Im Königreich zerbröseln die Schulen

Von: Susanne Ebner

Teilen

Für Wasserfarben-Bienchen reicht es: Bildungsministerin Gillian Keegan (l.) und ihr Boss Rishi Sunak. © AFP

Mehr als 100 Schulgebäude in England mussten kurz vor Beginn des Schuljahres ganz oder teilweise geschlossen werden, weil darin vor Jahrzehnten Porenbeton verbaut wurde, der nun nachgibt. Es ist nur eine von vielen Krisen in Großbritannien.

Der erste Schultag nach den Sommerferien immer was Besonderes. In England haben sich aber Tausende Kinder zu früh gefreut. Denn dort blieben am Montag Dutzende Schulen geschlossen. Der Grund: eine Sicherheitswarnung wegen maroder Baumasse, ausgesprochen von der konservativen Regierung. Mehr als 100 Gebäude mussten ganz oder teilweise geschlossen werden. Hunderte Einrichtungen mehr könnten betroffen sein – wegen des Einsatzes von „Pfuschbeton“, wie britische Medien titelten.

Die Schulgemeinden reagierten geschockt. James Saunders, Leiter einer weiterführenden Schule in Essex, warnte davor, dass solche Umwälzungen sich wieder auf die psychische Gesundheit der Kinder auswirken könnten, nachdem diese schon während der Covid-Lockdowns monatelang von zu Hause lernen mussten. Eltern waren am Boden zerstört, weil sie fürchteten, dass die Bildung ihres Nachwuchses gefährdet wird.

Doch wie konnte es so weit kommen? Ursprung des Problems ist die Verwendung eines Porenbetons namens Raac. Er wurde bis in die 80er Jahre in Großbritannien in vielen Schulen, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden verbaut. Der Vorteil dieses Materials: Es ist günstiger und lässt sich leichter installieren als die Standardvariante; allerdings ist es auch weniger robust und hat deshalb nur eine Lebensdauer von wenigen Jahrzehnten.

Danach steigt die Einsturzgefahr. Regelmäßige Wartung sei deshalb unerlässlich, betonen Fachleute. Die sei jedoch nicht erfolgt; oder zumindest nicht ausreichend oft, wie Gareth Davies sagt, Leiter des „National Audit Office“ (NAO), des nationalen Rechnungsprüfungsamts. Diese nächste Krise sei durch „jahrelange Unterinvestitionen“ verursacht worden. Seiner Meinung nach habe die konservative Regierung deutlich „zu lange“ gebraucht, um sich mit dem Problem zu befassen.

Das Chaos um Schulen reiht sich in die schier endlose Liste von Problemen ein, mit denen sich das Land konfrontiert sieht: vom maroden Gesundheitssystem über die wachsende Armut bis zu ungeklärtem Abwasser in britischen Flüssen und vor den Küsten. Die Raac-Krise, so sagen viele, sei die perfekte Metapher für das vor ihren Augen zerbröselnde Königreich, welches seit über zehn Jahren durch die Torys kaputtgespart werde.

Die Frage, die viele Menschen nun umtreibt, ist, wie lange die Konservativen schon von dem Problem wussten. Die Labour-Partei will die Regierung jedenfalls mehr als 180 Mal im Parlament vor den Risiken verrottender Schulen gewarnt haben. Vorwürfe, ein Programm zum Wiederaufbau nicht ausreichend finanziert zu haben, wies Premierminister Rishi Sunak zurück. Der zuständige Staatssekretär Nick Gibb verteidigte die Regierung, räumte jedoch ein, dass das Bildungsministerium zur Reparatur der Gebäude eigentlich mehr Geld gefordert hatte, es aber nicht erhielt.

Besonders unter Druck geriet diese Woche Bildungsministerin Gillian Keegan. Denn während die Liste der durch den Einsatz von Raac gefährdeten Schulen immer länger wurde, machte sie Urlaub in Spanien. Und dann widerfuhr ihr am Montag vor laufender Kamera noch ein peinlicher Fauxpas: Nachdem sie einem britischen Sender Fragen zu den Baumängeln beantwortet hatte, begann sie zu fluchen: „Sagt eigentlich irgendjemand irgendwann mal ,Du hast einen verdammt guten Job gemacht, weil alle anderen auf ihrem Arsch gesessen und nichts gemacht haben?‘“ Keegan entschuldigte sich später – aber wem sie Untätigkeit vorgeworfen hatte, das wollte sie nicht näher ausführen. Das war dann auch der sonst eher regierungsfreundlichen Boulevardzeitung „Daily Mail“ zu viel. Diese titelte am Dienstag: „Der Aussetzer der Ministerin sagt alles über das Chaos in der Tory-Partei.“