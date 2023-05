Protest unerwünscht: Iran kassiert Schild der Grünen ein – droht ein parlamentarisches Nachspiel?

Von: Andreas Apetz

Die iranische Flagge einer Demonstrantin mit der Aufschrift „Women, Life, Freedom“. (Archivfoto) © Aaron Chown/dpa

Ein Schild der Grünen vor der iranischen Botschaft sorgt in Wien für Trubel. Politiker bezeichnen den Vorfall als „demokratiepolitischen Skandal“.

Wien – Vor der iranischen Botschaft im österreichischen Wien haten die österreichischen Grünen an einer Säule auf der gegenüberliegenden Seite ein Protestschild angebracht. „Frauen, Leben, Freiheit“ lautete die Nachricht, die in bunten Lettern in Anlehnung an die Nationalflagge des Iran zu lesen war, sowohl in Englisch als auch in der iranischen Landessprache.

Mittlerweile hängt das Schild nicht mehr an seinem Platz. Auf Wunsch der iranischen Botschaft wurde die Montage abgenommen. Die Grünen-Partei ist schockiert.

Iranische Botschaft hängt Protestschild ab

„Dieses Schild hat die iranische Botschaft offensichtlich sehr gestört“, sagte Sigi Maurer, Klubobfrau des Grünen Parlamentsklubs, im Interview mit dem österreichischen Nachrichtensender ORF. Um das Schild vor der eigenen Haustüre zu entfernen, holten sich die Botschafter wohl Hilfe von der österreichischen Regierung höchstpersönlich, und informierten den Verfassungsschutz in Wien. „Die [der Verfassungsschutz; Anm. d. Red] haben ihnen allen Ernstes gesagt, sie sollen er halt abmontieren“, berichtete Maurer.

Wer das Schild schlussendlich von der Säule abgenommen hat, ist nicht bekannt. Nach Informationen der Grünen soll es jedoch die iranische Botschaft selbst gewesen sein. Dazu gebe es laut Maurer „Hinweise“. Mittlerweile ist das Schild in den Besitz der Partei zurückgekehrt. Ein Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz habe es den Grünen wieder ausgehändigt, berichtete die Partei selbst.

Grünen pochen auf parlamentarisches und juristisches Nachspiel

Auf den sozialen Plattformen kommt es nach dem Vorfall zu reichlich Kritik. Grünen-Politikerin Maurer schrieb auf Twitter, von einem Skandal, der die österreichische Demokratie gefährden könne: „Der Verfassungsschutz hat die Demokratie zu schützen. In Wien hat er das Gegenteil getan und die iranische Botschaft dazu ermuntert, unser legal gemietetes Protestschild gegen die Repression in Iran abzumontieren – ein demokratiepolitischer Skandal!“

Auch der österreichische Politikwissenschaftler und Umweltaktivist Lukas Hammer verurteilt die Aktion des Verfassungsschutzes. „Das wird jedenfalls ein parlamentarisches Nachspiel haben! #womenlifefreedom“, schrieb Hammer zu einem Foto-Post, der das Schild an der Säule vor der iranischen Botschaft zeigte.

Den Vorfall will die Partei nicht auf sich sitzen lassen und plant rechtliche Schritte zu ergreifen. Wie das ORF berichtet, wolle die Regierungspartei nun parlamentarische Anfragen an Außen-, Innen- und Verteidigungsministerium stellen, um die Vorgänge aufzuklären. „Wir wollen Aufklärung, wir haben dementsprechend parlamentarische Anfragen vorbereitet und werden diese einbringen. Und wir klären auch, ob es ein juristisches Nachspiel hat“, so Klubobfrau Maurer.

Proteste im Iran seit September

Seit September 2023 herrschen im Iran extreme Spannungen zwischen Bevölkerung und Staat. Auslöser der Protestwelle im Herbst war der Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie starb Mitte September im Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Missachtung der islamischen Kleidungsvorschriften von der Sittenpolizei festgenommen worden war. Ihr Tod löste die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus – zunächst im Rahmen einer Frauenbewegung gegen den Kopftuchzwang, dann gegen das gesamte islamische System

Derzeit stehen zwei Journalistinnen vor Gericht, die über den Tod der jungen Frau berichtet hatte. Nilufar Hamedi und Elaheh Mohammadi hatte Mitte September ein Foto veröffentlicht, das um die Welt ging. Es zeigt eine Umarmung von Aminis Eltern in einem Krankenhaus kurz nach dem Tod ihrer Tochter. Der Prozess findet vor einem berüchtigten Revolutionsgericht in Teheran statt. Sollten die Journalistinnen der Spionage für schuldig befunden werden, droht ihnen die Todesstrafe. Auf Propaganda gegen den Staat steht eine mehrjährige Haftstrafe. Details der Anklage sind noch nicht bekannt. (aa/dpa)