„Ich bin voller Scham“

Ukraine

Von Stefan Scholl schließen

Trotz der ersten Proteste muss Wladimir Putin bisher kaum Widerstand gegen seinen Krieg befürchten. Doch es mehren sich inzwischen auch prominente Stimmen.

Wieder stößt ein Greiftrupp vor, die schwarz behelmten Hünen packen einen jungen Mann und zerren ihn zu einem Polizeibus. Ein Plakat hat er nicht dabei, Plakate hält hier niemand hoch. Aber die Menschen versuchen, nicht zu weichen, zwei junge Frauen drücken sich an die Wand neben dem Eingang zur Metro-Station Tschechowskaja in Moskau. Eine Frau trägt einen blaugelben Mundschutz mit der Aufschrift: „Kein Krieg!“. Sie hält ängstlich eine Hand davor.

Am Donnerstagabend sind in Moskau und etwa 60 anderen russischen Städten spontan Tausende Menschen gegen den Krieg Wladimir Putins gegen die Ukraine auf die Straße gegangen. In Moskau versammelten sich mehrere Tausend Demonstrierende auf dem Puschkin-Platz, den die Sicherheitskräfte mit Eisengittern abgesperrt hatten. Nach Angaben des Rechtsschutzportals wurden in Moskau mindestens 1007, in Russland insgesamt mindestens 1851 Protestierende festgenommen.

Der russische Großangriff auf die Ukraine dauert an. In Russland protestieren Intellektuelle und Prominente. Aber der Großteil der Gesellschaft schweigt – geschockt und verängstigt. Im Gegensatz zur Krimkrise 2014 ruft der Krieg gegen die Ukraine fast nur im Polit- und Propaganda-Apparat Hurrapatriotismus aus.

Die unabhängige Zeitung „Nowaja Gaseta“ erschien auf Russisch und Ukrainisch. „Weil wir das ukrainische Volk nicht als Feind betrachten und die ukrainische Sprache nicht als Sprache des Feindes“, erklärte Chefredakteur und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow in einem Video. „Es gibt niemanden, der den Krieg anhält. Darum spüren wir außer Trauer auch Scham.“

Auch Prominente wenden sich gegen den Krieg

Das Gefühl teilen viele Menschen in Moskau. „Mich haben heute sechs Geschäftspartner angerufen, alle sagten, sie würden sich für diesen Krieg schämen“, erzählt der Unternehmer Anatoli Andrejewitsch, der auch zum Puschkin-Platz gekommen ist.

In den sozialen Netzen rumorte es, auch Promis protestierten: „Ich bin voller Scham und Angst, ich bin gegen den Krieg“, schrieb die Schauspielerin Xenia Rappoport auf Instagram. Nicht nur der oppositionelle Rocksänger Andrej Makarewitsch sondern auch der Popstar Sergej Lasarew und der TV-Komiker Dmitri Galkin, eigentlich Vertreter des loyalen und unpolitischen Mainstreams, pflichteten ihr bei. „Angst und Schmerz. KEIN KRIEG“, bloggte Iwan Urgant, Kultmoderator des Staatsfernsehens. Seine populäre Late-Night-Show ist seit mehreren Tagen nicht zu sehen.

Hunderttausende unterzeichnen eine Petition

Offene Briefe gegen den Krieg unterschreiben jetzt Hunderte Wissenschaftler:innen, Schriftsteller:innen und Medienschaffende. Eine Petition zur Beendigung des Krieges, die der Menschenrechtler Lew Ponomarjow am Donnerstag auf dem Portal Change.org gestartet hatte, unterstützten bis Freitag, 15.30 Uhr, gut 530 000 Menschen.

Es gibt auch andere Stimmen: „Euer Europa verkriecht sich und die Amerikossy klemmen den Schwanz ein“, jubelt der Klempner Jegor aus der Stadt Twer, ein eifriger Konsument kremlnaher Internetkanäle, über die Sanktionen des Westens. Aber viele Russen sagen jetzt in privaten Gesprächen über ihren Präsidenten: „Er hat den Verstand verloren.“

Befragung stützt Putin

Noch mehr allerdings schweigen. Nach einer kurz vor Kriegsausbruch durchgeführten Umfrage des unabhängigen Lewada-Meinungsforschungszentrums verfolgten 38 Prozent der Befragten das aktuelle Geschehen in der Ukraine „nicht besonders aufmerksam“, 14 Prozent „absolut“ nicht, und vier Prozent haben „nie etwas von ihnen gehört“. Dabei machten 60 Prozent die USA und die Nato für die Eskalation verantwortlich, 16 Prozent die Ukraine und nur vier Prozent Russland.

„Die Leute haben große Angst vor dem Krieg“, sagt Lew Gudkow, der wissenschaftliche Leiter von Lewada, der Frankfurter Rundschau. „Aber sie haben auch große Angst vor der Staatsmacht, vor neuen Massenrepressalien.“

+ Kurzer Protest in St. Petersburg. © dpa

Werden mehr Leute auf die Straße gehen, wenn viele Zinksärge mit getöteten russischen Soldaten heimkommen? Gudkow sagt, der Krieg der Sowjetarmee in Afghanistan, die zwei Kriege gegen die tschetschenischen Separatisten und der Krieg in Syrien hätten gezeigt, dass auch unpopuläre und langwierige Kriege keine Massenproteste hervorrufen. Und zwei Drittel der Bevölkerung bekämen ihre Informationen noch immer aus dem Staatsfernsehen. „In der ersten Kriegswoche, solange die Lage und die Verlustzahlen noch unklar sind, wird die aggressive staatliche Propaganda wirken.“

Gudkow erwartet zunächst einen leichten Anstieg der Popularität Putins. Aber wenn dieser sinnlose Konflikt länger anhalte und sich negativ auf die wirtschaftliche Situation auswirke, werde er Ärger und Unzufriedenheit hervorrufen. Auch, weil die Realeinkommen der Menschen seit zwölf Jahren fielen. „Es hat sich viel Putin-Müdigkeit angesammelt.“

Nawalny: Putin zerrt die Ukraine in den Sumpf.

Bis auf Weiteres herrscht vor allem bedrücktes Schweigen. „Die Leute haben sich längst daran gewöhnt, dass ihr Dasein unbequem ist“, sagt der Politologe Juri Korgonjuk. Viele vermeiden es seit Wochen, über Politik zu reden. Und bis auf Weiteres wagen es nur wenige, ihre Meinung über Putin offen zu sagen. „Durch Putins Schuld können schon jetzt Hunderte in der Ukraine sterben und im weiteren Zehntausende und auch Bürger Russlands. Er lässt nicht zu, dass die Ukraine sich entwickelt, zerrt sie in den Sumpf. Aber Russland bezahlt den gleichen Preis“, erklärt der Oppositionelle Alexej Nawalny auf Instagram – aus der Strafanstalt.

Die junge Frau mit dem blaugelben Gesichtsschutz steht eine halbe Stunde später auf der anderen Straßenseite. Auch hier verdrehen Einsatzpolizisten Leuten die Arme. Die Frau hat die Maske abgenommen, ihr Gesicht ist blass. „Dieser Krieg ist etwas Ungeheuerliches. Deshalb stehe ich auch hier. Solange es geht.“

Am Sonntag sind zum Todestag des erschossenen Oppositionsführers Boris Nemzow neue Friedensproteste geplant.