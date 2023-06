In der Erde wird’s heißer

Von: Joachim Wille

Teilen

Ein Bauer fährt in Nordsyrien Gerste und Weizen ein. Wenn die Erde mehr Hitze speichert, kann das auch Folgen für die Landwirtschaft haben – etwa auf Ernteerträge –, warnen Forschende. © Imago

Die Erde ist durch die Klimakrise im Schnitt um 1,1 bis 1,2 Grad wärmer geworden. Es ist damit so warm wie seit fast drei Millionen Jahren nicht mehr. Das Land – darunter Städte, Wiesen, Äcker, Wälder, Wüsten und Gletscher – wird dabei einer noch stärkeren Erhitzung ausgesetzt als die Ozeane. Sie liegt hier doppelt so hoch, und teilweise, etwa in der Arktis, noch darüber.

Ein internationales Forschungsteam hat nun die dadurch gespeicherte Wärmemenge an Land inklusive der Binnengewässer untersucht und deren Verteilung aufgezeigt. Die Berechnungen zeigen, dass dort 2020 im Vergleich zu 1960 mehr als das 20-Fache gespeichert wurde, wobei der stärkste Anstieg interessanterweise unter der Erde stattfand.

Menschliche Aktivitäten haben die CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung bereits von 280 ppm (Teilchen pro Million Teile Luft) auf fast 420 ppm ansteigen lassen. Das bremst die Abgabe von Wärme ins All, und die Erde nimmt stetig mehr Sonnenstrahlung auf, als sie durch Wärmestrahlung wieder abgeben kann. Die zusätzliche Energie wurde bisher vor allem in den Ozeanen, nämlich zu 89 Prozent, was den Meeresspiegel wegen der thermischen Ausdehnung des Wassers ansteigen lässt. Die Landmassen der Kontinente nahmen fünf bis sechs Prozent auf, das Eis und die Gletscher vier Prozent sowie die Atmosphäre ein bis zwei Prozent.

Bislang war allerdings unklar, wie die zusätzliche Wärmemenge sich in den Landmassen verteilt. Das hat ein Forschungsteam unter Leitung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) nun genauer für den Zeitraum 1960 bis 2020 analysiert: Insgesamt wurde dort 23,8 Trilliarden Joule aufgenommen, was dem 30-fachen Stromverbrauch Deutschlands in der gleichen Zeit entspricht. Die meiste Wärme, etwa 90 Prozent, wird bis zu 300 Meter tief in der Erde gespeichert, neun Prozent der Energie bewirken das Auftauen von Permafrostböden in der Arktis, und 0,7 Prozent werden in Binnengewässern gespeichert. Dabei nahm die gespeicherte Wärmemenge kontinuierlich zu, so zwischen der Dekade 1960/1970 und 2010/2020 fast um das 20-Fache.

Das Forschungsteam zog für die Wärmemengen-Berechnung mehr als 1000 Temperaturprofile für die Tiefen bis 300 Meter heran. Für die Permafrostböden und Binnengewässer nutzten sie verschiedene wissenschaftliche Modelle. „Die Verwendung von Modellen ermöglichte es, den Mangel an Beobachtungen in vielen Seen und in der Arktis auszugleichen und die Unsicherheiten aufgrund der begrenzten Anzahl von Beobachtungen besser einzuschätzen“, so Hauptautor Francisco José Cuesta-Valero vom UFZ. Die Studie erschien im Journal „Earth System Dynamics“.

Co-Autor Jian Peng betonte, es sei wichtig, die von den kontinentalen Landmassen absorbierte zusätzliche Wärmemenge genauer zu quantifizieren und zu überwachen. „Denn dies ist ein wichtiger Indikator, um zu verstehen, wie sich aufgrund der Wärmespeicherung die Veränderungen der natürlichen Prozesse künftig auf die Natur und den Menschen auswirken werden.“

Die Forschenden erläutern: Nimmt die gespeicherte Wärmeenergie im Boden zu, erwärmt sich die Erdoberfläche, was etwa die Stabilität des im Boden eingelagerten Kohlenstoffs gefährdet. Auf landwirtschaftlichen Flächen könne das Ernten und damit die Ernährungssicherheit gefährden.

Ein Beispiel für dramatische Bodenveränderungen ist der Permafrost in der Arktis. Dort sind zwar nur neun Prozent der in den Kontinenten zusätzlich aufgenommenen Wärmemenge gespeichert, der Anstieg in den vergangenen Jahren bewirkt aber sein Auftauen und so die Freisetzung von Treibhausgasen – was den Treibhauseffekt zusätzlich anheizt. In Binnengewässern wiederum kann die Erwärmung laut UFZ die Wasserqualität verschlechtern und den Kohlenstoff-Kreislauf verändern. Es komme dann vermehrt zu Algenblüten, das senkt die Sauerstoffkonzentration und die sogenannte Primärproduktivität, was sich auf den Fischfang auswirken kann.

Sorgen macht Fachleuten unterdessen, dass die Ozeane zuletzt Temperaturrekorde brachen – und das könnte darauf hindeuten, dass sie ihre Pufferfähigkeit für das Weltklima und damit auch für die Land-Ökosysteme zunehmend verlieren. Eigentlich sollten die Meere derzeit im Schnitt abkühlen, da sich der Großteil des Wassers auf der Südhalbkugel befindet, wo es Herbst ist. Satelliten- und Bojen-Messungen zeigen aber im Mittel die höchsten Temperaturen seit Beginn der Messungen 1981. Dass sich die Meere so stark erwärmen, sei „eine echte Überraschung und sehr beunruhigend“, sagte der britische Ozeanforscher Mike Meredith. Es könnte also sein, dass die Kapazitäten des Meerwassers, den globalen Temperaturanstieg weitgehend zu kompensieren, begrenzt sind. Aktuell ist es Meredith zufolge aber noch zu früh, um eine solche Entwicklung zu prognostizieren.

Was auch für die Verhältnisse auf dem Land dabei auf dem Spiel steht, wenn die Wärmeaufnahme sinkt, macht eine Abschätzung des Meeresbiologen Gerhard Herndl von der Universität Wien deutlich: „Ohne diese Aufnahme wäre es an Land etwa 35 Grad wärmer, als es gegenwärtig ist.“