davon aus, dass die Sittenpolizei Gewalt angewendet habe. (Erkan Pehlivan)