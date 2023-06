Integration stößt auf Rückkehrwunsch

Von: Jan Opielka

Teilen

Ukrainerinnen in einem Flüchtlingsheim in Lódz: Maria (li.) kann in Polen mit ihrem Studienabschluss nichts anfangen, Victoria (re.) arbeitet ehrenamtlich. © Jan Opielka

In Polen leben bis zu 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine. Warschau tut viel für sie – zugleich gelten die Geflüchteten als billige Arbeitskräfte. Viele wollen in ihre Heimat zurück. Eine Reportage von Jan Opielka.

Das nennt man wohl gute Integration – und Hilfe bei der Integration. Yuliia Szmigiel ist vor vier Jahren aus der Ukraine nach Polen emigriert. Sie arbeitete anfangs in einer Fabrik. „Aber dort konnte ich kaum atmen, ich wollte selbständig sein“, sagt sie und lacht. Daher kündigte sie und gründete im zentralpolnischen Lódz einen Friseurbetrieb. In der 660 000 Menschen zählenden Stadt leben etwa 30 000 Ukrainer:innen, ein Großteil von ihnen kam nach Kriegsausbruch hierher.

Im Salon Szmigiel kommen geschätzt 70 Prozent der Kundschaft aus der Ukraine. Vier Flüchtlingsfrauen arbeiten bei der Mutter zweier Söhne, die inzwischen zwei Läden hat. „Alle vier meiner Mitarbeiterinnen wollen in die Ukraine zurückkehren, denn sie kamen, anders als ich, nicht freiwillig.“ Szmigiel hat einen polnischen Mann, sie plane ihre Zukunft in Polen.

Insgesamt arbeiten derzeit Polen-weit rund zwei Drittel der Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter – ein sehr hoher Anteil. Migrationsforscherin Dorota Kaluza-Kopias von der Universität Lódz hat den regionalen Arbeitsmarkt untersucht. Die meisten Ukrainer:innen, sagt sie, finden ihre Arbeit über private Agenturen der Arbeitsvermittlung, einige bei Landsleuten wie Yuliia Szmigiel. „Positiv ist aus polnischer Sicht, dass durch die Erwerbstätigkeit der Ukrainer:innen Mittel in die Sozialkassen fließen“, sagt Kaluza-Kopias. „Auch die allgemeine Arbeitslosigkeit ist im letzten Jahr in Polen nicht gestiegen, der Arbeitsmarkt kann diese Menschen noch aufnehmen“, sagt sie.

In Lódz liegt die Arbeitslosigkeit bei 5,7 Prozent. In der Stadt sind etliche Baustellen sichtbar, viele Industriebetriebe – darunter das zum Bosch-Konzern gehörende BSH mit drei Fabriken für Haushaltsgeräte – erweitern ihre Produktion, der japanische Wärmepumpenproduzent Daikin baut derzeit ein neues Werk und will 3000 Menschen einstellen. Ein Gros der Menschen aus der Ukraine arbeitet in Werken wie diesen. Aber: meist branchenfremd und unterhalb ihrer Qualifikationen, vielen ist es nicht möglich, ihre Berufs- und Studienabschlüsse in Polen anerkennen zu lassen.

Die 18-jährige Maria, die vor einem Jahr aus Nikipol nach Polen kam, hat in Charkiw im Onlinemodus soeben das zweite Jahr ihres Psychologie/Pädagogik-Studiums beendet. „Doch wegen der Spezifika meines Studiengangs dort werde ich in Polen nicht in dem Beruf arbeiten können“, sagt sie. Hier bleiben wolle sie dennoch. Ob sie ihr Studium in Polen nochmal neu beginnen werde, wisse sie noch nicht. „Erst einmal werde ich als Kellnerin arbeiten.“

Auch Victoria hat es nicht einfach. Die 55-Jährige kam direkt nach Kriegsbeginn nach Polen, sie hat zwei erwachsene Töchter und zwei minderjährige Söhne, die die Schule besuchen. Eine verheiratete Tochter blieb in der Ukraine, die andere lebt in Polen in einer anderen Stadt. Victoria arbeitete einige Zeit in einer Fabrik, doch sie wurde krank und verlor den Job, samt der dazugehörigen Unterkunft. Jetzt lebt sie mit ihren Söhnen in einem Flüchtlingsheim in Lódz, das von der polnischen Stiftung Leny Grochowskiej betrieben wird. Doch auch sie sagt: „Ich will wieder nach Hause in die Ukraine zurück. Ich habe drei Monate lang geweint, als ich nach Polen flüchtete, obwohl die Leute uns hier sehr warm empfingen.“ Die gelernte Musikerin und Erzieherin, die in der Ukraine auch Puppentheater für Kinder gestaltete, arbeitet jetzt ehrenamtlich in der Krippe des Heims. Sobald sie wieder gesundheitlich dazu in der Lage ist, will sie eine reguläre Arbeit aufnehmen, am liebsten mit Kindern. Wenn sie darüber spricht, wie sie Kinder animierte, wird Victoria lebensfroh. Und bald traurig, auch, weil sie damit jetzt nicht ihren Lebensunterhalt verdienen kann, und stets an all die Toten in der Heimat denken muss.

Victoria lobt vor allem die Unterstützung, die sie von Privatleuten und von der Stiftung erhalten hat. Der polnische Staat hat viele Bereiche – Unterkunft, Integrationskurse, Berufsberatung, Sprachkurse – fast komplett an NGOs und Privatinitiativen „outgesourct“, wie Migrationsforscherin Karolina Lukasiewicz vom Zentrum für Migrationsstudien an der Warschauer Universität berichtet. „Heute erhalten die polnischen Hilfsorganisationen Mittel von internationalen Geldgebern, dem UNHCR etwa oder vom International Rescue Committee. Doch was passiert, wenn die ihre Leistungen einstellen?“, fragt die Forscherin. Es fehle an Stabilität und flächendeckend gleichen Angeboten.

Gegen „Lex Tusk“ Zehntausende sind am Sonntag in Polen gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS auf die Straße gegangen. Dichtgedrängt zogen die Teilnehmenden durch das Zentrum von Warschau. Die Menschen trugen Plakate mit der Aufschrift „Europa, wir entschuldigen uns für die PiS“ oder „PiS ins Pissoir“. Zu dem Protest hatte der frühere Regierungschef und Oppositionsführer Donald Tusk von der liberalkonservativen Bürgerplattform aufgerufen, andere Oppositionsparteien schlossen sich an. Der Protest richtet sich auch gegen ein Gesetz, das die Einsetzung einer Untersuchungskommission zur russischen Einflussnahme vorsieht. Der PiS wird vorgeworfen, sie wolle wenige Monate vor der Parlamentswahl Oppositionspolitiker:innen wegen angeblicher Russlandfreundlichkeit an den Pranger stellen. Die Kommission soll prüfen, ob Amtsträger von 2007 bis 2022 unter dem Einfluss Russlands Entscheidungen getroffen haben, die Polens Sicherheit gefährden. Medien sprechen von einer „Lex Tusk“ – einem auf Tusk gemünzten Gesetz. Der Danziger gilt als schärfster Gegner von PiS-Chef Kaczynski. dpa Kommentar Seite 11

Dabei sind die staatlichen Leistungen und Maßnahmen für Geflüchtete bislang durchaus beachtlich. Weit über eine Million Ukrainer:innen haben Schutz für zunächst 18 Monate, der wohl im Sommer verlängert wird. Die Leistungen des Staates für Geflüchtete belaufen sich nach Schätzungen bislang auf etwa sieben Mrd. Euro. Das Land hat seinen Arbeitsmarkt für diese Personen geöffnet, zahlt bestimmte Sozialleistungen, ukrainische Kinder können polnische Schulen besuchen.

Doch die Regierung hat keine Flüchtlingspolitik entwickelt, die langfristig trägt. Integrationsprogramme, eine aktive Wohnungspolitik angesichts massiver Preissteigerungen bei Immobilien, Reformen des Bildungssystems, um hunderttausende Schüler:innen adäquat zu integrieren: nichts davon. Letzteres wird zu einem immer größeren Problem, denn mehr als die Hälfte der gut 300 000 ukrainischen Flüchtlinge im Schulalter besucht keine polnische Schule, sondern lernt online an der Heimschule in der Ukraine. Pädagog:innen kritisieren dies – die Jugendlichen könnten sich kaum integrieren.

Denn sie leben auch jenseits des Schulbesuchs häufig in instabilen Verhältnissen: Der Vater ist zumeist nicht da, die Mütter stehen unter emotionaler und finanzieller Belastung – und treffen auf viele Schwierigkeiten, vor allem am Arbeitsmarkt und beim Wohnraum.

Kamila Radosz, die bei der Stiftung Leny Grochowskiej fünf Flüchtlingsheime koordiniert, berichtet von der „Brutalität des Arbeits- und Wohnungsmarktes“, die Ukrainer:innen besonders treffe. „Denn wenn die Menschen die Sprache nicht gut sprechen, haben sie Probleme, die Verträge zu verstehen oder faire Arbeitsbedingungen einzufordern. Ein Großteil unserer Bewohner:innen arbeitet, aber mehrheitlich unterhalb ihrer Qualifikation, mit Dienstleistungs- statt Arbeitsverträgen – als Reinigungskräfte, in der Produktion.“ Viele Arbeitgeber würden, so Radosz, die Löhne drücken, „denn es kamen Menschen in Not“. Zugleich würden Ukrainer:innen häufig Wohnungen schlechterer Qualität zu erhöhten Preisen angeboten.

30 Prozent der Unternehmen in Polen planen laut einer Umfrage, demnächst Ukrainer:innen einzustellen. Vermutlich auch weil deren Lohnforderungen geringer sind. Vier von zehn Betrieben schätzen ihren Fleiß. Ein Mitarbeiter eines Logistik-Unternehmens, von dessen 40 Fahrern ein Drittel Ukrainer sind. „Wir zahlen ihnen den gleichen Lohn, der Mindeststandard für Fahrer ist durch die EU geregelt. Doch die Ukrainer machen deutlich mehr Überstunden.“

Das kommt bei vielen Polinnen und Polen nicht gut an, es setzt sie unter Druck. Von einer allgemeinen Ablehnung der ukrainischen Flüchtlinge kann dennoch keine Rede sein. Laut Umfragen sinkt zwar langsam die Zustimmung, in Polen ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Doch immer noch sind fast drei Viertel der Befragten dafür. Die jetzige Einstellung der Pol:innen gegenüber den Geflüchteten, schreibt der Journalist Jakub Dymek, sei eher „von Sorgen geprägt, nicht von Feindschaft“.

Am heutigen Tag ist Victoria besonders froh: Denn ihr Mann und ihr Sohn, den sie vor ein paar Wochen zum Vater in die Ukraine gebracht hatte, werden nach Lódz kommen. Ihr Mann ist 60 Jahre alt geworden und darf nun das Land verlassen. Die Familie hat eine Wohnung vom Roten Kreuz in Aussicht, die Finanzierung wäre für sechs Monate gesichert. Ihre Augen leuchten. „Hier im Heim ist es gut, wir haben alles. Doch ich möchte so sehr alleine mit meiner Familie leben.“ Ein Stück Normalität in einer anormalen Zeit.

Knapp fünf Prozent der Menschen in Lódz kommen Schätzungen zufolge aus der Ukraine. © Jan Opielka