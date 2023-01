Indien präsentiert getarnte Mörser-Kamel-Kavallerie

Von: Moritz Serif

Tarneinheiten, die Kamele mit Mörsersystemen nutzen. © Narinder Nanu/afp

In Indien finden die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag statt. Kamele tragen Waffen. Manch einer findet das übertrieben.

Neu-Delhi – In den 1860er Jahren gab es in den USA das „Union Army Camel Corps“. Das britische Militär führte im Ersten Weltkrieg ein „Imperial Camel Corps“ ein. Und auch heute noch spielen Armee-Kamele eine Rolle: Das indische Militär hat nun sein aktuelles Kamel-Kontingent zur Schau gestellt.

Bei den Feierlichkeiten zum indischen Tag der Republik am Donnerstag (26. Januar) marschierten dutzende Kamele der Grenzschutztruppe des Militärs durch die Straßen von Delhi, wie das Militär-Portal Task and Purposes berichtete. Die Kamelkavallerie ist seit dem späten 19. Jahrhundert, als Maharaja Ganga Singh das Kamelkorps von Bikaner gründete, fester Bestandteil des indischen Militärs. Das Kamelkontingent der Border Security Force nimmt zwar seit 1976 an der Parade zum Tag der Republik teil. Doch der diesjährige Marsch war in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum ersten Mal waren etwa auch Reiterinnen mit dabei.

Indien: Kamele in Tarn-Kleidung tragen Mörser und andere Waffen

Einige Tiere marschierten zugleich in Tarn-Kluft durch die Straßen Delhis: Sie hatten Dschungeltarnfleck verpasst bekommen, trugen 81mm-Mörsersysteme und andere Waffen.

Daran gab es Kritik. Die Dschungeltarnung und die Mörsersysteme seien für eine Militärparade „übertrieben“, heißt es im Bericht von Task and Purposes. So seien die Mörsersysteme scheinbar auf dem Höcker des Dromedars montiert gewesen. Das Portal stellte infrage, dass der Buckel eines Tieres in der Lage ist, den Rückstoß eines 81-mm-Mörsersystems zu absorbieren.

Kamele tragen Mörsersysteme: Kann das gutgehen?

Der Einsatz von Lasttieren zum Transport schwerer Waffen auf einem Gelände, das sich für Rad- oder Kettenfahrzeuge als äußerst unwegsam erweisen könnte, sei jedoch nicht die schlechteste Idee, hieß es. Tatsächlich hat die Armee im Jahr 2004 einen Leitfaden für die berittene Kriegsführung von Spezialeinheiten herausgegeben. Indien jedenfalls will zu Asiens Supermacht werden. (mse)