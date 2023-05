UN-Klimakonferenz: „Greenwashing auf einem neuen Niveau“

Von: Jakob Maurer

Sultan Ahmed al-Dschaber, der emiratische Staatsminister und CEO der staatlichen Abu Dhabi National Oil Co. © Kamran Jebreili/AP/dpa

Änderungsversuche auf Wikipedia zu der Arbeit des Präsidenten der Klimakonferenz als Chef des staatlichen Ölkonzerns lösen Kritik aus.

Die Kritik am Präsidenten der nächsten UN-Klimakonferenz, Sultan Ahmed Al Jaber, reißt nicht ab. Auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite des Industrieministers der Vereinigten Arabischen Emirate gab es vergangene Woche Versuche, Informationen zu löschen über seine Arbeit als Chef des staatlichen Ölkonzerns, der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Der „Guardian“ berichtete am Dienstag darüber und zitierte die britische Grünen-Politikerin Caroline Lucas, die von Greenwashing „auf einem neuen Niveau“ spricht.

Im Wikipedia-Eintrag zu Al Jaber waren die Änderungswünsche am Dienstag noch öffentlich nachzulesen. Der Nutzer „CB at ADNOC“ schlägt vor, Abschnitte zu streichen, da sie „zu viele unnötige Details“ enthielten – dazu zählt ein Vier-Milliarden-Dollar Deal für eine Öl-Pipeline. Al Jabers Ziel, „die Rohölproduktion von Adnoc von drei Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2016 auf fünf Millionen Barrel im Jahr 2030 zu steigern“ solle um den einen Hinweis ergänzt werden: Dies sei „unerlässlich, um eine globale Versorgungskrise zu vermeiden“. Die Einnahmen, so soll es in der veränderten Fassung heißen, würden schließlich auch für „Innovationen“ verwendet werden, darunter grüne Brennstofftechnologien und CCS, dem Speichern von Kohlendioxid in der Erde.

UN-Klimakonferenz: Pläne der Präsidenten für eine erhöhte Ölproduktion

Auch die Kritik an Al Jabers Rolle bei der UN-Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai ist dem Nutzer „CB at ADNOC“ offenbar ein Dorn im Auge. Folgende Kritik der „Financial Times“, die im Wikipedia-Eintrag steht, befindet sich ebenfalls auf seiner Streichliste: Al Jabers Pläne für eine erhöhte Ölproduktion nennt die „Financial Times“ „besonders krass“, wo er doch bei der UN-Konferenz im Herbst als oberster Klimaverteidiger auftrete.

Brisant sind die Änderungswünsche, da der Nutzer laut Wikipedia angegeben hat, „dass er von Adnoc für seine Beiträge zu Wikipedia bezahlt wurde“. Adnoc bestätigte dem „Guardian“, dass bereits „im Frühjahr und Sommer 2022“ Änderungen beantragt worden seien. Dies passt zu den Aktivitäten des Accounts „CB at ADNOC“, der auch von März bis August 2022 etliches beantragte. Im aktuellen Fall bleiben die oben genannten Informationen zu Al Jaber bislang stehen. Ein Moderator verteidigt sie in der Diskussion als fair – „selbst wenn es sich um etwas mehr Details handelt, als das Unternehmen im Idealfall gerne sehen würde“, wie er betont.