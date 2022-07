Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Angeblich 50 russische Munitionsdepots zerstört

Von: Helena Gries, Sandra Kathe, Tim Vincent Dicke, Nadja Austel, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Andreas Apetz, Lucas Maier, Sarah Neumeyer

Teilen

Russland verzeichnet offenbar hohe Verluste im Ukraine-Krieg. Das ukrainische Verteidigungsministerium meldet die Daten vom 25. Juli: der News-Ticker.

Russland greift weiterhin die Ukraine an. Kiew schlägt im Ukraine-Krieg zurück.

Waffenlieferungen aus dem Nato-Raum, der EU und den USA setzen Russland im Ukraine-Konflikt stark zu.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 20.50 Uhr: Die Anhörung des wegen der Tötung eines ukrainischen Zivilisten verurteilten russischen Soldaten wurde vertagt. Die Staatsanwaltschaft drängt derweil weiterhin darauf, Russland wegen Menschenrechtsverletzungen und anderen Gräueltaten zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Der 21-jährige Soldat bekannte sich schuldig, am 28. Februar einen 62-jährigen Mann in der Region Sumy getötet zu haben. Die Anhörung wurde wegen des schlechten Gesundheitszustandes seines Anwalts auf den 29. Juli verschoben.

+++ 17.00 Uhr: Ukrainische Streitkräfte haben laut Angaben von Verteidigungsminister Olexij Resnikow 50 russische Munitionsdepots mit US-Präzisionsraketen zerstört. „Das unterbricht deren Nachschub-Ketten und nimmt ihnen die Fähigkeit, Kämpfe aktiv zu führen und unsere Kräfte unter schweres Artillerie-Feuer zu nehmen“, sagte Resnikow im ukrainischen TV. Das belege den wachsenden Einfluss der aus den USA gelieferten mobilen Mehrfachraketenwerfer vom Typ „Himars“ auf die Kämpfe. Resnikows Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 15.00 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine haben nach eigenen Angaben einen Kommando- und Beobachtungsposten der russischen Nationalgarde im Gebiet Cherson zerstört. Dies erklärte jetzt Natalia Humeniuk, Leiterin des Pressezentrums der Verteidigungskräfte der Südukraine.

Verluste für Russland: Die Ukraine hat mehrere Vorstöße gestoppt. (Archivfoto) © Evgeniy Maloletka/DPA

+++ 11.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab teilt mit, dass die Ukraine russische Angriffe auf Kramatorsk und Bakhmut im Gebiet Donezk abgewehrt habe. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldete am 25. Juli, dass die russischen Streitkräfte jedoch weiterhin versuchen, auf das Dorf Spirne in Richtung Kramatorsk vorzurücken.

+++ 10.00 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium sieht Russland vor einem Dilemma. Es gelte, entweder Ressourcen für die Offensive im Osten der Ukraine bereitzustellen oder die Verteidigung im Westen zu verstärken. Das Ministerium identifizierte auch eine Einrichtung zur Umrüstung und Aufarbeitung von Militärfahrzeugen mit mindestens 300 beschädigten Fahrzeugen in der russischen Oblast Belgorod.

News zum Ukraine-Krieg: Liste der russischen Verluste im Krieg

+++ 08.45 Uhr: Dies sind die vorläufigen Schätzungen der russischen Kampfverluste, mit Stand vom 25. Juli, nach Angaben der Streitkräfte der Ukraine:

Soldaten: 39.700

39.700 Flugzeuge: 222

222 Hubschrauber: 188

188 Panzer: 1730

1730 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 3950

3950 Artilleriesysteme: 876

876 Luftabwehrsysteme: 116

116 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 257

257 Autos und andere Fahrzeuge: 2832

2832 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 719

719 Stand: Montag, 25. Juli 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär zerstört russischen Gefechtsstand

Update vom Montag, 25. Juli, 06.45 Uhr: Das ukrainische Militär zerstört einen russischen Gefechtsstand und Munitionsdepots im Süden der Ukraine. Das berichtet The Kyiv Independent.

Demnach meldete das Einsatzkommando „Süd“, es habe 66 russische Soldaten getötet und fünf Panzer, zwei Haubitzen, ein Panzerabwehrraketensystem sowie 12 gepanzerte und militärische Fahrzeuge zerstört.

Ukraine-News: Russland hält Kriegsdienstverweigerer unter „schrecklichen Bedingungen“ in Luhansk gefangen

+++ 22.55 Uhr: Neben den Kriegsverlusten machen der russischen Armee auch zahlreiche kriegsverweigernde Soldaten schwer zu schaffen. Immer mehr Berufssoldaten würden sich weigern, weiterhin am Krieg in der Ukraine teilzunehmen. Das Investigativmagazin The Insider berichtet über die katastrophalen Zustände, in denen die verweigernden Russen „in Gewahrsam“ gehalten werden. Dabei beruft sich das Magazin auf die Aussagen der Familienmitglieder einiger Soldaten.

The Insider zufolge wurde den Berufssoldaten die Möglichkeit versprochen, die Teilnahme am Krieg zu verweigern. Als sie sich jedoch entschieden, die Ukraine zu verlassen und Verweigerungsschreiben verfassten, seien sie festgenommen und in die Stadt Brianka im Gebiet Luhansk gebracht worden. Kriegsdienstverweigerer würden dort unter schrecklichen Bedingungen festgehalten werden. Augenzeugen hätten von „irgendwelchen Gruben“ und „Folter“ gesprochen. The Insider spricht von einer beträchtlichen Zahl an Verweigerern.

Nach Angaben eines Vaters habe die russische Militärführung ihm erklärt, dass sie nichts mit der Inhaftierung der „Verweigerer“ zu tun hätten. Die Berufssoldaten würden von „militanten Luhanskern“ festgehalten.

Ukraine-Krieg: Verteidigungsministerium spricht von fast 40.000 getöteten russischen Soldaten

Update vom Sonntag, 24. Juli, 15.59 Uhr: Russland muss in der Ukraine weiterhin herbe Verluste hinnehmen. Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs sind seit Beginn des Kriegs etwa 40.000 russische Streitkräfte in der Ukraine ums Leben gekommen. Westliche Expertinnen und Experten gehen aber davon aus, dass es deutlich weniger sind. Russland hat zuletzt Ende März Angaben zu seinen eigenen Verlusten gemacht. Damals nannte das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl von 1351 Toten.

Der Generalstab der Ukraine geht zudem davon aus, dass 1722 russische Panzer und 3942 gepanzerte Fahrzeuge zerstört wurden. Die ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, dass die ukrainische Luftabwehr am Sonntagmorgen (24. Juli) drei Kalibr-Marschflugkörper abgeschossen habe. Russische Streitkräfte haben demnach laut Angaben des Einsatzkommandos „West“ am Morgen vom Schwarzen Meer aus Raketen in Richtung des westlichen Gebiets Chmelnyzkyj der Ukraine abgefeuert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Russland kämpft mit schweren Verlusten - Gespräch abgehört

+++ 21.00 Uhr: Russland machen die Verluste im Ukraine-Krieg offenbar schwer zu schaffen. Tatsächlich scheinen die russischen Streitkräfte so wenige Truppen übrigzuhaben, dass sie aus drei Bataillonen ein einzelnes machen müssen. So zumindest ist ein abgehörtes Gespräch zu interpretieren, das jetzt vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlicht wurde. Demnach erklärt darin ein russischer Soldat, dass mehrere Bataillone wegen hoher Verluste aus dem Kampfgebiet abgezogen und drei Bataillone zu einem gemacht werden sollen: „Es gibt einfach keine Leute mehr.“

+++ 17.30 Uhr: Russland erleidet im Ukraine-Krieg immer wieder herbe Verluste. Nun sind nach ukrainischen Angaben in der besetzten Stadt Lyssytschansk 50 russische Soldaten bei einem Angriff auf das Hauptquartier des sechsten Regiments ums Leben gekommen. Dies gab Serhij Haidai, der Militärgouverneur des Gebiets Luhansk, via Facebook bekannt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Verluste von Russland laut Insider enorm hoch

Update von Samstag, 23. Juli 2022, 11.35 Uhr: Im Morgenreport an den russischen Machthaber Wladimir Putin soll das russische Militär sein Staatsoberhaupt über aktuelle Verlustzahlen im Ukraine-Krieg gebrieft haben. Das geht aus einem Post auf dem Telegram-Kanal „General SVR“ hervor, der von einem Kreml-Insider betrieben werden soll. Darin sei die Rede von 43.018 „unwiederbringlichen Verlusten“, seit Kriegsbeginn.

Dazu zählten laut Informationen in der Telegram-Nachricht ausschließlich offizielle Militärangehörige. Getötete Mitglieder von privaten Sicherheits- oder Militärunternehmen (PMCs) seien dabei nicht mitgezählt. Sollte es sich dabei wirklich um die offiziellen Verlustezahlen auf russischer Seite handeln, übersteigen diese sogar die aktuelle Schätzung des ukrainischen Militärs, das aktuell mit über 39.200 toten Russen rechnet. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine dringen nur selten offizielle Informationen über angeblich geringe russische Verluste aus dem Kreml an die Öffentlichkeit.

Russland kann wohl Ambitionen in Ukraine nicht mehr durchsetzen

Update vom Freitag, 22. Juli, 06.45 Uhr: Nach Angaben der kanadischen Streitkräfte hat Russland wohl nicht mehr die militärischen Fähigkeiten, um seine Ambitionen in der Ukraine durchzusetzen. Die kanadischen Streitkräfte nannten am 21. Juli in einer Reihe von Tweets erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung als Gründe für die schwindenden militärischen Fähigkeiten Russlands. Das meldet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

Update vom Donnerstag, 21. Juli, 06.45 Uhr: Seit fast fünf Monaten tobt mittlerweile der russische Angriff auf die Ukraine. Der Auslandsgeheimdienst der USA geht von mittlerweile rund 15.000 Toten auf der Seite von Machthaber Wladimir Putin aus. Die Zahl der verwundeten russischen Soldaten sei ungefähr dreimal so hoch, das teilte CIA-Direktor William Burns am Mittwoch (20. Juli) bei einer Podiumsdiskussion im US-Bundesstaat Colorado mit.

„Und auch die Ukrainer haben gelitten - wahrscheinlich etwas weniger. Aber, Sie wissen schon, erhebliche Verluste“, wird der Vertreter des Auslandsgeheimdienstes von der dpa zitiert. Offizielle Angaben der russischen Seite gibt es nicht. Die Schätzungen der ukrainischen Seite liegen derzeit unter denen der USA. So lag die Schätzung hier zuletzt bei zirka 38.750 kampfunfähigen Soldaten auf Seite von Russland.

Update vom Mittwoch, 20. Juli, 06.19 Uhr: Ukrainische Soldaten haben erhebliche Verluste auf russischer Seite verursacht, berichtet der Kyiv Independent. Betroffen sei die Region Donezk. Offizielle Zahlen von dem ukrainischen Verteidigungsministerium gibt es allerdings noch nicht.

Ukraine-News: Ukrainisches Militär zerstört russische Munitionsdepots

Update vom Dienstag, 19. Juli, 06.45 Uhr: Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, hat das ukrainische Militär zwei russische Munitionsdepots in der Südukraine zerstört hat. Das ukrainische Operationskommando „Süd“ berichtete demzufolge am 18. Juli, dass ukrainische Streitkräfte zudem 65 russische Soldaten getötet und ein mobiles Kommunikationssystem sowie elf gepanzerte und militärische Fahrzeuge zerstört haben.

Ukraine-News: Ukrainische Luftangriffe im Süden des Landes

Update von Montag, 18. Juli, 06.19 Uhr: Die Luftangriffe des ukrainischen Militärs im Süden der Ukraine verliefen erfolgreich, wie das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Nach eigenen Angaben der Streitkräfte tötete das Operationskommando „Süd“ am Sonntag (17. Juli) in der Nähe von Blahodatne, Davydiv Brid in der Oblast Cherson 36 russische Soldaten.

Außerdem wurden zwei Pantsir-Raketensysteme, drei strategische Kommunikationssysteme, eine Radarstation, zwei Munitionsdepots und elf gepanzerte und militärische Fahrzeuge zerstört. In der Nacht zu Montag, 18. Juli, seien zudem etwa zehn Explosinen in Mykolajiw zu hören gewesen, wie Bürgermeister Oleksandr Sienkevych gegenüber Kyiv Independent berichtet.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Ausrüstung zerstört

Update vom Sonntag, 17. Juli, 12.00 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hat Russland im Zuge seiner groß angelegten militärischen Invasion in der Ukraine nach heutigem Stand rund 38.300 Militärangehörige, 1.684 Panzer und eine erhebliche Anzahl anderer militärischer Ausrüstung verloren.

Im Vergleich zum Samstag (16. Juli) sollen 160 weitere russische Streitkräfte getötet worden sein. Darüber hinaus habe man sieben Panzer sowie fünf Kampffahrzeuge zerstören können. Die Angaben ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

Erstmeldung vom Freitag, 15. Juli: Cherson - Der Ukraine-Krieg tobt unaufhörlich weiter. Die Streitkräfte der Ukraine fügen den Aggressoren aus Russland immer wieder herbe Verluste zu.

Im Süden der Ukraine soll Russland in den letzten Tagen mehrere Munitionsdepots an Waffensysteme aus dem Westen verloren haben, wie die Truppen hinter Wolodymyr Selenskyj mitteilten.

Ukraine-News: Russland muss im Süden herbe Verluste einstecken

In der Meldung des Operationskommandos „Süd“, vom Donnerstag (14. Juli), wird von schweren Verlusten für die Truppen aus Russland gesprochen, darunter sechs gepanzerte Fahrzeuge, eine „Gvozdika“-Haubitze sowie ein Feldmunitionsdepot.

Für viele Verluste auf der Seite von Russland sollen zuletzt die Himars-Raketensysteme aus den USA gesorgt haben, wie Al-Jazeera schreibt. Die momentanen Angriffe auf Depots hinter den feindlichen Linien könnten darauf hindeuten, dass den russischen Besatzern eine Gegenoffensive in den Regionen Cherson und Saporischschja bevorsteht.

Ukraine-Krieg: Angaben aus Russland sind selten

Ob die Verluste für Russland weiter zunehmen werden, wird sich zeigen. Der Ex-General Frederick Ben Hodges, prognostizierte zuletzt bereits die Niederlage für Russland. (lm/nak/tvd/ska/hg/na mit dpa/AFP)