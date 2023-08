Rechte Gewalt in Chemnitz: „Es passiert immer noch“

Von: Daniel Roßbach

Rechte Gruppen inszenierten am 1. September 2018 in Chemnitz einen „Schweigemarsch“ – damals gab es besonders viele Ausschreitungen. © afp

Anna-Louise Lang, eine Beobachterin der rechsextremen Szene in Südsachsen, sieht in der Region rund um Chemnitz eine zunehmende Etablierung rechtsextremer Netzwerke.

Frau Lang, kamen die Ausschreitungen in Chemnitz vom Spätsommer 2018 überraschend, oder waren sie Kulminationspunkt einer Entwicklung?

Ich würde Chemnitz 2018 nicht als Folge von etwas sehen. Es gab in den Jahren zuvor aber Ereignisse, die ähnlich gelagert waren, in Heidenau, Freital und Chemnitz-Einsiedel. Dennoch kenne ich wenige Leute, die explizit davor gewarnt haben, dass in Chemnitz so etwas passieren könnte. Aber viele waren danach auch nicht überrascht. Man hat es der Stadt zugetraut. Man kannte die Strukturen vor Ort.

Wie lässt sich das Spektrum beschreiben, aus denen die Ausschreitungen kamen?

Die erste Mobilisierung ging von „Kaotic Chemnitz“ aus. Das ist oder war eine Ultra-Gruppe des Chemnitzer FC, dessen Fanszene schon seit Jahren von starken Verstrickungen in die rechte Szene geprägt ist. Danach war vor allem „Pro Chemnitz“ einer der größten Akteure. Später kamen dann AfD und Pegida dazu, wodurch ein sehr breites rechtes Spektrum gemeinsam gelaufen ist. Unter diesem Schirm kam alles, was Rang und Namen hatte. Aus der Fußballszene, dem Kampfsport-Milieu, Kameradschaften, ungefähr alle extrem rechten Parteien: Der „Dritte Weg“, „Die Rechte“ und die NPD waren alle vor Ort. Dafür wurde bundesweit mobilisiert.

War 2018 ein Moment, in dem viele neue Personen in rechte Strukturen hereingekommen sind?

Ich denke, dass viele Personen auf die Straße gegangen sind, die davor nicht auf Demonstrationen waren oder in irgendeiner Art im rechten Spektrum organisiert waren. Was man gesehen hat, war eine sogenannte gesellschaftliche Mitte, die doch nicht so mittig, sondern eher rechts war. Diese Leute sind danach nicht unbedingt in Organisationen gelandet, aber politisiert worden, indem sie tagelang gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Die Kern-Organisator:innen gab es aber schon vor 2018, und gibt es immer noch.

Hat die extrem Rechte aus Chemnitz 2018 neue Strategien entwickelt?

Sie hat vor allem festgestellt, dass der Schulterschluss zwischen verschiedenen Organisationen und massenhafte Mobilisierung funktionieren. Das hat die Jahre seitdem nachhaltig geprägt: Pro Chemnitz als großer Akteur von 2018 hat in den letzten Jahren Proteste vor allem zur Corona-Pandemie, aber auch gegen Geflüchtete angeführt und damit das Label und jetzt die Partei „Freie Sachsen“ gegründet. Dabei fahren sie eine Strategie der Selbstverharmlosung um zu versuchen, eine breite Masse der Bevölkerung gemeinsam zu organisieren. Das gelingt ihnen sehr gut. Die Ereignisse haben etwa den Akteuren von Pro Chemnitz sehr viel Kraft und Selbstbewusstsein gegeben, Dinge auszuprobieren, mit denen sie jetzt Erfolg haben.

Welchen Effekt hatten die Ausschreitungen auf das Gewaltpotential der Szene?

Zur Person Anna-Louise Lang kommt aus Chemnitz und befasst sich analytisch mit der extremen Rechten in der Region Südwestsachsen. Unter anderem ist sie Co-Autorin einer „Situationsanalyse rechter und antidemokratischer Strukturen im Erzgebirgskreis“.

Es sind nicht unbedingt die Organisator:innen der Ausschreitungen, aber die Menschen, die da mitgelaufen sind, die gelernt haben: „Hier in dieser Stadt kann ich das“. Das heißt, dass es seitdem vermehrt zu rassistischen Pöbeleien, Demütigungen und Beleidigungen kommt. In der extremen Rechten gibt es ein Machtgefühl, weil immer die Drohung im Raum steht, „Wir können ja wieder sowas machen wie 2018“.

Wie sehen sie die juristische Aufarbeitung?

Sehr schnell durchgeführt wurden vor allem Verhandlungen wegen Propaganda-Delikten, also etwa wegen Hitlergrüßen auf der Demo. Aber vor allem zu den größeren Angriffen wurden bis heute oft keine Täter verurteilt oder ermittelt. Das Verfahren gegen die Terrorgruppe „Revolution Chemnitz“ war dagegen eins der schnellen, fast wie nach dem Motto: „Okay, wir zeigen jetzt mal, wie es geht.“

Welche Wirkung hatte der Schockmoment für die demokratische Zivilgesellschaft?

2018 hat nicht nur eine Hegemonie der extremen Rechten gezeigt, sondern war auch ein Anlass für Leute, sich dagegen zu organisieren, auch solche, die sich zuvor weniger politisch geäußert haben. Für mich sticht dabei nicht das „Wir sind mehr“-Konzert heraus, sondern die Demonstration „Herz statt Hetze“ am 1.9. Unterstützung dafür gab es vom Kleingartenverein über den Chemnitzer FC zu fast allen Parteien. Dass so viele Menschen ausgedrückt haben, sich auf einen gemeinsamen demokratischen Konsens zu einigen und gemeinsam auf die Straße gehen, war außergewöhnlich.

Wie zutreffend ist und war das Motto „Wir sind mehr“ für Chemnitz?

Daran zweifle ich sehr. Viele in der Stadt haben vor allem in den Wochen danach ihr Bestes dafür getan, das Bild zu vermitteln, dass es keine rechte Mehrheit gibt. Aber das „Wir sind mehr“-Konzert war kein realistisches Bild der Stadt. So waren die rechten Demonstrationen immer die größeren. Es gab einen großen Wunsch, nicht zu sehen, dass Chemnitz einen sehr großen Anteil an rechten, rassistisch eingestellten Menschen hat. Und auch die Erfahrungen von Betroffenen von Rassismus in Chemnitz sind andere.

Wie beurteilen Sie den politischen Umgang mit den Ausschreitungen in den Folgejahren?

Es ist bedauerlich, wenn so getan wird, als habe es da mal ein großes Problem in Chemnitz gegeben, das ist aber fünf Jahre her und seitdem ist das nicht wieder passiert. Nein: Es passiert immer noch, es geschehen durchgängig rechte Taten in Chemnitz. Die Bedingungen sind bis heute teils exakt gleich. Teilweise sind sie besser geworden für die extrem Rechte. Es gibt Orte in Sachsen, da ist es deutlich schlimmer, Chemnitz ist nicht der Ort mit der höchsten rechten Gewalt. Aber die gleichen Täter, begehen weiter die gleichen Taten. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, fühlen sich in Chemnitz nicht sicher. So oft versucht wird, die Tage mit den Ausschreitungen aufzuarbeiten, glaube ich, dass es sehr wenig Aufarbeitung auf einer Metaebene gab und wenig verstanden wurde, dass das kein Ereignis war, sondern eine gesellschaftliche Situation, die fortbesteht. (Das Gespräch führte Daniel Roßbach)