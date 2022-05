Landtagswahl NRW live: Das sind die Ergebnisse im Wahlkreis Höxter

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Höxter I finden Sie hier.

Höxter – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Höxter I ?

Bei der NRW-Wahl am 15. Mai 2022 entscheiden die Menschen in Nordrhein-Westfalen, wer künftig die Landespolitik bestimmt. Aktuell führt Ministerpräsident Hendrik Wüst eine Koalition aus CDU und FDP an. Eine Wiederwahl ist allerdings alles andere als garantiert, denn die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty liegt in Umfragen gleichauf mit der Union. Andere Parteien haben ebenfalls Spitzenkandidierende nominiert. Auch die Menschen im Wahlkreis Höxter mit der Nummer 102 entscheiden mit, wer die neue Regierung von Nordrhein-Westfalen stellen kann.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind alle Deutschen wahlberechtigt, die mindestens 18 Jahre alt sind, seit 16 Tagen vor der Wahl in NRW wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Sie können im Vorfeld per Briefwahl abstimmen oder am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Stimmen abgeben. Der Wahl-O-Mat kann helfen, eigene Interessen mit den Positionen der Parteien abzugleichen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Die Kandidierenden im Wahlkreis Höxter (102)

Bei der NRW-Wahl 2022 haben die Menschen im Wahlkreis Höxter zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, die oder der direkt in den Landtag einzieht. Wer die meisten Erststimmen erhält, gewinnt das Direktmandat.

Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen können Sie im Live-Ticker mitlesen. Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert.

Im Wahlkreis Höxter stehen bei der Landtagswahl NRW 2022 folgende Bewerber:innen zur Auswahl:

Matthias Goeken (CDU)

Nora Wieners (SPD)

Friedrich-Wilhelm Hörr (FDP)

Uta Lücking (Grüne)

Klaus Lange (AfD)

Dennis Johannes Hendricks (Die Basis)

Tristan Süper (Freie Wähler)

Mit der Zweitstimme entscheiden die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen darüber, welche Parteien oder politischen Vereinigungen ins Landesparlament einziehen. Die Wähler:innen wählen dabei die Landesliste einer Partei. Insgesamt 29 Landeslisten wurden zugelassen. Das Ergebnis bestimmt, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen.

Am 15. Mai 2022 stimmen die Menschen im Wahlkreis Höxter über den Landtag von Nordrhein-Westfalen ab. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wahlkreis Höxter (102): Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW 2022

Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Zu dieser Zeit werden bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl veröffentlicht. Die Hochrechnungen werden im Laufe des Abends immer genauer. Mit den Ergebnissen der Wahl ist jedoch erst am Abend zu rechnen. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis Höxter feststeht, finden Sie es an dieser Stelle.

NRW-Wahl: Was gehört zum Wahlkreis Höxter?

Der Wahlkreis Höxter umfasst den gesamten Kreis Höxter. Folgende Gemeinden gehören dazu:

Bad Driburg

Beverungen

Borgentreich

Brakel

Höxter

Marienmünster

Nieheim

Steinheim

Warburg

Willebadessen

Wahlkreis Höxter (102): Das Ergebnis der NRW-Wahl 2017

Bei der Landtagswahl NRW 2017 konnte Matthias Goeken von der CDU mit 50,8 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Höxter gewinnen. Weitere Bewerber:innen waren Marcel Franzmann (SPD, 27,5), Marion Ewers (FDP, 7 Prozent), Norbert Senges (AfD, 5,7 Prozent), Uwe Rottermund (Grüne, 4,2 Prozent), Jörg Volacek (Linke, 2,9 Prozent), Wilk Spieker (Piraten, 0,9 Prozent).

Auch bei den Zweitstimmen hatte die CDU die Nase vorn. Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Höxter im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 26,4 CDU 45,4 Grüne 4.4 FDP 10,9 Linke 3,2 AfD 6,3

Bei der NRW-Wahl 2017 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Höxter bei 65,7 Prozent. (ms)