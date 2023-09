Nahost-Experte zu Syrien: „In dem Land herrschen Korruption, Repression und Verzweiflung“

Von: Fabian Scheuermann

Teilen

Von der Türkei ausgerüstete Syrer feuern mit einem Granatwerfer in einer Plantage nahe Manbij auf die kurdischen SDF. Bakr ALKASEM/AFP © AFP

Nahost-Experte Günter Meyer über das Wiederaufflammen von Protesten und Kämpfen in verschiedenen Teilen Syriens und warum sich das Assad-Regime davor kaum fürchten muss.

In Syrien wird wieder protestiert – und weiterhin gekämpft. Zwölf Jahre nach dem kläglichen Ende des Arabischen Frühlings und seit Beginn des Bürgerkriegs kommt das geschundene Land im Nahen Osten immer noch nicht zur Ruhe. Wie 2011 stehen die Menschen in Syrien auch jetzt auf gegen das Regime von Baschar al-Assad und dessen Ignoranz oder Unfähigkeit bezüglich auch nur der einfachsten Grundversorgung. Als die Erneuerungsproteste des „Arabischen Frühlings“ damals Syrien erreichten, demonstrierten zuerst Schulkinder, und das endete in einem Blutbad, aus dem ein weit über die Landesgrenzen hinaus reichender Bürgerkrieg wurde. Mit bis dato mehr als einer halben Million Toten (davon über 360 000 Zivilpersonen), mit einer Bewegung von 6,7 Millionen Binnenflüchtlingen und ungefähr genau so vielen, die in alle Welt hinaus flüchten mussten. Und sie fliehen weiterhin.

Nachdem sich Russland mit Armeeeinheiten und „Wagner“-Söldnern in den Krieg einschaltete und auch der Iran kräftig mithalf, konnte Diktator Assad sich gegen die zahlreichen Widerstandsgruppen behaupten – aber sie bis heute nicht besiegen. Nun bekriegen russisch gestützte Assad-Truppen, von der Türkei ausgehaltene Widerstandsgruppen, kurdische Verbände, Islamisten und „Stammesmilizen“ einander weiter. Und erstmals begehrt ernsthaft auch die drusische Minderheit im Süden Syriens auf.

Herr Meyer, in Syrien gibt es wieder größere Proteste, vor allem – aber nicht nur – im Süden des Landes. Diese haben begonnen, nachdem das Assad-Regime die Subventionen für Benzin aufgehoben hatte. Steckt noch mehr dahinter?

Die Streichung der staatlichen Subventionen für Kraftstoffe am 15. August, die inzwischen zu einer Verdreifachung der Benzinpreise geführt hat, war der Auslöser für die jüngste Protestwelle. Daran konnte auch die Verdoppelung der Beamtengehälter und Renten nichts ändern. Zu groß ist die wirtschaftliche Not der meisten Syrer. Nach UN-Angaben leben 90 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Vor allem die internationalen Sanktionen – insbesondere von Seiten der USA – haben zu einer Hyperinflation und einem Zusammenbruch der Währung geführt. Gegenwärtig müssen für einen US-Dollar etwa 330 Mal so viele Syrische Pfund bezahlt werden wie 2011 zu Beginn des „Arabischen Frühlings“. Gleichzeitig ist die Ölförderung als wichtigste Einnahmequelle Syriens um 90 Prozent eingebrochen. Stattdessen hat sich das Land zu einem der weltweit größten Drogenproduzenten entwickelt. Der Handel mit dem dort hergestellten Aufputschmittel Captagon, das vor allem in die Golfstaaten geschmuggelt wird, belief sich nach konservativen Schätzungen im Jahr 2022 auf einen Wert von 10 Milliarden Dollar. Zu einem Drittel profitierten davon Kreise, die dem Assad-Regime nahestehen. In diesem Klima aus Kriminalität, Korruption, massiver Repression und Verzweiflung über das wirtschaftliche Überleben sind die jüngsten Proteste nur zu verständlich.

Bei den Protesten wird teilweise der Sturz des Regimes gefordert. Steht in Syrien eine neue Revolution bevor?

Tatsächlich wird in einigen internationalen Medien bereits spekuliert, dass dem Land ein „Zweiter Arabischer Frühling“ droht. Doch dafür sitzt Baschar al-Assad zu fest im Sattel. Mit seinen Sicherheitskräften und der militärischen Unterstützung durch den Iran und Russland kontrolliert er nach wie vor etwa zwei Drittel des Landes. In diesem Gebiet sind seine Gegner zersplittert in unterschiedliche religiöse und ethnische Gruppen. Ihnen fehlt eine einheitliche Führung. Sie müssen jederzeit mit Verhaftung und Folter durch den Geheimdienst rechnen, wenn sie ihre Opposition artikulieren. Auch außerhalb seines Herrschaftsgebietes ist die Zersplitterung der feindlichen syrischen Milizen so groß, dass sie trotz Unterstützung durch Truppen aus der Türkei und den USA keine wirkliche Gefahr für das Regime in Damaskus darstellen.

Warum protestieren vor allem Angehörige der drusischen Minderheit so zahlreich? Werden sie unter Assad benachteiligt?

Von einer Benachteiligung kann keine Rede sein. Ganz im Gegenteil! Assad gehört der alawitischen Minderheit an und hat gegenüber den im Süden des Landes konzentrierten Drusen immer wieder herausgestellt, dass er diese kleine religiöse Gruppe gegen eine Bedrohung durch die große Mehrheit der arabisch-sunnitische Bevölkerung Syriens schützen will. Deshalb war in der Vergangenheit das Ausmaß drusischen Proteste gegen die Regierung in Damaskus meist relativ gering. Wenn trotzdem ein religiöser Führer zum Widerstand aufrief, zögerte das Regime nicht, ihn ermorden zu lassen. Dies geschah zuletzt 2015, als einer der Geistlichen zur Wehrdienstverweigerung aufrief und er danach einem Attentat zum Opfer fiel. Wenn jetzt in den Medien von zahlreichen Protestierenden die Rede ist, so muss dies im Verhältnis zur Zahl der syrischen Drusen gesehen werden, die nur etwa drei Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Im Rahmen der bisher größten Demonstration in der Provinzhauptstadt Sweida gingen etwa 2000 Menschen auf die Straße – bei mehr als 65 000 drusischen Einwohnern in der Stadt.

In der südsyrischen Stadt Qanawat wurde am Montag vergangener Woche ein Assad-Bild auf offener Straße über einem Torbogen weggeschlagen, begleitet von einer applaudierenden Menschenmenge. Die Angst vor Assad scheint zu schwinden. Warum reagiert sein Regime nicht härter? Hat das mit der wiederbelebten Mitgliedschaft in der Arabischen Liga zu tun?

Politisch bemerkenswert ist hier vor allem, dass bei diesen drusischen Demonstrationen die anfänglichen Proteste gegen die Preiserhöhungen inzwischen durch Forderungen nach dem Sturz des Regimes ersetzt wurden. Die Sicherheitskräfte haben bisher nicht darauf reagiert, weil wie in früheren Fällen ein rasches Abflauen der Proteste zu erwarten ist. Auf jeden Fall muss ein Blutvergießen vermieden werden, was zu einer massiven Eskalation führen würde. Dass bei diesen Überlegungen auch die im Mai erfolgte Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga eine Rolle spielt, ist nicht auszuschließen. Nachdem die übrigen Staaten der Liga eingesehen haben, dass der zwölfjährige Ausschluss Syriens keinerlei politische Verbesserungen gebracht hat, versuchen sie dies jetzt mit einer erneuerten Kooperation zu erreichen. Ein hartes Vorgehen Assads gegen die Drusen kann dabei nur stören.



Extrem unruhig ist die Lage derzeit aber auch im kurdisch kontrollierten Nordosten – dort gab es kürzlich Dutzende von Toten bei Aufständen von Arabern gegen die kurdischen SDF-Einheiten. Was hat es damit auf sich?

Der größte Teil der Region östlich des Euphrats steht unter der Kontrolle der Syrian Democratic Forces (SDF). Hier handelt es sich um eine Allianz zwischen überwiegend kurdischen Milizen und arabischen Stämmen, die etwa ein Drittel der Kämpfer ausmachen. Sie hatten sich zusammengeschlossen, um mit Unterstützung von rund 900 US-Soldaten den „Islamischen Staat“ zu bekämpfen und ein weiteres Vordringen des Assad-Regimes zu verhindern. Beide Ziele wurden bis 2019 weitgehend erreicht, sodass seither ein relativ stabiles administratives System unter Leitung der kurdisch dominierten SDF-Führung errichtet werden konnte. Das hat sich seit dem 27. August geändert, als der SDF die Kommandeure einer arabischen Stammesmiliz nahe Deir ez-Zor verhaftete. Diese hatte zunehmend an Einfluss gewonnen und schon seit Monaten kaum noch Anweisungen der SDF befolgt. Andere arabische Milizen, denen die Dominanz der Kurden in der Region ebenfalls nicht behagte, solidarisierten sich mit den Verhafteten. Das Ergebnis sind Kämpfe zwischen Kurden und Arabern vor allem im Euphrattal ...



... bei denen Berichten zufolge mehr als 90 Menschen starben.

Ja, und Hunderte Familien flohen aus ihren Dörfern. Diese Schwäche der SDF nutzen nicht nur vom Iran finanzierten Milizen westlich des Euphrat zu Angriffen. Auch die Assad-Gegner der Syrian National Army (SNA) in den beiden von der Türkei eroberten Gebieten in der syrischen Grenzregion im Norden greifen verstärkt die SDF-Gebiete an. Wenn es nicht umgehend gelingt, etwa durch US-Vermittlung die Kämpfe zwischen Kurden und Arabern im Nordosten beizulegen und einen Interessensausgleich zwischen beiden Lagern zu erreichen, droht das Ende der relativen Stabilität in der bisher von der SDF kontrollierten Region. Gewinner werden dann vor allem das Assad-Regime, Iran und Türkei sein. Auch ist ein erneutes Vordringen der IS-Terrorgruppen zu befürchten, die sich bisher nicht aus ihren Verstecken herauswagten.



Protest mit einer drusischen Fahne in Sweida. Sam HARIRI/AFP © AFP

Und welche Rolle spielt die Türkei derzeit? Man hört immer wieder von Drohnenangriffen, die Ankara zugeschrieben werden, etwa im Juni, als hochrangige Vertreter:innen der kurdischen Autonomieverwaltung bei einem Drohnenangriff auf ihr Auto getötet wurden.

Erklärtes Ziel der Erdogan-Regierung ist die Eroberung der gesamten nördlichen Grenzregion Syriens und die dortige Errichtung eines türkisch kontrollierten Pufferstaates gegen die Bedrohung durch die kurdische PKK. Deshalb kommt es immer wieder zu Drohnenangriffen und anderen Militäroperationen gegen Einrichtungen der SDF. Als Reaktion auf deren aktuelle Schwächung hat die Türkei jetzt einen Korridor für arabische Kämpfer und deren Familien aus der nordwestlichen Provinz Idlib nach Manbij geöffnet, um die dortigen Kurdenmilizen anzugreifen. Außerdem markiert die Türkei nach wie vor mit 70 Militärposten die Grenze zwischen den Assad-Gegnern in Idlib auf der einen Seite und dem syrischen Regime in Damaskus mit seinen Verbündeten auf der anderen Seite. Auch hier hat die islamistische Hayat Tahrir al-Sham, die den größten Teil der Provinz kontrolliert, in den letzten Tagen ihre Angriffe wieder massiv verstärkt. Gegenangriffe durch die russische und syrische Luftwaffe folgen umgehend. Insgesamt ist offensichtlich, dass sich die aktuelle militärische Lage in Syrien an allen Fronten in einem Maße aufgeheizt hat, wie dies seit langem nicht mehr der Fall war. Eine Lösung der Konflikte ist dabei nirgendwo in Sicht. (Interview: Fabian Scheuermann)

Zur Person Günter Meyer ist Leiter des Zentrums für Forschung zur Arabischen Welt an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.