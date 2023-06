Putsch gegen Putin geplant? Girkin stellt Prigoschin an den Pranger - „Schritt in Richtung Aufruhr“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Jewgeni Prigoschin (klein) und Igor Girkin (Archivbild) © Uncredited/PRIGOZHIN PRESS SERVICE/AP/dpa/EPA/PHOTOMIG/dpa/Montage: Franziska Schwarz

Moskau hat im Ukraine-Krieg kaum militärische Erfolge vorzuweisen. Die Nerven liegen blank. Jetzt überziehen sich Girkin und Prigoschin mit Vorwürfen.

Moskau – Im Ukraine-Krieg gehen die Kriegstreiber offenbar nach dem Motto vor: Man kann seinen Standpunkt nicht oft genug wiederholen. Die Egos sind groß und auf Telegram gibt es viel Platz zum Austoben. So hat der Ex-Geheimdienstoffizier Igor Girkin jetzt seinen Vorwurf an Jewgeni Prigoschin erneuert und behauptet, dass der Chef der Wagner-Gruppe einen Putsch gegen Kremlchef Wladimir Putin plane.

Putsch gegen Putin? Prigoschin und Girkin zoffen sich öffentlich

Damit geht die Fehde der beiden öffentlich weiter. Zum Hintergrund: Der ehemalige Gastronomom Prigoschin hatte kürzlich befunden, dass der russische Überfall auf die Ukraine „nach hinten losgegangen“ sei. Girkin kritisierte daraufhin Prigoschins „Beleidigungen“ gegen die russische Armee als „inakzeptabel“ und als ein „Verbrechen“. Er erklärte Ende Mai in einem Video: „Wenn Prigoschin Chef der Wagner-Söldner bleibt, wird die Meuterei schnell und radikal ausbrechen“.

Wer ist Igor Girkin? 2014, kurz nach der Annexion der Krim, drang Igor Girkin – damals auch als Igor Strelkow bekannt – mit zwei Dutzend Bewaffneten in die Stadt Slowjanks bei Donezk ein. Es markierte den Beginn des bewaffneten Kampfes der Separatisten in der Ukraine. Doch im Ukraine-Krieg gab er vernichtende Einschätzungen der russischen Armee ab: „Wir werden nicht einmal den Kreml verteidigen“, schrieb er etwa auf Telegram. In Bezug auf Transnistrien attestierte er den Streitkräften „keine Chance“. Heute ist Girkin ein bekannter Militärblogger, der sich für die nationalistischen Prinzipien Russlands einsetzt. Das politische Magazin Cicero beobachtete, dass er in Russland als „Kultfigur“, teils als „Kriegsheld“ gilt. Die Ukraine indes hat ein Kopfgeld auf „russischen Terroristen“ Girkin ausgesetzt.

Wagner-Abzug aus Bachmut im Ukraine-Krieg – widersprüchliche Angaben

Auslöser für den ganzen Streit war die verlustreiche Schlacht um Bachmut. Prigoschin hatte Verteidigungsminister Sergei Schoigu und seinen Generalstabschef Waleri Gerassimow wiederholt persönlich für die Missstände und Niederlagen der russischen Armee verantwortlich gemacht. Die Angaben über Erfolge oder Verluste für Russland indes sind aktuell widersprüchlich.

Am Freitag (2. Juni) behauptete Prigoschin – Spitzname: „Putins Koch“ – laut Newsweek auf Telegram, die russischen Streitkräfte hätten Landminen auf den Routen platziert, die seine Söldner für den Rückzug aus Bachmut nutzten. Die Gegenantwort von Girkin ließ nicht lange auf sich warten: Er warf - ebenfalls auf Telegram - Prigoschin erneut eine „Verschwörung gegen Russland“ vor und tat die angeblichen Landminen als unbeabsichtigtes „friendly fire“ ab. Mit friendly fire ist der versehentliche Beschuss der eigenen Truppen gemeint.

„Ein weiterer Schritt in Richtung Aufruhr“, schrieb Girkin demnach. Prigoschins Aussagen seien „eine Provokation eines offenen Krieges“ zwischen zwei Parteien, die zuvor auf derselben Seite gekämpft hätten.

Prigoschin kontert Kadyrow: „System von Speichelleckerei“

Interessant ist in diesem Zusammenhang, was ein Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa jetzt berichtete. Vergangene Woche hieß es aus der Armee-Einheit Achmat des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow, Prigoschin beschmutze das Ansehen der russischen Armee. Darauf stehen in Russland hohe Strafen. Weiter hieß es, Prigoschin solle die „Fresse“ halten. Achmat-Kämpfer drohten ihm auch Gewalt an.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Doch nach einem Telefonat mit Kadyrow erklärte Prigoschin den Streit am Samstag (3. Juni) für beigelegt. Den Mund verbieten lasse er sich aber nicht. Ihm gehe es darum, dass die Armee mit Würde und Stolz ihre Aufgaben erfülle – und nicht in einem System von „Speichelleckerei, Kriecherei und Verantwortungslosigkeit“ verkomme. (frs mit dpa)