Aiwanger bleibt im Amt – doch Söder hatte ohnehin keine andere Wahl

Von: Andreas Apetz

Die CSU hält an Aiwanger fest. Einem Experten zufolge, sei die Entscheidung zu erwarten gewesen. Eine andere Lösung hätte für Söder schwere Folgen gehabt.

München – Die Flugblatt-Affäre hatte die bayerische Staatsregierung in den vergangenen Tagen auf eine heftige Zerreißprobe gestellt. Rund fünf Wochen vor der anstehenden Landtagswahl ist nun klar: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fest. Eine Entlassung sei nicht verhältnismäßig, so Söder am Sonntag (3. September) auf einer kurzfristigen Pressekonferenz in München. Doch hätte der CSU-Chef Aiwanger wirklich rauswerfen können? Ein Experte bezweifelt, dass Söder eine andere Wahl hatte, als mit seinem Stellvertreter weiterzuarbeiten.

Nach Flugblatt-Affäre: Bayern hält an Söder-Aiwanger-Koalition fest

Als „besonders eklig, widerwärtig, menschenverachtend und absoluter Nazi-Jargon“ bezeichnete Ministerpräsident Söder am Sonntag das Flugblatt mit dem Koalitions-Partner Aiwanger seit Kurzem in Verbindung gebracht wird. „Antisemitismus hat keinen Platz in Bayern“, heißt es. Geschasst wurde der Freie Wähler dennoch nicht. Nachdem Aiwanger einen umfangreichen Fragenkatalog Söders zu den Vorwürfen rund um das antisemitische Flugblatt beantwortet hatte, fehle es immer noch an klaren Beweisen, wer das Pamphlet nun wirklich verfasst habe, so Söder.

Aiwanger habe wohl zugestanden in seiner Jugend schwere Fehler gemacht zu haben. Entscheidend sei laut Bayerns Ministerpräsidenten, dass sein Koalitionspartner Reue zeige und sich von allen Jugendschandtaten distanziere. Zudem sei seit dem Flugblatt von damals nichts mehr Vergleichbares vorgefallen. „Kaum einer von uns ist heute noch so wie er mit 16 war“, kommentierte Söder den Vorfall. Die Entschuldigung und Distanzierung Aiwangers sei zwar spät, aber nicht zu spät gekommen. Nun müsse der Freie-Wähler-Politiker verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen und etwa Gespräche mit jüdischen Gemeinden suchen.

Aiwanger-Rauswurf hätte für Söder schwere Folgen

Ob der bayerische Ministerpräsident – wie er selbst behauptet – erst nach Abwägung aller Fakten zu dem Ergebnis gekommen ist, an Aiwanger festzuhalten, oder ob die Entscheidung von vornherein feststand, bleibt Spekulation. Verfassungsrechtler Professor Josef Franz Lindner von der Universität Augsburg zweifelt daran, dass Söder eine andere Wahl blieb, als an Aiwanger festzuhalten. Denn der Rauswurf Aiwangers, ohne die Zustimmung der Freien Wähler würde aller Voraussicht nach zu einer Kündigung des Koalitionsvertrages führen. Das hätte auch für Söder schwerwiegende Folgen.

„Dann würde die im Vertrag getroffene Verabredung, dass man im Parlament grundsätzlich als CSU und Freie Wähler Projekten gemeinsam zustimmt oder sie gemeinsam ablehnt, nicht mehr tragen“, erklärte Lindner im Gespräch bei BR24. Da die Staatsregierung über keine parlamentarische Mehrheit mehr verfüge, sei eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Staatsregierung und Landtag“ nicht mehr gewährleistet. Die Verfassung verlange dann den Rücktritt des amtierenden Ministerpräsidenten – eine Situation, die es in Bayern so noch nie gegeben habe.

Söder hätte Amt nur durch Minderheitsregierung retten können

Seinen Rücktritt hätte Söder nach einem Koalitionsbruch nur durch die Zusammenarbeit mit der Opposition in einer Minderheitsregierung verhindern können, erklärte Lindner. Diese Lösung sei verfassungsrechtlich jedoch umstritten, da eine derartige Zusammensetzung überhaupt regierungsfähig sei. Auf seiner Pressekonferenz am Sonntag betonte der aktuelle Ministerpräsident außerdem noch einmal, dass es „in Bayern kein Schwarz-Grün geben“ werde.

Der eigenständige Rücktritt Aiwangers sei aus Sicht der Verfassung der unproblematischste Weg, da es dafür keine Zustimmung des Landtags brauche. „Ein Rücktritt des Ministers hätte auch keine weiteren Konsequenzen für den Bestand der Staatsregierung, nur das Amt des Wirtschaftsministers müsste neu besetzt werden. Aber für die kurze Zeit bis zur Landtagswahl am 8. Oktober wird das vielleicht nicht erfolgen“, so der Verfassungsexperte.

Aiwanger bleibt im Amt: Bundesinnenministerin wirft Söder „Machtkalkül“ vor

Söders Entscheidung über den Fortbestand der bayerischen Koalition stößt in Berlin auf Unverständnis. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten als Schaden für das Ansehen Deutschlands bezeichnet. „Herr Söder hat nicht aus Haltung und Verantwortung entschieden, sondern aus schlichtem Machtkalkül“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der Umgang mit Antisemitismus dürfe keine taktische Frage sein, sagte Faeser und fügte hinzu: „Herr Aiwanger hat sich weder überzeugend entschuldigt noch die Vorwürfe überzeugend ausräumen können.“ Stattdessen erkläre er sich „auf unsägliche Weise“ selbst zum Opfer. Dabei denke er „keine Sekunde an diejenigen, die noch heute massiv unter Judenfeindlichkeit leiden. So verschieben sich Grenzen, die nicht verschoben werden dürfen.“ Faeser weiter: „Dass Herr Söder dies zulässt, schadet dem Ansehen unseres Landes.“ (aa/dpa)